Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гурзуфа, Крым
Гурзуфа, Крым
© commons.wikimedia.org by Andris Malygin is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:27

Межсезонье, в котором хочется остаться: Гурзуф без толп и шума

В межсезонье Гурзуф предлагает мягкий климат, пустые улочки и вид на Аю-Даг

В межсезонье Гурзуф раскрывается особенно мягко: туман укрывает склоны Аю-Дага, море становится стеклянным, а на узких улочках слышно, как звенят чашки в кофейнях. Об этом сообщил канал на Дзен "На юга", и я полностью разделяю ощущение тихого счастья, в которое здесь легко проваливаешься. Ни толп, ни суеты — одна сплошная прогулка между старой брусчаткой, розовой галькой на пляже и белыми скалами-адаларами.

Где это и как добраться

Гурзуф расположен примерно в 18 км к северо-востоку от Ялты, на склоне горы Болгатура. Идти можно "классикой" — сесть в Ялте на автобус №106 или №131, либо на троллейбус №52. Из Симферополя удобен тот же троллейбус №52 от ж/д вокзала, а также рейсовые автобусы: дорога займёт около трёх часов. Путь сам по себе часть приключения — за окнами тянутся кипарисы, а на виражах периодически выныривает Медведь-гора.

Атмосфера старого курорта

Первая встреча с Гурзуфом — это узкие улочки, напоминающие южноевропейские кварталы. Особенно колоритна улица Ленинградская: резные балкончики, лестницы, мастерские, кофейни, лавки с местными сладостями. Летом тут кипит жизнь, а в межсезонье царит уютная полутьма, в которой всё равно пахнет свежеобжаренным зерном и морем.

Где жить

Набережная — логичная точка, если хочется просыпаться под шум волн. Один из бюджетных вариантов межсезонья — отель "Весёлый Хотей" на первой линии. Три звезды, ровная кухня "без сюрпризов", бассейн по периметру внутреннего двора и шаг до моря — не роскошь, но всё необходимое под рукой. Магазин рядом, на завтрак можно выбраться в столовую у Старого рынка или перехватить круассан в маленькой пекарне на Ленинградской.

Что смотреть

Дача-музей А. П. Чехова

Писатель жил здесь в 1900 году и работал над первым действием "Трёх сестёр". Домик утопает в зелени, в комнатах — мебель, книги, мелочи, которые создают эффект "живого присутствия". Адрес: ул. Чехова, 22.

Дом-музей К. Коровина

Импрессионист любил этот свет и плотные тени кипарисов. Музей по-семейному камерный: личные вещи, предметы мастерской, старые фотографии. Адрес: ул. Чехова, 1.

Гурзуфский парк

Один из старейших парков Южного берега, основан в 1803 году при герцоге Ришельё. Прямые аллеи переходят в "пейзажные" участки, спрятанные фонтаны и скульптуры появляются неожиданно — словно из театральной кулисы. Парк платный, удобнее идти с экскурсией.

Аю-Даг (Медведь-гора)

Профиль горы похож на гигантского зверя, склонившегося к воде. На её склонах сохранились "пережившие ледник" растения: фисташка, можжевельник, иглица. Попадаются каменные круги — археологические загадки, приписываемые древним таврам.

Скалы-адалары

В 250 метрах от берега в море стоят два белых "островка" известняка — высотой 35 и 48 метров, между ними всего около 40. Когда-то они были частью суши, но море размывало перемычку, и осталось то, что мы видим сейчас. В начале XX века на одном из адаларов работал ресторан "Венеция" — сюда приплывали состоятельные гости на лодках.

Розовая галька

Гурзуфский пляж отличается необычным оттенком — от кирпичного до дымчато-розового. Гальку сюда подсыпали целенаправленно, чтобы укрепить берег и сделать вход в воду комфортнее. На закате камушки ярче всего "заводят" кадр — фотографы любят это место.

