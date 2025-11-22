Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в сауне после тренировки
Девушка в сауне после тренировки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована 22.11.2025 в 5:10

Нашла способ убрать бактерии с тренажёров — теперь не боюсь чужих полотенец

Подтверждена передача бактерий через пот и поверхности в спортзалах — эксперты

Когда мы приходим в спортзал, кажется, что правила здесь очевидны: тренируйся, будь вежлив, не мешай другим. Но на деле даже опытные посетители нередко совершают ошибки, из-за которых атмосфера становится напряжённой. Пот, нехватка времени и тесное пространство порождают массу неловких ситуаций — от случайных прикосновений до громких разговоров. Чтобы избежать недоразумений, достаточно немного внимательности и такта.

"Основы этикета — это здравый смысл и умение создавать комфорт для окружающих", — сказала автор книги "Этикет для чайников" и основательница школы Etiquette Survival Сью Фокс.

Поведение в раздевалке

Раздевалка — одно из самых чувствительных мест спортзала. Несмотря на то что это общее пространство, не все чувствуют себя комфортно рядом с обнажёнными людьми. Лучше прикрываться полотенцем, пока идёте от душа к шкафчику. Конечно, полностью скрыться не получится, но стоит быть максимально тактичным.

Разговаривать с тренером в раздевалке можно, но коротко. Приветствие или прощание вполне уместны, а вот длинные беседы в момент переодевания — не лучший вариант. Если инициатива исходит от тренера, можно поддержать разговор, но не стоит злоупотреблять моментом.

Общение и личные границы

Дружелюбие в спортзале ценится, но оно не должно нарушать комфорт других. Сохраняйте личное пространство, особенно если вы потные после тренировки. Даже невинные жесты вроде объятий или рукопожатий могут вызвать неловкость. Кроме того, через пот легко передаются бактерии, включая устойчивый к антибиотикам стафилококк (MRSA). Используйте своё полотенце и не забывайте протирать тренажёры после себя.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда носите с собой чистое полотенце.

  2. После тренировки обязательно протирайте оборудование антисептиком.

  3. Говорите по телефону только вне зала.

  4. Не занимайте тренажёр, если не собираетесь использовать его прямо сейчас.

  5. Если хотите задать вопрос другому спортсмену, начните с фразы: "Вы не против, если я спрошу?".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: занимать место на тренажёре для друга.

  • Последствие: раздражение у тех, кто ждёт своей очереди.

  • Альтернатива: дайте знать, что оборудование свободно, когда ваш друг придёт.

  • Ошибка: громкий разговор по телефону.

  • Последствие: отвлекает окружающих.

  • Альтернатива: используйте наушники и говорите тихо или выйдите в холл.

  • Ошибка: игнорировать следы пота на тренажёре.

  • Последствие: антисанитария и неприятие со стороны других посетителей.

  • Альтернатива: салфетки с антисептиком всегда под рукой — простое, но эффективное решение.

А что если…

Вы случайно заняли чужое место или использовали чужое полотенце? Извинитесь и предложите решение: заменить предмет, уступить очередь. Такие мелочи формируют репутацию человека с хорошими манерами.

Плюсы и минусы

Плюсы соблюдения этикета:

  • приятная атмосфера в зале;

  • уважение со стороны других;

  • меньше конфликтов и стрессов.

Минусы несоблюдения:

  • возможные конфликты;

  • риск заражения инфекциями;

  • неприятный осадок от тренировки.

FAQ

Как выбрать полотенце для спортзала?
Берите микрофибру — лёгкую и быстро сохнущую ткань, которая впитывает влагу лучше хлопка.

Сколько стоит хороший антисептик для зала?
Цены варьируются от 200 до 800 рублей за бутылку, но этого хватает надолго.

Что лучше для дезинфекции оборудования — салфетки или спрей?
Салфетки удобнее, но спрей экономичнее. Лучше комбинировать оба способа.

Мифы и правда

  • Миф: в раздевалке можно вести себя как дома.

  • Правда: это общее пространство, где важно учитывать комфорт других.

  • Миф: протирать тренажёр необязательно.

  • Правда: пот — источник бактерий, и гигиена обязательна.

  • Миф: можно использовать телефон в любом месте зала.

  • Правда: это допустимо только там, где вы не мешаете другим.

