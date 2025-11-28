Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в сердце
Алексей Поляков Опубликована вчера в 20:49

Не курение, а тайные бактерии: что на самом деле разрушает сердце и сосуды

Нарушение микробиома повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний — доктор Мясников

Проблемы с сердцем могут возникать не только из-за привычек вроде курения. С каждым годом врачи всё чаще обращают внимание на роль микробиома кишечника, который регулирует множество процессов в организме. Нарушение баланса бактерий в кишечнике может оказывать серьёзное влияние на работу сердца и сосудов.

Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

"Если у тебя неправильно настроенный микробиом, это будет фактором риска для сердечных болезней если не большим, чем курение, то равным", — заявил врач Александр Мясников.

По словам Мясникова, микробиом выполняет ключевую роль в поддержании иммунной системы, регуляции обмена веществ и защите организма от воспалений. Когда баланс микробов нарушается, это может приводить к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

Причинами нарушений микробиома могут быть неправильное питание, частые стрессовые ситуации, длительный приём антибиотиков или злоупотребление фастфудом. Ученые отмечают, что дисбаланс бактерий в кишечнике способен способствовать развитию атеросклероза, повышенного давления и даже нарушений ритма сердца.

Сравнение факторов риска: микробиом и курение

Здоровье сердца традиционно связывают с привычками: курением, физической активностью и рационом. Однако исследования показывают, что проблемы с микробиомом могут оказывать не меньший эффект на сосуды и сердце, чем привычные негативные факторы.

  1. Курение напрямую повреждает сосудистую стенку, повышает уровень холестерина и стимулирует воспалительные процессы.

  2. Нарушенный микробиом также провоцирует воспаление, влияет на липидный обмен и может способствовать накоплению холестерина в артериях.

  3. В отличие от курения, воздействие на микробиом легко корректируется через питание и образ жизни.

Таким образом, забота о кишечнике становится важной составляющей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний наряду с отказом от курения.

Влияние питания на здоровье микробиома

Правильное питание является основой поддержки кишечной флоры. Пробиотики, ферментированные продукты и клетчатка способствуют росту полезных бактерий. Эксперты подчёркивают, что регулярное включение в рацион овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Обратная сторона — высокое потребление сахара, обработанных продуктов и фастфуда может нарушать баланс бактерий, увеличивая нагрузку на сердце.

Советы шаг за шагом: как заботиться о микробиоме

  1. Включайте в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, мисо.

  2. Добавляйте клетчатку — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

  3. Ограничивайте сахар и продукты с высоким содержанием трансжиров.

  4. Снижайте стресс через медитацию, физическую активность или прогулки на свежем воздухе.

  5. Используйте антибиотики только по назначению врача.

  6. Пейте достаточно воды для поддержания баланса кишечной среды.

  7. Рассмотрите консультацию специалиста по питанию или гастроэнтеролога для персонализированных рекомендаций.

Популярные вопросы о здоровье сердца и микробиоме

Как выбрать продукты для улучшения микробиома?
Ищите натуральные ферментированные продукты и овощи с высоким содержанием клетчатки. Старайтесь разнообразить рацион и включать продукты разной текстуры и состава.

Сколько стоит поддерживать здоровый микробиом?
Большинство продуктов для здоровья кишечника доступны в обычных магазинах. Стоимость зависит от предпочтений и частоты употребления пробиотиков.

Что лучше для сердца — отказ от курения или улучшение микробиома?
Оба подхода важны. Отказ от курения снижает прямую нагрузку на сосуды, а поддержка микробиома уменьшает воспаление и улучшает обмен веществ. Оптимально сочетать оба метода.

