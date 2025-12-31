Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с горячим напитком
Женщина с горячим напитком
© unsplash.com by Candice Picard is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 12:29

Один популярный напиток подрывает ЖКТ — большинство пьёт его каждый день и не замечает

Гастроэнтеролог Дибба связывает кислотные напитки с повреждением слизистой

Здоровье кишечника влияет не только на пищеварение — от него зависят иммунитет, уровень энергии и общее самочувствие. Иногда достаточно убрать из рациона одну привычную вещь, чтобы заметить разницу. Гастроэнтеролог предупреждает: один популярный напиток может незаметно подрывать работу ЖКТ. Об этом пишет Prevention.

Главный "вредитель" для кишечника

Эксперты, с которыми поговорило издание, сходятся во мнении: в первую очередь кишечнику могут навредить сладкие и сильно обработанные напитки — прежде всего газировка и энергетики. Такие продукты часто содержат много сахара, кислот и добавок, а питательной пользы практически не дают. При регулярном употреблении они могут влиять на микрофлору и нарушать нормальную работу пищеварительного тракта.

Гастроэнтеролог Пратима Дибба объясняет, что обработанные продукты, особенно кислые, способны повреждать слизистую кишечника — тот самый защитный барьер, который помогает усваивать воду и питательные вещества и не позволяет токсинам и частично переваренной пище проникать в кровоток. Если этот барьер страдает, могут возникать симптомы раздражения и дискомфорта, а также повышаться риск проблем, которые некоторые специалисты связывают с состоянием, известным как "дырявый кишечник".

"Проблемы со здоровьем кишечника могут оказывать системное влияние на организм, — ранее рассказала Prevention Pratima Dibba, доктор медицины, гастроэнтеролог из Medical Offices of Manhattan. — Когда здоровье кишечника не приоритетно, это может привести к системным симптомам, которые ухудшают качество жизни и также вызывают долгосрочные осложнения".

Почему сахарные напитки бьют по микробиому

Зарегистрированный диетолог Лена Бакович уточняет: обычная газировка — это "пустые калории", которые не дают организму важных веществ, зато могут менять баланс бактерий в кишечнике. Когда сахара и подсластителей слишком много, полезная микрофлора получает меньше шансов на устойчивость, а потенциально нежелательные микроорганизмы — больше пространства для роста. Это может отражаться не только на пищеварении, но и на обмене веществ, настроении и даже качестве сна, поскольку микробиом тесно связан с разными системами организма.

"Обычные газировки — это источник пустых калорий без питательной ценности", — добавляет Лена Бакович, магистр наук, R. D. N., C. N. S.C., зарегистрированный диетолог-диетолог в Live It Up. — Продукты с высоким содержанием добавленного сахара способствуют дисбалансу здоровых бактерий и способствуют чрезмерному росту вредных кишечных бактерий".

Отдельно подчеркивается, что проблема не ограничивается только сахаром: исследования указывают, что искусственные подсластители тоже могут неблагоприятно влиять на микробиом. А ещё есть косвенный фактор — если человек часто выбирает газировку или энергетики, он нередко пьёт меньше обычной воды, а это может ухудшать пищеварение и повышать склонность к запорам.

Что ещё стоит ограничить ради кишечника

Помимо сладких напитков, специалисты советуют внимательнее относиться и к другим продуктам, которые способны раздражать ЖКТ или усиливать дисбаланс микрофлоры. Среди них — сладости и выпечка, фруктовые соки, алкоголь, слишком острая еда и избыток кофеина. Речь не о полном запрете, а о разумном ограничении: если такие продукты появляются в рационе постоянно, кишечник чаще реагирует вздутием, тяжестью, нарушениями стула и общим снижением комфорта.

Важно помнить, что здоровье ЖКТ строится на регулярных привычках: больше воды, умеренность в сладком, достаток клетчатки и разнообразие пищи обычно дают более устойчивый эффект, чем кратковременные "чистки" или строгие запреты. И если вы часто пьёте газировку или энергетики, именно этот шаг — уменьшить их количество — может стать самым простым и заметным улучшением для кишечника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шампанское может привести к более тяжёлой интоксикации - Ольга Кропоткина сегодня в 10:55
Шампанское — не просто алкоголь: что нужно учитывать при его употреблении на праздниках

Шампанское — любимый напиток на праздниках, но его употребление может иметь негативные последствия для здоровья. Как избежать неприятных последствий, рассказывает врач.

Читать полностью » Екатерина Титова предупредила, что сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту сегодня в 10:32
Заклинание гастрономии: как шампанское и роллы могут нарушить работу вашего желудка

Сочетание роллов и шампанского может вызвать тошноту и дискомфорт из-за перегрузки пищеварительной системы. Эксперты советуют избегать этого сочетания.

Читать полностью » Нанопластик из чайных пакетиков проник в кишечник — Chemosphere сегодня в 8:31
Обычный чайный пакетик в кипятке ведёт себя странно — последствия уходят далеко за пределы кухни

Привычный чай в пакетиках может содержать миллионы пластиковых частиц. Учёные выяснили, как они ведут себя в организме и почему это важно.

Читать полностью » Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова сегодня в 5:24
Как не стать жертвой мгновенного опьянения: шампанское, которое может испортить праздник

Врач-диетолог объяснила, как пить шампанское в новогоднюю ночь, чтобы не навредить здоровью, и какие напитки лучше выбрать.

Читать полностью » Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова сегодня в 5:01
Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн с правильными специями может стать не только согревающим, но и полезным напитком, улучшая пищеварение и микросиркуляцию.

Читать полностью » Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог сегодня в 4:44
Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это простое и эффективное средство для борьбы с усталостью и припухлостью. Узнайте, как правильно выбрать, наносить и хранить патчи, чтобы получить максимальный эффект!

Читать полностью » Дайте снегу оттаять перед очисткой автомобиля, чтобы упростить процесс — Рrimamedia сегодня в 4:10
Стекла и лак не простят ошибок: как снег может повредить ваш автомобиль, если не быть осторожным

Важно знать, как правильно и безопасно очистить машину от снега, чтобы избежать повреждений и подготовить автомобиль к поездке в морозные дни.

Читать полностью » Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты сегодня в 0:02
Хотела эффектный образ — а получила усталость и дискомфорт: как на самом деле стоит одеваться в Новый год

Как выбрать новогодний наряд, чтобы выглядеть ярко и чувствовать себя свободно: советы астролога о цветах, деталях и комфорте в праздничную ночь.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Износ водопроводных сетей в Крыму достиг 70 процентов — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
В 2025 году Крым прошёл без климатических катаклизмов — доцент КФУ Вахрушев
ЮФО
В Крыму разрешили только бенгальские огни и холодные салюты — юрист Кристалев
Мир
Заболеваемость корью в США достигла максимума за 30 лет — Axios
ЮФО
Задолженность иностранцев превысила полмиллиона рублей — МВД по Республике Крым
Россия
В России запускают национальный проект по развитию биоэкономики — правительство РФ
Происшествия
Мошенники позвонили жительнице Махачкалы более 8 тысяч раз — МТС
ЮФО
Шторм оборвал линии электропередачи в Краснодарском крае — Россети Юг
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet