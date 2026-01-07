Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
морская свинка
морская свинка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:01

Морская свинка кусается не из вредности: вот главная причина, о которой вы не догадывались

Морские свинки кусаются из-за боли или стресса — ветеринары

Иногда морская свинка выглядит как идеальный домашний питомец: тихая, пушистая, мило посвистывает и любит хрустеть овощами. Но бывает и так, что этот "плюшевый комочек" неожиданно пускает в ход зубы. Оставлять такое поведение без внимания нельзя — укусы могут стать привычкой, если не разобраться в причинах. При этом агрессия у морских свинок почти всегда объяснима: грызун не пытается "доминировать", он просто сигналит о дискомфорте. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему морская свинка кусается: шесть частых причин

Чтобы отучить питомца цапаться, важно вспомнить, когда именно случился первый укус и что ему предшествовало. Обычно дело не в "характере", а в обстоятельствах.

"Мне больно или страшно"

Морская свинка может защищаться, если ей неприятно или больно. Уколы, осмотр, обработка шерсти, попытка схватить резко или неловко поднять — всё это воспринимается как угроза. Даже спокойный грызун способен укусить, если его принуждают к манипуляциям, которые вызывают страх.

"Я не понимаю, чего ты хочешь"

Хозяину кажется, что он делает приятное: перекладывает свинку на мягкую подстилку или берёт на руки, чтобы "пообниматься". Но питомцу может быть комфортнее в другом месте, а лишний контакт вызывает раздражение. Морские свинки — не игрушки, и не все из них обожают тактильность.

"Не трогай меня лишний раз"

У свинки, как и у человека, есть свои границы. Если животное попало к вам от прежних владельцев, где его редко гладили или, наоборот, постоянно тормошили, оно может настороженно реагировать на прикосновения. Иногда свинка кусается просто потому, что ещё не привыкла к рукам.

"Я в стрессе и защищаюсь"

Стресс — одна из самых частых причин агрессии. Переезд, громкие звуки, дети, другие животные, смена клетки, резкие запахи — всё это может вывести питомца из равновесия. А если у свинки был неприятный опыт общения с человеком, она может выбрать атаку как "самый надёжный способ обороны".

"Я не хотел — вышло случайно"

Укусы не всегда происходят намеренно. Например, если вы даёте лакомство с руки, питомец может перепутать палец с кусочком овоща: рука пахнет едой, и свинка хватает то, что ближе. Ещё один вариант — вы попытались разнять двух грызунов, и укус достался вам "в пылу разборок".

"Со мной что-то не так"

Иногда проблема не в поведении, а в самочувствии. Если свинка голодна, испытывает жажду, получает недостаточно корма, витаминов или не имеет постоянного доступа к чистой воде, она становится более раздражительной. То же касается болезней: боль, дискомфорт или проблемы с зубами могут сделать животное нервным и агрессивным.

Как мягко отучить морскую свинку кусаться

Главная задача — вернуть питомцу ощущение безопасности и показать, что ваши руки не несут угрозы. Делать это нужно постепенно, без давления и резких движений.

Начните со знакомства через клетку

Положите палец на прутья или рядом с входом и дайте свинке спокойно его обнюхать. Не пытайтесь сразу гладить. Важно действовать осторожно и успеть убрать руку, если грызун снова решит "проверить вас на прочность".

Спокойно обозначайте границы

Если питомец пытается укусить, произносите короткое и чёткое слово: "Нет". Без крика и наказаний — морские свинки хорошо считывают интонации и запоминают простые команды. Резкие реакции, наоборот, усилят страх и желание защищаться.

Закрепляйте спокойное поведение лакомством

Еда — лучший помощник в воспитании грызуна. Покажите вкусняшку и дождитесь доброжелательной реакции. Если свинка ведёт себя спокойно и не пытается цапнуть — дайте лакомство. Так у неё формируется связь: "человек = безопасность + приятные вещи".

Почему торопиться нельзя

Не ждите мгновенных результатов. Доверие у морской свинки строится медленно, особенно если оно было подорвано случайно или ещё до вашего появления. Терпение здесь важнее "жёсткой дисциплины": чем спокойнее и предсказуемее вы будете, тем быстрее питомец перестанет воспринимать руки как опасность.

Со временем даже самая недоверчивая свинка может стать ласковой и контактной — если рядом человек, который умеет слушать её сигналы и уважать границы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эволюция сформировала органы чувств под среду обитания животных — Science Times вчера в 20:20
Темнота, тишина и пустота — не помеха: животные научились видеть и слышать невозможное

Как эволюция сформировала уникальные органы чувств животных и почему их восприятие мира принципиально отличается от человеческого.

Читать полностью » Собаки стареют из-за снижения гормона радости — ученые вчера в 14:09
Собака начала странно вести себя на прогулке — причина оказалась не в лени, а в одном изменении

Собака взрослеет, но это не приговор. Простые правила — тренировки, забота и контроль у ветеринара — помогут питомцу дольше быть бодрым и счастливым.

Читать полностью » Жуки-короеды усилили защитные вещества ели против грибов — PNAS вчера в 8:59
Химическая защита ели сыграла против неё самой: жуки превратили её в своё оружие

Короеды научились превращать защитные вещества ели в оружие против грибов, но у патогенов нашёлся ответ. Новые данные меняют подход к защите лесов.

Читать полностью » Лазерные указки вызывают стресс у некоторых кошек — фелинологи вчера в 2:58
Думала, что развлекаю кошку лазером, а оказалось — мучаю: теперь делаю только так

Лазерная указка может помочь кошке адаптироваться, похудеть и двигаться активнее, но некоторым питомцам такие игры вредны.

Читать полностью » Люди расселили свиней по тысячам островов Тихого океана — Science 05.01.2026 в 19:57
Океан был преградой, но не для всех: как одно животное повторило путь древних мореплавателей

Генетики выяснили, как люди на протяжении тысячелетий перевозили свиней между островами Тихого океана и почему это меняет отношение к инвазивным видам.

Читать полностью » Кошка подмигивает из-за сухости третьего века — ветеринар 05.01.2026 в 13:04
Секрет, который скрывают все кошки: что на самом деле значит их медленное моргание

Кошка подмигивает не просто так: иногда это знак любви и доверия, а иногда — реакция на сухость или болезнь глаз. Разбираемся, как отличить.

Читать полностью » Кузина посоветовала снизить прогулки рептилий по квартире зимой — ветеринар 05.01.2026 в 11:17
Квартира пересыхает — и вместе с ней пересыхают питомцы: зимой нужна правильная влажность

Ветеринар объяснила, почему зимой опасны прогулки рептилий по квартире, как "утеплять" грызунов и что делать птицам без солнца.

Читать полностью » Морские экосистемы восстановились через 3 млн лет после вымирания — Science 05.01.2026 в 7:45
Массовое вымирание должно было убить океан — но он собрал новую пищевую цепь слишком быстро

Арктические находки показывают, что океанические экосистемы восстановились после крупнейшего вымирания быстрее прежних оценок, меняя взгляд на эволюцию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Психологический стресс назвали причиной сутулой осанки — физиотерапевты
Наука
Археологи подняли корпус крупнейшего средневекового кога в Эресунне — Музей кораблей викингов
Туризм
Путешествия чаще не совершают из-за отсутствия планирования — соцести
Спорт и фитнес
Пятиминутное движение каждый час улучшает концентрацию — врачи
Еда
Сухая зубочистка указывает на пересушенный пирог — шеф-повар Бетел
Авто и мото
Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик
Садоводство
Желтизна листьев замиокулькаса сигнализирует о проблемах ухода — цветоводы
Красота и здоровье
Исследование показало, что люди чаще болеют в выходные — Conversation
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet