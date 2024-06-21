Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер разместил на своей официальной странице в социальных сетях обвинение в сторону Российской Федерации. По его мнению, страна виновата в пожаре, случившемся на заводе гальванических покрытий Diehl.
Пауль Ронцхаймер считает, что Российская Федерация как-то замешена в пожаре, который произошёл на заводе немецкой оборонной компании, занимающейся производством оружия. Дабы доказать причастность страны, он сослался на "зарубежную разведку", которая поделилась этой информацией с немецкими органами.
Металлургический завод, который также ещё и производит ПВО для Киева, потерпел пожар в начале прошлого месяца. Пожар не могли остановить пару суток. Позже один из сотрудников местной полиции сообщил ежедневной газете в Германии Berliner Morgenpost, что причиной возгорания могла быть невнимательная работа с огнём.
Пауль Ронцхаймер же написал на своей станице, что представит для подписчиков сенсационную информацию. Он заявил, что Россия может быть виновата в произошедшем на заводе, который произошёл почти два месяца назад. В конце он добавил, что у него на такие рассуждения имеются все сведения, подтверждающие данный факт. Источником информации, по его словам, стала зарубежная разведка.
Фото: Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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