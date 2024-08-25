Гюндоган отказался от €37,5 млн и вернулся в "Манчестер Сити"

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сообщил о переходе экс-капитана сборной Германии Илкая Гюндогана из испанской "Барселоны". Полузащитник заключил контракт с опцией продления на год.

Всего его соглашение действует 12 месяцев, пишет РБК Спорт. Transfermarkt ранее сообщил, что 33-летний Гюндоган достался "Манчестер Сити" бесплатно. При этом Фабрицио Романо писал, что ради возвращения в Англию Гюндоган отказался от причитающейся ему зарплаты в "Барселоне", где у него оставалось еще два года по контракту.

По сведениям Capology, он заработал бы за эти два сезона €37,5 миллиона.

Фото:commons.wikimedia.org/Sarmad Yaseen(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).