Диплом больше не догадка: школьники Хабаровска примеряют будущие профессии в цехах

В Хабаровском крае в 2026 году активно реализуется программа профессиональной ориентации, направленная на сближение системы образования и реального сектора экономики. В рамках инициативы для школьников и студентов организовали около ста "профтуров", позволивших молодежи лично посетить производственные площадки региона. Масштаб проекта охватил 350 образовательных учреждений, включая школы и вузы, где в различных мероприятиях приняли участие более 17 тысяч человек. К работе с потенциальными кадрами привлечены 64 крупных работодателя, представляющих промышленный сектор, сферу финансов и государственное управление.

Производственная практика в формате экскурсий

Основной упор в текущем году сделан на живое взаимодействие будущих специалистов с представителями действующих компаний. Вместо теоретических лекций участники программы посещают цеха, офисы и лаборатории, что позволяет им сформировать объективное представление о выбранном пути.

Такой подход помогает устранить пробелы в знаниях о специфике работы на местах и дает возможность оценить реальные условия труда до принятия окончательного решения о трудоустройстве. По словам Константина Виноградова, возглавляющего комитет по труду и занятости населения региона, такой опыт является определяющим фактором в профессиональном самоопределении молодежи.

"Участники экскурсий получили уникальный шанс пообщаться с практиками, оценить реальные условия труда и понять, какие специальности сегодня по-настоящему ценятся на рынке. В этом процессе задействованы 64 работодателя, среди которых — как мощные промышленные гиганты и финансовые структуры, так и государственные учреждения. Такая широкая палитра позволяет молодым людям увидеть многообразие карьерных траекторий" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабы вовлечения молодежи

Реализация мероприятий проходит в рамках президентского национального проекта "Кадры", что обеспечивает высокий уровень системности и охвата аудитории. К текущему моменту площадки для проведения квизов, тематических дискуссий и профориентационных встреч развернуты практически во всех крупных школах Хабаровского края.

Активности сфокусированы на учениках восьмых и одиннадцатых классов, которые находятся на этапе принятия решения о дальнейшем образовании. Статистика проекта подтверждает большой общественный запрос, ведь общее число участников уже превысило 17 тысяч человек.

Организаторы подчеркивают, что география проекта не ограничена лишь административными центрами. Участие 350 общеобразовательных школ позволяет охватить максимально широкую аудиторию, минимизируя барьеры для доступа к информации о региональном рынке труда.

Профориентация для студентов и выпускников

Программа не ограничивается школьной скамьей и охватывает студентов профессиональных училищ, колледжей и высших учебных заведений. Для старшей группы участников упор делается на актуализацию данных о спросе на специалистов в конкретных отраслях экономики.

В ходе специальных экспертных встреч студенты получают данные о том, какие навыки требуются работодателям прямо сейчас. Это упрощает переход от обучения к активной профессиональной деятельности, позволяя молодым людям выстраивать траекторию развития с учетом требований производственного сектора.

Работа с учащимися вузов и ссузов помогает им осознать собственные возможности и перспективы роста внутри регионального рынка. Такой подход значительно снижает риски разочарования в профессии на ранних этапах карьеры, обеспечивая приток мотивированных кадров на предприятия края.