Участник захвата заложников в Ростове-на-Дону Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта. В середине июня обвиняемые в СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили двух сотрудников в заложники. Большинство преступников были ликвидированы, однако Камнев выжил.
СК возбудил уголовное дело, которое рассматривается в Южном окружном военном суде. Камнев обвиняется по нескольким статьям, включая участие в экстремистской организации и приготовление к теракту.
На последнем заседании, проходившем в формате видеосвязи, Камнев подтвердил свою вину, сообщает РИА Новости.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael E (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
БРИКС привлекает все больше сторонников
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что БРИКС выражает интересы государств из различных частей мира, таких как мировой юг и восток, и количество сторонников этого объединения постоянно увеличивается.
БРИКС сталкивается с давлением "золотого миллиарда"
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что страны, включенные в состав БРИКС и других международных организаций, сталкиваются с сопротивлением государств с высоким уровнем состоятельности.
Автоэксперт Козловский: необходимо регулярно проверять состояние приводного ремня в автомобиле
Глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский предложил несколько советов по продлению срока службы генератора автомобиля.
Врач Чехонина: в жару следует отдать предпочтение столовым минеральным водам
Врач-терапевт Юлия Чехонина порекомендовала в жару пить столовые минеральные воды, слабо заваренный чай, домашние лимонады без сахара, кисломолочные напитки и квас с низким содержанием сахара.