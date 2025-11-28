Не курение, а тайные бактерии: что на самом деле разрушает сердце и сосуды
Проблемы с сердцем могут возникать не только из-за привычек вроде курения. С каждым годом врачи всё чаще обращают внимание на роль микробиома кишечника, который регулирует множество процессов в организме. Нарушение баланса бактерий в кишечнике может оказывать серьёзное влияние на работу сердца и сосудов.
Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Если у тебя неправильно настроенный микробиом, это будет фактором риска для сердечных болезней если не большим, чем курение, то равным", — заявил врач Александр Мясников.
По словам Мясникова, микробиом выполняет ключевую роль в поддержании иммунной системы, регуляции обмена веществ и защите организма от воспалений. Когда баланс микробов нарушается, это может приводить к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Причинами нарушений микробиома могут быть неправильное питание, частые стрессовые ситуации, длительный приём антибиотиков или злоупотребление фастфудом. Ученые отмечают, что дисбаланс бактерий в кишечнике способен способствовать развитию атеросклероза, повышенного давления и даже нарушений ритма сердца.
Сравнение факторов риска: микробиом и курение
Здоровье сердца традиционно связывают с привычками: курением, физической активностью и рационом. Однако исследования показывают, что проблемы с микробиомом могут оказывать не меньший эффект на сосуды и сердце, чем привычные негативные факторы.
-
Курение напрямую повреждает сосудистую стенку, повышает уровень холестерина и стимулирует воспалительные процессы.
-
Нарушенный микробиом также провоцирует воспаление, влияет на липидный обмен и может способствовать накоплению холестерина в артериях.
-
В отличие от курения, воздействие на микробиом легко корректируется через питание и образ жизни.
Таким образом, забота о кишечнике становится важной составляющей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний наряду с отказом от курения.
Влияние питания на здоровье микробиома
Правильное питание является основой поддержки кишечной флоры. Пробиотики, ферментированные продукты и клетчатка способствуют росту полезных бактерий. Эксперты подчёркивают, что регулярное включение в рацион овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов помогает снизить риск сердечных заболеваний.
Обратная сторона — высокое потребление сахара, обработанных продуктов и фастфуда может нарушать баланс бактерий, увеличивая нагрузку на сердце.
Советы шаг за шагом: как заботиться о микробиоме
-
Включайте в рацион продукты с пробиотиками — йогурт, кефир, кимчи, мисо.
-
Добавляйте клетчатку — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.
-
Ограничивайте сахар и продукты с высоким содержанием трансжиров.
-
Снижайте стресс через медитацию, физическую активность или прогулки на свежем воздухе.
-
Используйте антибиотики только по назначению врача.
-
Пейте достаточно воды для поддержания баланса кишечной среды.
-
Рассмотрите консультацию специалиста по питанию или гастроэнтеролога для персонализированных рекомендаций.
Популярные вопросы о здоровье сердца и микробиоме
Как выбрать продукты для улучшения микробиома?
Ищите натуральные ферментированные продукты и овощи с высоким содержанием клетчатки. Старайтесь разнообразить рацион и включать продукты разной текстуры и состава.
Сколько стоит поддерживать здоровый микробиом?
Большинство продуктов для здоровья кишечника доступны в обычных магазинах. Стоимость зависит от предпочтений и частоты употребления пробиотиков.
Что лучше для сердца — отказ от курения или улучшение микробиома?
Оба подхода важны. Отказ от курения снижает прямую нагрузку на сосуды, а поддержка микробиома уменьшает воспаление и улучшает обмен веществ. Оптимально сочетать оба метода.
