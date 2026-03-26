Mobile menu button
Торговый дом Плюсниных, улица Муравьёва-Амурского, Хабаровск
© commons.wikimedia.org by Masha Linnik
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 2:58

Китай выбирает маршруты: скрытые жемчужины Хабаровского края прошли проверку на прочность

В Хабаровском крае завершилась бизнес-миссия туристических операторов из Китайской Народной Республики. Представители отрасли провели серию переговоров с региональными компаниями и лично посетили знаковые локации региона. Мероприятие состоялось в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке регионального Центра поддержки экспорта. Целью визита стало укрепление деловых связей и развитие въездного туризма, что позволит краю занять более прочные позиции на международном рынке путешествий.

Регион в действии: личный осмотр вместо отчетов

Организаторы подчеркивают, что формат очного присутствия иностранных экспертов играет решающую роль в продвижении регионального продукта. Вместо изучения статистических данных и красивых буклетов туроператоры из Китая смогли самостоятельно оценить местную инфраструктуру и спектр предоставляемых услуг.

Губернатор края Дмитрий Демешин отметил, что именно прямой контакт с площадками и объектами сервиса позволяет сформировать объективное мнение о туристическом потенциале территории.

Результаты переговоров для экономики края

Ключевым преимуществом прошедшей миссии стала возможность для местных туристических агентств наладить диалог с крупными иностранными игроками без необходимости нести расходы на организацию зарубежных поездок. Десятки адресных переговоров прошли на территории самого региона, что значительно сэкономило ресурсы компаний-участников.

По словам руководства края, высокий уровень интереса со стороны китайских представителей к предложениям хабаровских коллег стал главным индикатором успешности бизнес-миссии. Такой подход позволяет масштабировать экономические выгоды от международного сотрудничества, создавая условия для притока иностранных путешественников в ближайшем сезоне.

Перспективы туристического обмена

Представители туристической индустрии Китая подтвердили готовность расширять географию своих маршрутов за счет включения объектов Хабаровского края. По словам Жэнь Байтао, представляющего пекинское агентство "Шидай Боя", профессиональная оценка ресурсов местных компаний превзошла ожидания.

Эксперт из КНР уверен, что регион обладает необходимыми условиями и уникальностью для привлечения спроса со стороны китайских путешественников. Дальнейшее развитие инфраструктуры и маркетинговое продвижение в странах Азии, как планируется, помогут закрепить достигнутые договоренности и увеличить количество туристических групп в будущем.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

