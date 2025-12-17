Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 22:34

Проблемы с кишечником маскируются годами: эти симптомы есть почти у каждого второго

Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески

Проблемы с кишечником не всегда проявляются резкой болью или явным расстройством пищеварения. Иногда организм подаёт более тонкие сигналы, которые легко списать на усталость или стресс. Между тем состояние кишечника напрямую влияет на иммунитет, гормоны и общее самочувствие. Об этом сообщает издание CNET.

Почему кишечник важнее, чем кажется

Микроорганизмы, живущие в кишечнике, участвуют не только в переваривании пищи. Они помогают вырабатывать витамины и гормоны, регулируют воспаление и поддерживают иммунную систему. Эксперт по микробиому из Кливлендской клиники Гейл Крески образно сравнивает их с живыми существами, требующими заботы.

"Микроорганизмы в вашем кишечнике — это как маленькие питомцы, живущие внутри кишечника", — сказала эксперт по микробиому Кливлендской клиники Гейл Крески.

Когда баланс микробиома нарушается, это отражается на самых разных процессах в организме, а симптомы могут выходить далеко за пределы желудка.

Семь признаков нездорового кишечника

Одним из самых распространённых сигналов считается вздутие живота и повышенное газообразование. По словам Крески, такие проявления могут указывать на изменение состава микробиома, хотя точно определить это можно только с помощью анализа.

"Если у вас вздутие или много газов, возможно, у вас нарушен состав и функция микробиома кишечника", — отметила Крески.

Помимо этого, специалисты выделяют ещё несколько признаков:

  1. Хроническая усталость.
  2. Пищевая непереносимость.
  3. Раздражения и проблемы с кожей.
  4. Нарушения сна.
  5. Тошнота или рвота.
  6. Частое расстройство желудка.

Исследования также находят связь между состоянием кишечника и кожными заболеваниями, такими как акне и псориаз, а также изучают его влияние на гормональный баланс и репродуктивное здоровье.

Что можно сделать для восстановления баланса

Первый шаг — обратиться к врачу, чтобы исключить другие заболевания и понять первопричину симптомов. Универсального эталона "идеально здорового" микробиома не существует, поскольку его состав у всех людей разный. Тем не менее есть несколько базовых направлений, которые помогают поддерживать кишечник.

Питание и образ жизни

Рацион, богатый клетчаткой, создаёт благоприятную среду для полезных бактерий. Свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена работают лучше всего. Противоположный эффект дают продукты с высоким содержанием сахара и жира и низким уровнем клетчатки, характерные для "западной диеты".

Ферментированные продукты — йогурт, кефир, комбуча — могут дополнительно поддерживать микробиом. Также важно учитывать влияние лекарств: антибиотики и препараты, снижающие кислотность желудка, способны временно нарушать баланс бактерий.

Физическая активность и полноценный сон играют не меньшую роль. Микробиом подчиняется циркадным ритмам, а недосып и хронический стресс могут усиливать воспаление и ухудшать пищеварение. Регулярное движение и стабильный режим сна помогают разорвать этот замкнутый круг и поддержать здоровье кишечника в долгосрочной перспективе.

