Радость не приходит внезапно — её готовят лёгкие: дыхание меняется за полчаса до эмоций

Изменения в дыхании могут сигнализировать о приближении радостных и воодушевляющих состояний задолго до того, как человек их осознаёт. Учёные выяснили, что дыхательный ритм связан не только с базовыми функциями организма, но и с динамикой положительных эмоций. В повседневной жизни определённые дыхательные паттерны способны предвосхищать всплески радости и эмоционального подъёма. Об этом сообщает Journal of Affective Disorders.

Дыхание как индикатор эмоциональных сдвигов

Взаимосвязь между дыханием и психическим состоянием давно находится в поле зрения специалистов по ментальному здоровью. Само понятие «психика» исторически связано с дыханием, что подчёркивает тесную связь телесных процессов и эмоционального фона. Тем не менее большинство научных работ до недавнего времени были сосредоточены на том, как стресс, тревога и страх отражаются на дыхании, тогда как положительные состояния оставались в тени.

Особенно важным этот вопрос становится в контексте депрессии. Для большого депрессивного расстройства характерны не только подавленное настроение и усталость, но и ангедония — утрата способности испытывать удовольствие. Даже после выхода из острой фазы заболевания многие люди продолжают сталкиваться с дефицитом радости, что повышает риск повторного эпизода и снижает качество жизни.

Как проходило исследование

Работу провела команда под руководством Шона А. Миннса и Джонатана П. Станджа из Университета Южной Калифорнии. В исследовании участвовали 73 взрослых, которых разделили на две группы: людей с депрессией в анамнезе, находящихся в ремиссии, и добровольцев без психиатрических диагнозов.

Для сбора данных использовался метод экологической моментальной оценки, позволяющий фиксировать состояние человека в реальной жизни. В течение семи дней участники носили "умную" майку Hexoskin с датчиками, регистрирующими частоту дыхания и объём вдыхаемого воздуха. Параллельно они получали опросы на смартфон и оценивали своё настроение, уровень бодрости и используемые способы саморегуляции.

Что показали наблюдения

Анализ данных за 30 минут до каждого опроса выявил устойчивую закономерность. Повышение минутной вентиляции лёгких и учащение дыхания предшествовали появлению радости, воодушевления и других положительных эмоций с высоким уровнем активации. Причём эта связь наблюдалась у всех участников, но у людей с депрессией в прошлом она была заметно сильнее.

Это наблюдение хорошо вписывается в более широкий контекст данных о том, что телесная активация играет важную роль в восстановлении эмоционального баланса. Ранее было показано, что физические упражнения снижают симптомы депрессии, и новое исследование дополняет эту картину, указывая на дыхание как ещё один значимый физиологический фактор.

Роль принятия и гибкости

Отдельное внимание учёные уделили стратегиям эмоциональной регуляции. Участники, которые чаще использовали принятие — умение замечать свои чувства без оценки и подавления, — демонстрировали более тесную связь между дыханием и позитивным настроением. У тех, кто редко прибегал к такому подходу, эта зависимость практически не проявлялась.

Интересно, что вариативность глубины дыхания также оказалась связана с психологической гибкостью. Люди с более изменчивым дыхательным ритмом чаще использовали принятие в повседневной жизни. Этот результат перекликается с данными о том, что простые регулярные практики самонаблюдения, такие как ведение дневника для психического здоровья, могут усиливать осознанность и устойчивость к эмоциональным колебаниям.

Возможные практические выводы

Полученные данные ставят под сомнение универсальность идеи о том, что медленное дыхание всегда является оптимальным для психического благополучия. Если при тревоге и напряжении оно действительно помогает, то для появления энтузиазма и радости, напротив, может потребоваться более активный дыхательный паттерн. Особенно это актуально для людей, перенёсших депрессию, которым, по всей видимости, нужен дополнительный физиологический импульс для переживания ярких положительных эмоций.

Хотя исследование имеет ограничения — небольшую выборку и наблюдательный характер, — его выводы открывают перспективы для новых подходов в профилактике рецидивов депрессии. Понимание того, какие телесные сигналы предшествуют радости, может помочь специалистам и самим пациентам точнее работать с эмоциональным состоянием и поддерживать устойчивое ощущение жизненной энергии.