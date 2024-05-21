Студент из Одессы Сергея Гулько неоднократно сознательно нарушал российское законодательство. В частности, он не предоставлял паспорт для проверки документов полицейскому в Москве. Также он публиковал экстремистские материалы в запрещённых социальных сетях в нашей стране, собирал деньги для Вооружённых сил Украины и искал способ присоединиться к этой военной украинской структуре. После всех судебных решений этот студент был отчислен из МГУ.
"Суд удовлетворил административный иск ГУ МВД России по Москве к Гулько С. В. о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации, в специальное учреждение", - передает ТАСС.
Гулько проживал в общежитии МГУ, расположенном на Ломоносовском проспекте в Москве. После решения суда о депортации он был помещён в учреждение для лиц, подлежащих выдворению из страны.
Фото: flickr.com/ Reza
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