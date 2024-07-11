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Участник захвата заложников в СИЗО Камнев признал вину в подготовке теракта
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Участник захвата заложников в СИЗО Камнев признал вину в подготовке теракта

Участник захвата заложников в Ростове-на-Дону Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта. В середине июня обвиняемые в СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили двух сотрудников в заложники. Большинство преступников были ликвидированы, однако Камнев выжил.

СК возбудил уголовное дело, которое рассматривается в Южном окружном военном суде. Камнев обвиняется по нескольким статьям, включая участие в экстремистской организации и приготовление к теракту.

На последнем заседании, проходившем в формате видеосвязи, Камнев подтвердил свою вину, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael E (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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