Сравнение

Локация

Для кого

Пляжи

Атмосфера

Стоимость в межсезонье

Гурзуф

Пары, ценители тишины, любители старой архитектуры

Галечные, с розовым оттенком

Узкие улочки, музейная классика, вид на Аю-Даг

Ниже, чем в Ялте

Ялта

Тем, кто хочет движ и инфраструктуру

Разнообразные, многолюдные

Крупный курорт, ночная жизнь

Выше среднего

Алушта

Семьи и те, кто любит широкую набережную

В основном галька

Просторно, ровная набережная

Средний уровень

Советы шаг за шагом

  1. Выберите сезон. Лето — загорать и кататься на катерах, осень и весна — для прогулок и музеев, зима — для "передышки" у моря. Межсезонье дешевле и свободнее.
  2. Забронируйте жильё заранее. На первой линии быстрее разбирают номера с видом. Из удобств ищите отопление, фен, чайник и базовый набор косметики — в холодный период это важнее бассейна.
  3. Продумайте транспорт. Если едете с чемоданами, удобнее такси до двери отеля. На короткие расстояния — пешком или маршрутка; на Аю-Даг лучше взять экскурсию с гидом.
  4. Соберите "южный" комплект. Термокружка, лёгкая куртка-ветровка, кроссовки с цепкой подошвой, солнцезащитные очки, крем SPF даже в октябре. Для фото — смартфон с чехлом-антишоком, пауэрбанк.
  5. Питайтесь локально. На "пятачке" Старого Гурзуфа есть столовая без претензий — быстро и по-домашнему. За десертами — в пекарню; за кофейными альтернативами — в маленькие капсульные кофейни на Ленинградской.
  6. Планируйте "волну тишины". Выделите час на набережной на закате: в это время в кадре и адалары, и Аю-Даг, и розовая полоса галечного пляжа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать межсезонье → Переплата и очереди летом → Ехать в октябре-ноябре или в марте: цены ниже, природа фотогенична.
  • Выбирать жильё без отопления → Дискомфорт по ночам → Бронировать отели/апартаменты с радиаторами и плотными шторами.
  • Идти на Аю-Даг без треккинговой обуви → Съёмки сорваны, ноги устали → Кроссовки с протектором, лёгкий рюкзак, вода 0,5 л.
  • Брать экскурсию "вслепую" → Разочарование в программе → Сравнить отзывы и маршруты, выбрать тур с заходом в Гурзуфский парк.
  • Приехать только "на день" → Не успеете музеи и закат → Планировать минимум одну ночь с ранним выездом.

А что если…

…дождь весь день? Прячемся в музеи Чехова и Коровина, потом — в кофейню у Старого рынка.
…поехали с детьми? Пляж с пологим заходом, прогулка по набережной, короткий трек-квест: считать лестницы на Ленинградской.
…важны фото? Ловим "золотой час" у воды, второй сет — на смотровых точках в парке.
…хочется уединения? Ушли в "дворики" между Ленинградской и набережной — там редко кто проходит.
…нужен бюджетный обед? В сезон — столовые у Старого Гурзуфа, не сезон — комплексные обеды в кафе у набережной.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Тихо в межсезонье, мягкий климат

Меньше развлечений "non-stop", чем в Ялте

Вид на Аю-Даг и скалы-адалары

Галечный пляж не всем по душе

Пешеходные маршруты "короткими петлями"

Парковки в сезон напряжены

Музейная классика в шаговой доступности

Погода переменчива вне лета

Подсвеченные закаты на розовой гальке

Некоторые объекты — по записи/с экскурсоводом

FAQ

Как выбрать жильё в Гурзуфе? Берите локацию ближе к набережной, проверяйте наличие отопления и тишину в отзывах. Для семей — апартаменты с мини-кухней.
Сколько стоит поездка? В межсезонье жильё дешевле, чем в Ялте; питание — на уровне "кофейня+столовая". Экскурсии и вход в парк — отдельные расходы.
Что лучше: машина или общественный транспорт? Если ваша цель — сам Гурзуф, пешком и на маршрутках вы покроете почти всё. Автомобиль удобен для "радиалок" по Южнобережью, но учтите парковки.
Когда красивее всего? На закате, когда розовая галька буквально "горит", а адалары белеют на фоне темнеющего моря.
Можно ли с коляской? Вдоль набережной — да; улочки крутят наверх и вниз, готовьтесь к лестницам.

