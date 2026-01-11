Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
бег
бег
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:01

Кишечник страдает первым, разум — следом: бег неожиданно рвёт эту опасную цепочку

Бег ослабил депрессивные эффекты жирной диеты — Brain Medicine

Даже кратковременное увлечение фастфудом и сладостями способно сказаться не только на фигуре, но и на эмоциональном состоянии. Однако у этого эффекта есть неожиданное противоядие — регулярная физическая активность. Новое исследование показывает, что бег может смягчать негативные последствия нездорового питания для мозга и психики. Об этом сообщает журнал Brain Medicine.

Когда питание бьёт по настроению

Учёные под руководством профессора Ивонн Нолан из Университетского колледжа Корка и исследовательского центра APC Microbiome Ireland сосредоточились на том, как так называемая "диета кафетерия" влияет на поведение и работу мозга. Под этим термином понимается рацион с избытком жиров и сахара, характерный для продуктов глубокой переработки. Ранее подобное питание уже связывали с ухудшением настроения, нарушениями обмена веществ и сбоями в работе кишечника, который всё чаще рассматривают как активного участника регуляции психического состояния, а не просто орган пищеварения.

Исследователи решили проверить, может ли физическая активность ослабить поведенческие последствия такого рациона. Особое внимание они уделили связке "кишечник — гормоны — мозг", поскольку именно через неё нездоровая пища способна влиять на тревожность, мотивацию и эмоциональную устойчивость.

Эксперимент с беговыми колёсами

В течение семи с половиной недель взрослые самцы крыс получали либо стандартный корм, либо "кафетерийную" диету. При этом половина животных в каждой группе имела свободный доступ к беговым колёсам. Такой дизайн позволил отдельно оценить влияние питания, физической активности и их сочетания, не смешивая эффекты.

Результаты показали, что добровольный бег оказывает выраженное антидепрессивное действие даже на фоне нездорового рациона. Это особенно важно в контексте современных пищевых привычек, когда проблемы с пищеварением и настроением часто идут рука об руку, формируя замкнутый круг, похожий на описанный в материале о сигналах нарушений работы ЖКТ.

Кишечник как посредник между телом и мозгом

С помощью нецелевой метаболомики учёные проанализировали содержимое слепой кишки животных. Диета с высоким содержанием жиров и сахара серьёзно изменила химический профиль кишечника: у малоподвижных крыс изменились 100 из 175 измеренных метаболитов. Физическая активность затронула меньшее количество соединений, но при этом частично компенсировала негативные эффекты питания.

Особый интерес вызвали три вещества, связанные с регуляцией настроения: ансерин, индол-3-карбоксалат и дезоксиинозин. При "кафетерийной" диете их уровень снижался, тогда как бег способствовал частичному восстановлению концентраций, что указывает на прямое участие кишечных метаболитов в формировании эмоциональных реакций.

Поведение, память и тревожность

Поведенческие тесты показали, что само по себе плохое питание не привело к заметным нарушениям обучения и памяти у взрослых животных. При этом физическая активность слегка улучшала пространственную ориентацию и снижала уровень тревожности независимо от рациона. Это перекликается с другими данными о пользе даже коротких нагрузок, включая выводы о том, что небольшая тренировка запускает защитные механизмы в кишечнике.

Гормоны и защитный эффект движения

Анализ крови выявил характерные гормональные сдвиги. У крыс на "кафетерийной" диете без физической активности повышались уровни инсулина и лептина, тогда как у бегавших животных эти показатели были ниже. Первый автор исследования Минке Нота связывает этот эффект с защитной ролью физической нагрузки против поведенческих изменений, вызванных неправильным питанием.

Кроме того, физические упражнения по-разному влияли на другие гормоны. У крыс на стандартном корме повышался уровень глюкагоноподобного пептида-1, тогда как при нездоровой диете эта реакция была слабее. Зато пептид YY увеличивался именно у животных на "кафетерийной" диете, что может указывать на компенсаторные механизмы в условиях пищевого стресса.

