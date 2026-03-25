Инвалидная коляска
© commons.wikimedia.org by Stephen B Calvert is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:49

Больше не нужно покупать: в Хабаровском крае заработала масштабная сеть бесплатного проката

Во всех муниципальных образованиях Хабаровского края функционируют пункты проката технических средств реабилитации, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Программа реализуется в рамках проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Семья". Общий фонд оборудования на текущий момент превышает 2,8 тысячи единиц, что позволяет оперативно закрывать потребности жителей региона. Только за истекший период 2025 года услугой воспользовались более 1,5 тысячи человек, включая ветеранов и участников специальной военной операции.

Доступность и порядок получения помощи

Система проката ориентирована как на льготные категории граждан, так и на людей, восстанавливающихся после травм. Ветераны, участники специальных военных операций и инвалиды получают технические средства безвозмездно, в том числе в периоды ожидания получения оборудования по индивидуальным программам реабилитации. Бесплатный доступ к инвентарю значительно снижает социальную нагрузку на семьи, где есть люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Для остальных граждан, временно потерявших трудоспособность из-за бытовых или производственных травм, существует возможность аренды необходимой техники на платной основе. Стандартный срок пользования составляет полгода, однако правила предусматривают возможность пролонгации договора согласно медицинским показаниям. Такая гибкость помогает сократить сроки восстановления пациентов и облегчает уход за ними в домашних условиях.

"Программы, подобные этой, создают фундамент для качественной городской среды, где каждый человек чувствует себя защищенным. Управленческий подход к развитию таких пунктов позволяет не просто формально отчитываться о наличии костылей или колясок, а реально интегрировать граждан в активную жизнь. Важно обеспечивать доступность социальной инфраструктуры именно там, где люди живут, чтобы помощь была быстрой и своевременной. Это работа, требующая системного взаимодействия ведомств и внимания к персональным запросам жителей", — отметил управленец муниципального уровня Андрей Власов.

Ассортимент и развитие инфраструктуры

Наибольшим спросом у населения пользуются средства передвижения и вспомогательные конструкции для гигиены. В номенклатуру входят различные типы инвалидных колясок, включая детские и прогулочные модели, а также ходунки, трости и костыли. Кроме того, пункты оснащены оборудованием для ухода, таким как специальные ванны для мытья лежачих больных, санитарные стулья и опорные поручни для ванных комнат.

Пополнение прокатного фонда происходит в рамках государственной программы "Доступная среда" на постоянной основе. Только в 2025 году парк оборудования в 11 учреждениях социального обслуживания пополнился на 134 новые единицы. Дополнительно ведомства принимают в качестве благотворительной помощи инвентарь от жителей, которые больше в нем не нуждаются, что способствует эффективному обороту технических средств.

Ключевой хаб реабилитации в Хабаровске

Центральным узлом системы является учреждение на улице Индустриальной, 2в в Хабаровске, где сосредоточено свыше 1,3 тысячи единиц оборудования. Здесь работает не только пункт выдачи, но и полноценный выставочный зал с профессиональными консультантами. Сотрудники обучают пациентов и их родственников правилам использования сложной медицинской техники, что критически важно для качества повседневной реабилитации.

Практический эффект от работы центра подтверждается цифрами: за прошлый год более 800 человек получили во временное пользование свыше тысячи позиций технических средств. Обучающие услуги по подбору и эксплуатации приспособлений получили почти 900 граждан.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Возвращение в небо: аэропорт на Дальнем Востоке готовится к масштабной перезагрузке системы вчера в 1:53

Второй по величине город региона готовится к возвращению авиасообщения после периода затяжной тишины и передачи важного объекта на баланс края.

Читать полностью » Электробусы и троллейбусы: Владивосток вводит современные направления в общественном транспорте вчера в 1:30

Владивосток готовится к масштабной реорганизации своей системы общественного транспорта, что станет испытанием для всего города.

Читать полностью » Золотая середина или финансовый разрыв: Владивосток ждёт новых жителей с парадоксами вчера в 1:19

Владивосток привлекает тысячи новоселов, но реальность жизни порой оказывается непростой.

Читать полностью » Полуостров в виртуальном плену: как Камчатка собирается продавать свои богатства через 3D-миры вчера в 1:15

Регион готовит уникальное пространство для демонстрации своих возможностей, которое позволит увидеть будущие проекты буквально изнутри в 3D-формате.

Читать полностью » Город под невидимым куполом: как нейросети следят за порядком на улицах далекого Магадана вчера в 1:14

В северном регионе завершили очередной этап масштабной программы, которая меняет методы контроля за общественной безопасностью и качеством жизни.

Читать полностью » Рестораны выходят из тени: неожиданный налоговый маневр властей спасает бизнес на Камчатке вчера в 1:09

Региональные власти готовят радикальное обновление условий для предпринимателей, работающих в сфере питания, чтобы удержать бизнес на плаву в новых реалиях.

Читать полностью » Бумажная волокита уходит в прошлое: врачи Камчатки переходят на автоматический мониторинг вчера в 1:06

В регионе началась масштабная трансформация управления медицинской помощью, призванная навсегда избавить администраторов от рутинной работы с отчетами.

Читать полностью » История запросов под контролем: как нововведения усиливают безопасность владельцев жилья в Бурятии вчера в 1:06

Собственники в Бурятии теперь могут контролировать доступ к своим данным с помощью новых правил.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Белые халаты у проходной: на предприятиях Камчатки запустили необычный формат обследования
ДФО
Детский сад на вырост: третья беременность жительницы Приморья закончилась приятным сюрпризом
ДФО
Золотая скорлупа Камчатки: фабрика вышла на рекордные обороты ради стабильности цен
ДФО
Город становится организованнее: система эвакуации автомобилей помогает разгрузить Владивосток
ДФО
Дальний Восток зовёт, но опасности поджидают: советы для китайских туристов по безопасности и культуре
ДФО
Дальневосточный рывок: Хабаровский край готовит масштабный план по захвату новых экспортных ниш
Красота и здоровье
Вкус обмана для мозга: новая таблетка заставляет тело забыть о голоде после жестких диет
Недвижимость
Провода расползлись по комнате как спрут: способы усмирить хаос без капитального ремонта
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

