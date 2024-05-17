Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* крайне встревожен наступлением российской армии по всему фронту, сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Ранее глава ГУР в беседе с NYT заявил, что Украина "находится на краю пропасти".

"Слова Буданова* в New York Times демонстрируют не просто беспокойство, но нечто худшее о судьбах украинского конфликта: смирение с неизбежным", — пишет автор публикации Джанни Розини.

В статье подчёркивается, что Владимир Зеленский ещё сопротивляется признанию поражения, но говорит об отражении российской армии уже не так уверенно.

Издание отмечает, что ВС РФ "давят по всему фронту", успешно наступая в районе Авдеевки и "ежедневно захватывая километры и деревни вокруг Харькова". Автор напоминает, что в начале мая замглава украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил журналу Economist о том, что Киеву пора начать думать о переговорах с Россией.

Если Киев и его западные союзники не смогут начать переговоры или повернуть вспять тенденцию конфликта, есть риск, что Путину действительно удастся достичь целей, заявленных 24 февраля 2022 года, резюмирует Розини.

Тем временем западные СМИ обсуждают встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в КНР.

*Внесён в России в список террористов и экстремистов.

Фото: Официальный сайт Президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).