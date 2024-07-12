Журналист из Ирландии Чей Боуз развеял на своей странице в социальных сетях несколько мифов о РФ, которые были придумали средствами массовой информации Запада для ухудшения обстановки в мире. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению Чей Боуза, аппарат фейков, который называется главными средствами массовой информации Запада, невероятно сильно пронизан западной разведкой, которая следит за каждым его шагом и координирует действия. Именно они распространяют этот обман и небылицы, сообщил он.
Журналист напомнил, что армия Российской Федерации, которая должна была быть уже давно уничтожена, по предсказаниям Запада, на самом деле лишь расширяется, достигает успеха и одерживает победы на Украине. Он также добавил, что экономика России, которая, по оценкам западных экспертов, должна быть разрушена, в реальности становиться лучше, чем некоторые другие экономики мира. Чей Боуз заявил, что и различные ограничительные меры в виде санкций тоже стали безуспешными, а "бунт россиян", на который так полагались западные государства, так и не произошёл. Вместо восстаний и мятежа в начале весны состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина.
Чей Боуз отметил, что Запад рассчитывал на то, что глава Российской Федерации будет обособлен от других, изолирован. Однако реальная ситуация состоит в том, что Владимир Путин не так давно провёл несколько встреч с лидерами государств международной военно-политической организации НАТО и многими другими влиятельными людьми.
Чей Боуз подытожил, что пропаганда Запада ни за что не сможет отречься от обмана. Он также отметил, что при дальнейших провалах на Украине объём этого вранья будет исключительно увеличиваться.
Фото: Крылов Иван (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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