3 интересных факта

  1. В некоторых фитнес-клубах США введены "зоны тишины", где запрещено разговаривать по телефону.

  2. По данным исследований, на ручках тренажёров бактерий больше, чем на дверных ручках в метро.

  3. Люди, соблюдающие этикет в спортзале, чаще возвращаются к тренировкам — комфортная атмосфера повышает мотивацию.

Исторический контекст

Современные фитнес-залы появились в середине XX века, когда культура заботы о теле стала массовой. Первые клубы были элитарными и строго следили за поведением посетителей. Со временем спортзалы стали доступнее, но нормы уважения остались прежними. Сегодня этикет — не формальность, а способ сделать тренировку безопасной и приятной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимние тренировки ускоряют обмен веществ у бегунов — спортивные врачи сегодня в 5:10
Никогда не думала, что эта ошибка мешала мне тренироваться зимой

Когда за окном снег и минусовая температура, активность на свежем воздухе кажется испытанием. Но при правильной подготовке зимние тренировки прекрасны.

Читать полностью » Оливия Уайлд изменила фигуру ради роли в ТРОН — тренер Патрик Мерфи сегодня в 4:50
Узнала тренировку Оливии Уайлд — делаю так же, и тело меняется на глазах

Как актриса Оливия Уайлд подготовилась к роли в фильме "ТРОН: Наследие" и какую тренировку разработал её персональный тренер, чтобы добиться идеальной формы.

Читать полностью » Трапеция формирует объём верхней спины — спортивные тренеры сегодня в 4:24
Трапеция изменила мою осанку за месяц — жаль, что раньше не знала этого упражнения

Разбираем, как работает трапециевидная мышца, почему она так важна для осанки и какие упражнения помогают развивать её равномерно и безопасно.

Читать полностью » Физиотерапевты создали программу укрепления мышц тазового дна — Эрин Курдила сегодня в 4:10
Прыгала со скакалкой и покраснела от стыда — потом нашла решение проблемы

Даже если ты упала на степе или заметила небритые подмышки посреди зала, не стоит краснеть — есть способы избежать самых неловких спортивных моментов.

Читать полностью » На Багамах открыли новую фитнес-программу Physique 57 для туристов — тренеры сегодня в 3:50
Отдыхаю на Багамах без лежака — фигура становится лучше с каждым днём

Отдых может стать не просто передышкой, а настоящим перезапуском для тела и разума. Рассказываем, где совместить отпуск и фитнес в атмосфере роскоши.

Читать полностью » Жим штанги усиливает нагрузку на передние дельты — фитнес-тренер сегодня в 3:24
Делаю подъёмы в стороны по-новому — плечи стали шире за пару недель

Фитнес-тренеры рассказали, как грамотная работа с дельтовидными мышцами помогает сделать плечи объёмнее и шире, какие ошибки чаще всего мешают росту и какие техники дают лучший эффект.

Читать полностью » Увеличение повреждений кожи при тренировках отметили врачи спортивных клиник сегодня в 3:10
Заметила, что грудь болит после тренировки — виноват не спорт, а бюстгальтер

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер помогает чувствовать себя увереннее на тренировках, но что если привычная модель уже не выполняет свою работу.

Читать полностью » Ежедневная мантра улучшает концентрацию внимания — психологи Оксфорда сегодня в 2:50
Нашла способ вставать в 6 утра без будильника — теперь делаю это с улыбкой

Когда сил уже нет, на помощь приходит не кофе и не музыка, а короткая фраза, которая включает внутренний мотор. У каждого она своя — и именно в этом её сила.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ношение солнцезащитных очков ночью сигнализирует о возможном алкогольном опьянении — инспектор
Еда
Салат Мимоза без картофеля и моркови отличается более лёгким вкусом — повар
Культура и шоу-бизнес
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер проведут День благодарения вместе в Лос-Анджелесе — источник
Спорт и фитнес
Тренеры показали эффективное упражнение с эспандером — фитнес-инструкторы
Туризм
Обозначения RO, BB, HB, FB и Al означают тип питания в отеле
Дом
Использование колы может помочь в очистке кафеля, стекла и крови
Садоводство
Скарификация повышает всхожесть семян пеларгонии — агроном-селекционер Елена Кравчук
Садоводство
Осенняя аэрация улучшила контакт семян с почвой, отмечают агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet