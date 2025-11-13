ГУМ-Каток отметит 20-летие: Красная площадь вновь превратится в зимнюю сказку

ГУМ-Каток на Красной площади откроет зимний сезон 1 декабря — в первый день календарной зимы. В этом году одна из самых узнаваемых ледовых площадок России отметит 20-летний юбилей. За два десятилетия каток стал символом зимних праздников Москвы и ежегодно собирает тысячи горожан и туристов.

Юбилей и оформление в народном стиле

К юбилейному сезону организаторы подготовили особое оформление: центральной темой станет дымковская игрушка — традиционный глиняный промысел из Вятки.

Белый фон и яркий округлый орнамент, характерный для этих фигурок, ляжет в основу праздничного декора, афиш и фотозон.

"Каждый год ГУМ-Каток получает новую визуальную концепцию, отражающую культурные традиции России. В этот раз посетителей ждет атмосфера ярмарки и народного праздника", — рассказали организаторы.

Режим работы и особенности

Как и прежде, каток будет открыт ежедневно с 9:00 до 23:30. Продолжительность сеанса — один час, после чего предусмотрены технологические перерывы. Последний сеанс начнется в 22:30.

Особенностью площадки остается искусственное ледовое покрытие, которое позволяет катку работать даже при плюсовой температуре.

Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Цены на остальные сеансы и прокат коньков организаторы объявят ближе к открытию. Сезон завершится 1 марта 2026 года.

Москвичам предложат более 1,4 тысячи катков

ГУМ-Каток станет центральной площадкой городского зимнего сезона. По данным департамента спорта, этой зимой в Москве откроется более 1,4 тысячи ледовых площадок, из которых две трети — с натуральным льдом.

Среди новинок сезона — каток в Лужниках, обновленная площадка в Парке Горького, а также новая локация на набережной музея-заповедника "Коломенское".

Символ зимы и городской традиции

За годы существования ГУМ-Каток превратился не только в место отдыха, но и в зимний символ Москвы. На его льду проходили новогодние открытия, шоу фигуристов, фестивали "Путешествие в Рождество", а также благотворительные мероприятия.

Организаторы обещают, что юбилейный сезон будет особенно ярким — с праздничными концертами, тематическими днями и традиционными угощениями на гастрономических ярмарках рядом с катком.