Ограничения и перспективы

Одним из ключевых открытий стало влияние рациона на пластичность мозга. Нездоровое питание блокировало характерное для физических упражнений усиление нейрогенеза в гиппокампе — области, связанной с эмоциями и памятью. Это говорит о том, что низкое качество питания может ограничивать клеточные преимущества движения, даже если поведенческий эффект сохраняется.

Авторы подчёркивают, что исследование проводилось только на самцах крыс и в относительно короткий срок. Тем не менее полученные данные уже позволяют по-новому взглянуть на роль физической активности: движение может поддерживать баланс между кишечником и мозгом и смягчать последствия вредной диеты, даже когда изменить рацион сразу не получается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бананы лучше покупать по одному, чтобы избежать перезревания — Ольга Матвеева сегодня в 11:00
Зеленые, спелые и всегда свежие: как правильно хранить и не переплатить за продукты с коротким сроком хранения

Как не выбрасывать свежие продукты — советы по выбору и хранению авокадо, бананов, ягод и зелени от эксперта сервиса "Пакет" от X5.

Читать полностью » Кашапова: лишний вес может быть опасен, даже если анализы в норме сегодня в 11:00
Жёсткие диеты не приводят к долгосрочному успеху: как сохранить здоровье без резких изменений в весе

Юлия Кашапова развенчала популярные мифы о лишнем весе: что действительно важно для здоровья и как избежать распространённых заблуждений.

Читать полностью » Тревога и бессонница — первые признаки алкогольного делирия — Татьяна Клименко сегодня в 11:00
Когда алкоголь может стать причиной смертельного расстройства: важные факты об алкогольном делирии

Алкогольный делирий — смертельно опасное состояние, которое развивается после резкого прекращения употребления алкоголя. Своевременная госпитализация спасает жизнь.

Читать полностью » Врач-сомнолог посоветовал сдвигать время засыпания на 15–30 минут — Максим Новиков сегодня в 11:00
Гарантированно улучшить сон: простые рекомендации для лучшего отдыха без ярких экранов и тяжёлых ужинов

Зимой режим сна часто нарушается. Врач-сомнолог объяснил, как с помощью простых шагов восстановить привычное расписание сна.

Читать полностью » Роспотребнадзор советует дробное питание при дискомфорте после праздников сегодня в 6:26
Жареное и фастфуд ставят организм на тормоза: после выходных рекомендуют лёгкий рацион и дисциплину ужина

Роспотребнадзор объяснил, как восстановиться после праздников: легкое меню, дробное питание, ужин до сна и умеренная активность — но есть важные условия.

Читать полностью » Гипертония выросла из-за поздних визитов к врачу — кардиохирург Лео Бокерия сегодня в 5:08
Мужчины тянут до последнего, женщины проверяются чаще: как семейный фактор меняет картину по гипертонии

Рост гипертонии в России оказался связан не только с медициной, но и с привычками людей, демографией и ролью семьи.

Читать полностью » Правительство утвердило план Активного долголетия до 2030 года — Правительство РФ сегодня в 5:08
Досуг превращают в систему: программы для пенсионеров расширяют сразу по четырём направлениям

Власти хотят расширить "Активное долголетие": к 2030 году вовлечённость пенсионеров должна вырасти до 41,9%, а информирование усилят.

Читать полностью » Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR сегодня в 3:57
Без рецептов и кабинетов: простое действие заставляет депрессию отступать шаг за шагом

Регулярные физические упражнения всё чаще рассматривают как реальный способ снизить симптомы депрессии и дополнить терапию без лекарств и сложных схем лечения.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Мозг людей распознал крики шимпанзе как особые звуки — eLife
Наука
Лунная пыль царапает скафандры из-за электростатики — ученые
Еда
Зелёный лук быстро вянет при хранении без доступа воздуха — диетолог Соломатина
Авто и мото
Отсутствие звуковой сигнализации отменяет приоритет спецтранспорта — автоэксперт
Садоводство
Снег в теплице помогает мягко увлажнить почву к весне — садовод Валерий Медведев
Мир
Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК
Мир
Словакия подготовила изменения к договору о военном сотрудничестве — премьер Фицо
Мир
В США заявили о недопустимости атаки на союзника по НАТО — конгрессмен Лью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet