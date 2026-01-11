Кишечник страдает первым, разум — следом: бег неожиданно рвёт эту опасную цепочку

Даже кратковременное увлечение фастфудом и сладостями способно сказаться не только на фигуре, но и на эмоциональном состоянии. Однако у этого эффекта есть неожиданное противоядие — регулярная физическая активность. Новое исследование показывает, что бег может смягчать негативные последствия нездорового питания для мозга и психики. Об этом сообщает журнал Brain Medicine.

Когда питание бьёт по настроению

Учёные под руководством профессора Ивонн Нолан из Университетского колледжа Корка и исследовательского центра APC Microbiome Ireland сосредоточились на том, как так называемая "диета кафетерия" влияет на поведение и работу мозга. Под этим термином понимается рацион с избытком жиров и сахара, характерный для продуктов глубокой переработки. Ранее подобное питание уже связывали с ухудшением настроения, нарушениями обмена веществ и сбоями в работе кишечника, который всё чаще рассматривают как активного участника регуляции психического состояния, а не просто орган пищеварения.

Исследователи решили проверить, может ли физическая активность ослабить поведенческие последствия такого рациона. Особое внимание они уделили связке "кишечник — гормоны — мозг", поскольку именно через неё нездоровая пища способна влиять на тревожность, мотивацию и эмоциональную устойчивость.

Эксперимент с беговыми колёсами

В течение семи с половиной недель взрослые самцы крыс получали либо стандартный корм, либо "кафетерийную" диету. При этом половина животных в каждой группе имела свободный доступ к беговым колёсам. Такой дизайн позволил отдельно оценить влияние питания, физической активности и их сочетания, не смешивая эффекты.

Результаты показали, что добровольный бег оказывает выраженное антидепрессивное действие даже на фоне нездорового рациона. Это особенно важно в контексте современных пищевых привычек, когда проблемы с пищеварением и настроением часто идут рука об руку, формируя замкнутый круг, похожий на описанный в материале о сигналах нарушений работы ЖКТ.

Кишечник как посредник между телом и мозгом

С помощью нецелевой метаболомики учёные проанализировали содержимое слепой кишки животных. Диета с высоким содержанием жиров и сахара серьёзно изменила химический профиль кишечника: у малоподвижных крыс изменились 100 из 175 измеренных метаболитов. Физическая активность затронула меньшее количество соединений, но при этом частично компенсировала негативные эффекты питания.

Особый интерес вызвали три вещества, связанные с регуляцией настроения: ансерин, индол-3-карбоксалат и дезоксиинозин. При "кафетерийной" диете их уровень снижался, тогда как бег способствовал частичному восстановлению концентраций, что указывает на прямое участие кишечных метаболитов в формировании эмоциональных реакций.

Поведение, память и тревожность

Поведенческие тесты показали, что само по себе плохое питание не привело к заметным нарушениям обучения и памяти у взрослых животных. При этом физическая активность слегка улучшала пространственную ориентацию и снижала уровень тревожности независимо от рациона. Это перекликается с другими данными о пользе даже коротких нагрузок, включая выводы о том, что небольшая тренировка запускает защитные механизмы в кишечнике.

Гормоны и защитный эффект движения

Анализ крови выявил характерные гормональные сдвиги. У крыс на "кафетерийной" диете без физической активности повышались уровни инсулина и лептина, тогда как у бегавших животных эти показатели были ниже. Первый автор исследования Минке Нота связывает этот эффект с защитной ролью физической нагрузки против поведенческих изменений, вызванных неправильным питанием.

Кроме того, физические упражнения по-разному влияли на другие гормоны. У крыс на стандартном корме повышался уровень глюкагоноподобного пептида-1, тогда как при нездоровой диете эта реакция была слабее. Зато пептид YY увеличивался именно у животных на "кафетерийной" диете, что может указывать на компенсаторные механизмы в условиях пищевого стресса.

Ограничения и перспективы

Одним из ключевых открытий стало влияние рациона на пластичность мозга. Нездоровое питание блокировало характерное для физических упражнений усиление нейрогенеза в гиппокампе — области, связанной с эмоциями и памятью. Это говорит о том, что низкое качество питания может ограничивать клеточные преимущества движения, даже если поведенческий эффект сохраняется.

Авторы подчёркивают, что исследование проводилось только на самцах крыс и в относительно короткий срок. Тем не менее полученные данные уже позволяют по-новому взглянуть на роль физической активности: движение может поддерживать баланс между кишечником и мозгом и смягчать последствия вредной диеты, даже когда изменить рацион сразу не получается.