Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пищеварение
Пищеварение
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:29

Живот бурлит, кожа тускнеет, силы тают: 7 тревожных признаков, что ЖКТ работает на износ

Нарушения работы ЖКТ вызывают вздутие и газообразование — гастроэнтерологи

Организм редко молчит, когда в его работе происходят сбои, и чаще всего он подаёт сигналы через привычные телесные ощущения. Дискомфорт после еды, усталость без видимых причин или внезапные изменения внешности могут быть связаны между собой. Желудочно-кишечный тракт — сложная система, от которой напрямую зависят иммунитет, обмен веществ и общее самочувствие. Об этом сообщает профильное медицинское издание.

Когда пищеварение начинает шуметь

Ощущение бурления, вздутия и повышенного газообразования после, на первый взгляд, обычной еды — один из ранних признаков, что ЖКТ работает с перегрузкой. Чаще всего это связано с тем, что пища переваривается не полностью. Причиной могут быть дефицит пищеварительных ферментов или нарушения баланса микрофлоры, из-за чего непереваренные остатки становятся средой для активного бактериального брожения. Исследования показывают, что при функциональных нарушениях пищеварения ферментная поддержка помогает снизить выраженность симптомов и улучшить самочувствие после еды. Даже у людей без хронических диагнозов сочетание тяжёлых блюд и временного ферментного дефицита может приводить к заметному вздутию живота.

Ощущение тяжести, которое не проходит

Иногда после приёма пищи возникает чувство, будто еда "застряла" внутри: появляется вялость, сонливость и желание прилечь. Такое состояние нередко связано с замедленной моторикой ЖКТ или недостаточной активностью ферментов. При нарушении переваривания пища дольше задерживается в желудке и кишечнике, создавая ощущение переполненности. Клинические наблюдения показывают, что нормализация моторики и снижение нагрузки на пищеварительную систему помогают уменьшить субъективную тяжесть уже в течение первого часа после еды.

Стул как индикатор внутренних процессов

Запоры, диарея или их чередование редко бывают случайными. Эти проявления часто указывают на сбои в моторике кишечника, состоянии слизистой или микробиоты. При замедленном транзите формируются запоры, при ускоренном — диарея. У пациентов с синдромом раздражённого кишечника нередко выявляют снижение разнообразия микрофлоры и нарушения связи "кишечник — мозг". Кроме того, кишечник участвует в метаболизме гормонов, и его дисфункция может отражаться на общем гормональном фоне и самочувствии.

Кожа как отражение состояния кишечника

Даже самый продуманный уход не всегда даёт результат, если причина проблем находится внутри. Всё больше данных подтверждают существование оси "кишечник — кожа": нарушения микрофлоры и барьерной функции кишечника могут приводить к системному воспалению, которое отражается на внешности. Именно поэтому проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — от акне до экземы. При нарушении всасывания витаминов и микроэлементов кожа теряет ровный тон, становится сухой и более чувствительной, а внешний уход даёт лишь временный эффект.

Волосы, ногти и скрытые дефициты

Ломкость ногтей, истончение волос и бледность кожи часто становятся поздними маркерами того, что организму не хватает ресурсов. Железо, цинк, биотин и жирорастворимые витамины усваиваются именно в кишечнике. При хроническом воспалении или нарушении всасывания дефициты накапливаются постепенно. Клинические данные показывают, что при расстройствах моторики желудка и кишечника выпадение волос нередко сочетается с пониженными показателями этих веществ в анализах.

Тревожность и туман в голове

Повышенная тревожность, рассеянность и снижение концентрации иногда имеют не только психологическую, но и физиологическую основу. Современные исследования оси "микробиота — кишечник — мозг" указывают, что дисбиоз и воспалительные процессы могут влиять на работу нервной системы. Изменения микрофлоры способны активировать иммунные реакции и усиливать тревожные состояния. При этом хронический стресс, в свою очередь, может ухудшать пищеварение, замыкая этот круг.

Усталость, которая не проходит после сна

Если чувство разбитости сохраняется даже после полноценного отдыха, причина может быть связана с нарушением усвоения энергии и питательных веществ. При перегруженном ЖКТ организм получает меньше витаминов и микроэлементов, а уровень фонового воспаления повышается. Дополнительную нагрузку создают раздражающие продукты и напитки — например, кислотные напитки и газировка могут повреждать слизистую кишечника, усиливая симптомы усталости и дискомфорта. Исследования также связывают состояние микробиоты с качеством сна и гормональной регуляцией.

Все эти признаки в совокупности показывают, что кишечник — не изолированный орган, а ключевой участник многих процессов в организме. Внимание к питанию, режиму сна и уровню стресса, а также своевременные консультации специалистов помогают улучшить не только пищеварение, но и общее самочувствие, внешний вид и уровень энергии. Забота о ЖКТ становится важным шагом к более устойчивому и комфортному состоянию организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Недостаточно мокрые волосы снижают эффективность мытья — трихологи сегодня в 2:23
Мыла голову каждый день — волосы всё равно выглядели плохо: причина оказалась в мелочи

Мытьё головы может портить волосы, если допускать ошибки. Рассказываем, какие привычки мешают блеску и как превратить обычную процедуру в полноценный уход.

Читать полностью » Новый вирус от летучих мышей вызвал тяжёлые симптомы — врачи вчера в 17:32
Сладкий напиток с тёмной начинкой: в Южной Азии он открыл путь неизвестной инфекции

В Бангладеш ученые выявили новый вирус, переносимый летучими мышами и поражающий людей. Его нашли у пациентов с симптомами лихорадки Нипах.

Читать полностью » Психологи рекомендовали уменьшить нагрузку в первые дни работы после праздников — Дарья Якуба вчера в 15:36
Никто не ждал, а вы — готовы: как с минимальными потерями вернуться в рабочий процесс после каникул

Как вернуться в рабочий режим после праздников без стресса. Психолог Дарья Якуба даёт советы, как плавно адаптироваться и настроиться на продуктивную работу.

Читать полностью » Магнитные бури могут вызвать головные боли и бессонницу — фельдшер Наталья Балан вчера в 15:36
Магнитные бури снова в центре внимания: как они могут повлиять на ваше здоровье и технику

Магнитные бури, возникающие из-за солнечной активности, могут влиять на технику и здоровье. Как подготовиться к этим природным явлениям и минимизировать их последствия — в статье.

Читать полностью » Резкий выход на работу вызывает стресс у мозга — учёный Солодников вчера в 13:49
Раскрыта причина усталости после праздников — и дело далеко не в лени

Учёный объяснил, почему выход на работу после праздников становится стрессом и какой тип отдыха помогает пережить этот переход легче.

Читать полностью » Антонина Стародубова предупредила о рисках избыточного потребления мандаринов — Life.ru вчера в 13:29
Никогда не знала, что мандарины могут быть опасны — теперь мой способ их мытья спасает

Импортные мандарины могут скрывать опасные химические добавки, которые могут ухудшить вкус и вызвать аллергию. Узнайте, как правильно выбирать и мыть фрукты, чтобы избежать рисков для здоровья.

Читать полностью » Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина вчера в 12:41
Праздники закончились, а тяжесть осталась: мягкий способ перезагрузить тело

Врач объяснила, как мягко восстановить организм после новогодних каникул без строгих диет и лишнего стресса.

Читать полностью » Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК вчера в 12:30
Гонконгский штамм набирает обороты: болезнь развивается быстрее, чем привыкли многие

Врачи предупредили о новом штамме гриппа с нетипичными симптомами и высоким риском осложнений.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные зафиксировали скрытые каналы таяния подо льдом Антарктиды — Science Advances
Туризм
Шум в отеле чаще идёт от лифтового холла и проходных зон — Travel Noire
Еда
Кефир и сода создают пышную структуру оладий — кулинары
Авто и мото
Переполненный топливный бак создает риск утечки — мотористы
Садоводство
Вечноцветущие растения создают зелёные акценты круглый год без перерывов — Ciceksel
Красота и здоровье
Детокс-диеты после праздников не ускоряют очищение организма — эндокринолог Зухра Павлова
Туризм
Алтайский край разработал 3 маршрута для туристов из Китая — начальник управления Александр Барышников
Экономика
Доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83% — директор НБКИ Алексей Волков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet