Участник захвата заложников в Ростове-на-Дону Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта. В середине июня обвиняемые в СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили двух сотрудников в заложники. Большинство преступников были ликвидированы, однако Камнев выжил.

СК возбудил уголовное дело, которое рассматривается в Южном окружном военном суде. Камнев обвиняется по нескольким статьям, включая участие в экстремистской организации и приготовление к теракту.

На последнем заседании, проходившем в формате видеосвязи, Камнев подтвердил свою вину, сообщает РИА Новости.

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