Мифы и правда

Миф: "В межсезонье всё закрыто".
Правда: Музеи, парк и часть кафе работают круглый год; меньше событий, но больше пространства для прогулок.
Миф: "Галька неудобна".
Правда: Вода чище, вход укреплён, а для комфорта берите пляжную обувь.
Миф: "Смотреть нечего, кроме пляжа".
Правда: Есть маршруты в парк, музеи, видовые точки и короткие треки по склонам Аю-Дага.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Электронная виза в Индию оформляется за 3–4 дня и позволяет находиться в стране до 30 дней сегодня в 13:22
Как сэкономить на визе и не попасть впросак: инструкция для тех, кто летит в Индию впервые

Оформление визы в Индию может стать препятствием для вашей поездки в Гоа. Узнайте, как избежать ошибок и что нужно знать о 4-дневном сроке подачи!

Читать полностью » Пустынное сафари в Дубае: маршрут, программа и лучшие локации для заката сегодня в 12:23
Пустыня под звёздами: приключение, которое переворачивает представление о Дубае

Песчаные дюны, закат над пустыней и вечер у костра под звёздами. Погрузитесь в восточную сказку на сафари в Дубае — драйв, ужин и магия Аравии за один день.

Читать полностью » Путешествие в Териберку: маршрут по достопримечательностям и берегам Баренцева моря сегодня в 11:19
Что скрывает Териберка: кладбище кораблей, водопады и пляж Яйца драконов

Путешествие к самому краю России: тундра, Баренцево море, северное сияние и вкус свежих морепродуктов. Териберка — место, где дышит Арктика.

Читать полностью » Что посмотреть в Дубае за один день: маршрут по ключевым локациям города сегодня в 10:11
От старинных базаров до Бурдж-Халифы: как увидеть Дубай во всей его красе

Всего за 10 часов вы увидите весь Дубай — от древних базаров до небоскрёбов будущего. Путешествие, которое раскроет душу эмирата с двух сторон — истории и инноваций.

Читать полностью » Маршрут по Северной Осетии: главные достопримечательности за один день сегодня в 9:51
Земля, где каждый камень помнит историю: маршрут по Осетии за один день

Один день в сердце Кавказа: ущелья, башни, монастыри и легенды. Маршрут по Северной Осетии, где горы касаются неба и каждое место хранит свою историю.

Читать полностью » Музей Владимира Высоцкого в Екатеринбурге: экспозиция, адрес и часы работы сегодня в 8:46
Екатеринбург - город, в котором звучит гитара Высоцкого: прогулка по местам памяти

Город на Урале, где живёт память о Владимире Высоцком: музей, граффити, памятники и панорамы небоскрёба «Высоцкий». Путешествие по местам поэта.

Читать полностью » Что посмотреть в Калининграде: автобусный маршрут и речная прогулка по Преголе сегодня в 7:57
Легенды ворот, философ и марципан: прогулка по Калининграду, где всё имеет вкус истории

Откройте Калининград с двух сторон: наземный маршрут по улицам старого Кёнигсберга и водная прогулка по Преголе с посещением острова Канта.

Читать полностью » Хибины и Кировск: маршрут по главным достопримечательностям Кольского полуострова сегодня в 6:53
Хибины - заполярное чудо России: древние горы, ледяные дворцы и сад, где растут арбузы

Древние горы, редкие минералы и северный ботанический сад. Хибины и Кировск — путешествие в сердце Заполярья, где природа соединяется с легендами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фаршированный перец с грибной начинкой сохраняет сочность при запекании
Садоводство
Хлорофитум и сансевиерия признаны эффективными природными фильтрами воздуха
Еда
Диетологи: гороховый суп содержит до 20 г растительного белка и помогает восполнить энергию без мяса
Наука
Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет
Дом
Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии
СФО
Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск
Культура и шоу-бизнес
Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline
Красота и здоровье
Обезболивающие могут вызвать язвы и воспаления желудка при неправильном применении — Сергей Тихонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet