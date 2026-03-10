Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:15

Страх перед неудачами может оказаться токсичным: как привычка к провалу лишает успеха

Привычка заранее готовиться к провалу коренится в биохимических механизмах стресса, где хроническое ожидание беды активирует выброс кортизола, формируя защитный паттерн поведения. Этот феномен часто возникает из повторяющихся неудач в прошлом, суеверного страха "сглазить" успех или семейных установок, где пессимизм передается как антропологическая норма выживания. По словам семейного системного психолога Алены Леоновой, такая предрасположенность заставляет человека фокусироваться на негативных сценариях для минимизации эмоциональных потерь. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалист пояснила, что негативное мышление формируется из накопленного опыта неудач или усвоенных в семье моделей поведения. Вместо предотвращения проблем эта привычка лишь усугубляет эмоциональное истощение, блокируя мотивацию.

"Привычка изначально настраиваться на неблагоприятный исход не имеет практического смысла. Чтобы чувствовать себя лучше, важно обращать внимание на то хорошее, что происходит в жизни. В обычной ситуации хорошего и плохого примерно поровну, но человек может фокусироваться либо на позитиве, либо на негативе. Это не изменит сами события, но напрямую влияет на настроение и внутреннее состояние", — отметила Алена Леонова.

Более эффективен рациональный анализ возможных исходов с подготовкой действий на случай неудачи, что позволяет сохранять трезвость суждений. Фокус на позитивных аспектах жизни балансирует нейрохимию, повышая уровень серотонина и дофамина. По мнению Леоновой, отказ от апокалиптических предчувствий открывает путь к взвешенным решениям и устойчивому благополучию.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

