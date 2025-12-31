Один популярный напиток подрывает ЖКТ — большинство пьёт его каждый день и не замечает

Здоровье кишечника влияет не только на пищеварение — от него зависят иммунитет, уровень энергии и общее самочувствие. Иногда достаточно убрать из рациона одну привычную вещь, чтобы заметить разницу. Гастроэнтеролог предупреждает: один популярный напиток может незаметно подрывать работу ЖКТ. Об этом пишет Prevention.

Главный "вредитель" для кишечника

Эксперты, с которыми поговорило издание, сходятся во мнении: в первую очередь кишечнику могут навредить сладкие и сильно обработанные напитки — прежде всего газировка и энергетики. Такие продукты часто содержат много сахара, кислот и добавок, а питательной пользы практически не дают. При регулярном употреблении они могут влиять на микрофлору и нарушать нормальную работу пищеварительного тракта.

Гастроэнтеролог Пратима Дибба объясняет, что обработанные продукты, особенно кислые, способны повреждать слизистую кишечника — тот самый защитный барьер, который помогает усваивать воду и питательные вещества и не позволяет токсинам и частично переваренной пище проникать в кровоток. Если этот барьер страдает, могут возникать симптомы раздражения и дискомфорта, а также повышаться риск проблем, которые некоторые специалисты связывают с состоянием, известным как "дырявый кишечник".

"Проблемы со здоровьем кишечника могут оказывать системное влияние на организм, — ранее рассказала Prevention Pratima Dibba, доктор медицины, гастроэнтеролог из Medical Offices of Manhattan. — Когда здоровье кишечника не приоритетно, это может привести к системным симптомам, которые ухудшают качество жизни и также вызывают долгосрочные осложнения".

Почему сахарные напитки бьют по микробиому

Зарегистрированный диетолог Лена Бакович уточняет: обычная газировка — это "пустые калории", которые не дают организму важных веществ, зато могут менять баланс бактерий в кишечнике. Когда сахара и подсластителей слишком много, полезная микрофлора получает меньше шансов на устойчивость, а потенциально нежелательные микроорганизмы — больше пространства для роста. Это может отражаться не только на пищеварении, но и на обмене веществ, настроении и даже качестве сна, поскольку микробиом тесно связан с разными системами организма.

"Обычные газировки — это источник пустых калорий без питательной ценности", — добавляет Лена Бакович, магистр наук, R. D. N., C. N. S.C., зарегистрированный диетолог-диетолог в Live It Up. — Продукты с высоким содержанием добавленного сахара способствуют дисбалансу здоровых бактерий и способствуют чрезмерному росту вредных кишечных бактерий".

Отдельно подчеркивается, что проблема не ограничивается только сахаром: исследования указывают, что искусственные подсластители тоже могут неблагоприятно влиять на микробиом. А ещё есть косвенный фактор — если человек часто выбирает газировку или энергетики, он нередко пьёт меньше обычной воды, а это может ухудшать пищеварение и повышать склонность к запорам.

Что ещё стоит ограничить ради кишечника

Помимо сладких напитков, специалисты советуют внимательнее относиться и к другим продуктам, которые способны раздражать ЖКТ или усиливать дисбаланс микрофлоры. Среди них — сладости и выпечка, фруктовые соки, алкоголь, слишком острая еда и избыток кофеина. Речь не о полном запрете, а о разумном ограничении: если такие продукты появляются в рационе постоянно, кишечник чаще реагирует вздутием, тяжестью, нарушениями стула и общим снижением комфорта.

Важно помнить, что здоровье ЖКТ строится на регулярных привычках: больше воды, умеренность в сладком, достаток клетчатки и разнообразие пищи обычно дают более устойчивый эффект, чем кратковременные "чистки" или строгие запреты. И если вы часто пьёте газировку или энергетики, именно этот шаг — уменьшить их количество — может стать самым простым и заметным улучшением для кишечника.