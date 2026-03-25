Больше не нужно покупать: в Хабаровском крае заработала масштабная сеть бесплатного проката

Во всех муниципальных образованиях Хабаровского края функционируют пункты проката технических средств реабилитации, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан, нуждающихся в долговременном уходе. Программа реализуется в рамках проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Семья". Общий фонд оборудования на текущий момент превышает 2,8 тысячи единиц, что позволяет оперативно закрывать потребности жителей региона. Только за истекший период 2025 года услугой воспользовались более 1,5 тысячи человек, включая ветеранов и участников специальной военной операции.

Доступность и порядок получения помощи

Система проката ориентирована как на льготные категории граждан, так и на людей, восстанавливающихся после травм. Ветераны, участники специальных военных операций и инвалиды получают технические средства безвозмездно, в том числе в периоды ожидания получения оборудования по индивидуальным программам реабилитации. Бесплатный доступ к инвентарю значительно снижает социальную нагрузку на семьи, где есть люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

Для остальных граждан, временно потерявших трудоспособность из-за бытовых или производственных травм, существует возможность аренды необходимой техники на платной основе. Стандартный срок пользования составляет полгода, однако правила предусматривают возможность пролонгации договора согласно медицинским показаниям. Такая гибкость помогает сократить сроки восстановления пациентов и облегчает уход за ними в домашних условиях.

"Программы, подобные этой, создают фундамент для качественной городской среды, где каждый человек чувствует себя защищенным. Управленческий подход к развитию таких пунктов позволяет не просто формально отчитываться о наличии костылей или колясок, а реально интегрировать граждан в активную жизнь. Важно обеспечивать доступность социальной инфраструктуры именно там, где люди живут, чтобы помощь была быстрой и своевременной. Это работа, требующая системного взаимодействия ведомств и внимания к персональным запросам жителей", — отметил управленец муниципального уровня Андрей Власов.

Ассортимент и развитие инфраструктуры

Наибольшим спросом у населения пользуются средства передвижения и вспомогательные конструкции для гигиены. В номенклатуру входят различные типы инвалидных колясок, включая детские и прогулочные модели, а также ходунки, трости и костыли. Кроме того, пункты оснащены оборудованием для ухода, таким как специальные ванны для мытья лежачих больных, санитарные стулья и опорные поручни для ванных комнат.

Пополнение прокатного фонда происходит в рамках государственной программы "Доступная среда" на постоянной основе. Только в 2025 году парк оборудования в 11 учреждениях социального обслуживания пополнился на 134 новые единицы. Дополнительно ведомства принимают в качестве благотворительной помощи инвентарь от жителей, которые больше в нем не нуждаются, что способствует эффективному обороту технических средств.

Ключевой хаб реабилитации в Хабаровске

Центральным узлом системы является учреждение на улице Индустриальной, 2в в Хабаровске, где сосредоточено свыше 1,3 тысячи единиц оборудования. Здесь работает не только пункт выдачи, но и полноценный выставочный зал с профессиональными консультантами. Сотрудники обучают пациентов и их родственников правилам использования сложной медицинской техники, что критически важно для качества повседневной реабилитации.

Практический эффект от работы центра подтверждается цифрами: за прошлый год более 800 человек получили во временное пользование свыше тысячи позиций технических средств. Обучающие услуги по подбору и эксплуатации приспособлений получили почти 900 граждан.