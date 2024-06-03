Представительница Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул перед судебным заседанием в рамках дела, где ее обвиняют в участии в незаконном финансировании запрещенной партии "Шор", отметила, что информация о предполагаемой минировании суда не привела к эвакуации его сотрудников.



Начатый 30 апреля судебный процесс против Гуцул вызвал внимание к тому, что официальные органы не предоставили ей документы на русском языке в соответствии с законом. Был объявлен перерыв, чтобы сделать перевод документов. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, но митинг пришлось отменить из-за сообщения полиции о минировании здания. Территория вокруг суда была оцеплена, сторонники Гуцул были оттеснены.



Гуцул выразила недоумение действиями полиции, считая принимаемые меры чрезмерными из-за ничтожной угрозы. Она подчеркнула, что никто из судебных работников не был эвакуирован, а лишь попросили их уйти.



Полиция сообщила, что информация о возможных взрывных устройствах на территории суда поступила по телефону. Однако правоохранительные органы заранее проверили здание суда, и никакой угрозы для персонала и посетителей не обнаружили.



В апреле прошлого года прокуратура Молдавии поручила суду начать уголовное преследование Гуцул по обвинениям в финансировании партии "Шор". Гуцул утверждает, что уголовное дело против нее является политически мотивированным.



В ходе выборов главы Гагаузии весной прошлого года представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул одержала победу. Молдавские власти объявили эту партию антиконституционной, обвинили в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверку результатов выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, однако представители власти Молдавии не посетили церемонию, и президент Санду до сих пор не утвердила Гуцул в составе правительства, несмотря на требования законодательства.



Гагаузия, автономия на юге Молдавии, исходит из позиции сближения с Россией, в то время как Кишинев пропагандирует евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум, где более 98% участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

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