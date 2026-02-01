Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина на диете
Женщина на диете
© NewsInfo byАлександр Соколов is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 6:57

ЗОЖ “бьёт” по кишечнику — эти полезные привычки вызывают вздутие и тяжесть: многие не догадываются

Всё больше людей стремятся питаться правильно, регулярно тренироваться и заботиться о теле осознанно. Но парадокс в том, что при "здоровом" образе жизни всё чаще возникают вздутие, тяжесть и дискомфорт. Причина нередко кроется не в ошибках, а в переусердствовании. Об этом сообщает noklapja.

Почему кишечник так чувствителен к изменениям

Кишечник — одна из самых сложных систем организма. Он участвует не только в переваривании пищи, но и в работе иммунной системы, гормональном балансе, обмене веществ и даже регуляции настроения. Микроорганизмы, образующие кишечный микробиом, постоянно взаимодействуют с телом и чутко реагируют на любые перемены.

Даже положительные изменения могут стать стрессом, если они происходят резко. Тренды из соцсетей часто предлагают быстрые "оздоровительные" решения, но для пищеварительной системы важнее постепенность, регулярность и учёт индивидуальных особенностей.

Полезные привычки, которые могут мешать пищеварению

Многие действия действительно считаются здоровыми, но при отсутствии меры они способны нарушить баланс кишечника.

  1. Отказ от глютена без показаний.
    Безглютеновая диета необходима людям с целиакией или подтверждённой чувствительностью. В остальных случаях она часто приводит к исключению цельнозерновых продуктов — ключевого источника клетчатки. Дефицит пищевых волокон может замедлять перистальтику и ослаблять микробиом.
  2. Чрезмерные тренировки.
    Физическая активность полезна для кишечной флоры, но постоянные интенсивные нагрузки без восстановления вводят организм в состояние стресса. В таких условиях пищеварение отходит на второй план, что проявляется вздутием, спазмами и нарушением стула.
  3. Универсальный приём пробиотиков.
    Существует мнение, что пробиотики полезны всем без исключения. На практике их эффект зависит от состава, дозировки и конкретной задачи. Неподходящий препарат может не дать результата или даже усилить газообразование и чувство переполненности.
  4. Жёсткое интервальное голодание.
    Интервальное питание подходит не каждому. Узкие окна приёма пищи часто приводят к попытке "вместить всё" за короткое время — большое количество клетчатки и объёмной еды создают резкую нагрузку на кишечник, который не успевает адаптироваться.
  5. Резкий переход на растительную диету.
    Растительное питание благоприятно для микробиома в долгосрочной перспективе. Но внезапное увеличение доли бобовых, овощей и цельнозерновых может вызвать активное газообразование, если бактерии кишечника ещё не готовы к такому объёму клетчатки.

Как поддержать кишечник без крайностей

Кишечная система лучше всего реагирует на постепенные изменения. Регулярное питание, умеренные тренировки, осторожное введение новых продуктов и внимательное отношение к сигналам тела помогают сохранить баланс. Полезные привычки действительно работают, когда они адаптированы под индивидуальные потребности и не превращаются в жёсткие правила.

Автор Александр Соколов
Александр Соколов — диетолог, мед. образование, опыт 15 лет. Эксперт в нутрициологии, лечебном питании и профилактике метаболических нарушений.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

