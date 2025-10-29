Северная жемчужина Беларуси: прогулка по улицам, где жил Марк Шагал

Витебск — один из самых живописных городов Беларуси, расположенный на севере страны, недалеко от российской границы. Основанный ещё в X веке, он вырос на берегах рек Западной Двины и Витьбы, от которой и получил своё имя.

Город сохранил очарование старинной Европы: узкие улочки, купола соборов, старинные особняки и спокойный ритм жизни. При этом Витебск — живой, современный, с насыщенной культурной программой, фестивалями и уютными кафе, где пахнет картофельными драниками и свежим хлебом.

Если вы хотите увидеть Беларусь без суеты, почувствовать атмосферу творчества и прогуляться по местам, где родился Марк Шагал, — Витебск идеально подойдёт для путешествия на выходные.

Улица Ленина — старинное сердце города

Главная пешеходная улица Витебска начинается от ратуши и ведёт вдоль уютных домов XIX века. Летом здесь играет уличная музыка, работают кафе и сувенирные лавки.

Архитектура улицы разнообразна: от классических особняков до модернистских фасадов. На домах висят таблички с краткой историей зданий — можно устроить себе мини-квест по истории города.

Витебчане любят проводить вечера именно здесь: за чашкой кофе на террасе, глядя, как закат отражается в окнах старинных домов.

Ратуша — символ Витебска

Белоснежная ратуша с часовой башней — одна из визитных карточек города. Здание XVIII века расположено в центре исторической части, на площади Свободы.

Внутри сейчас размещается Краеведческий музей, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории Витебска и его окрестностей. С верхней площадки башни открывается панорамный вид на город и реку Витьбу — особенно красивый в закатные часы.

Улица Суворова — прогулка сквозь эпохи

Ещё одна историческая улица, где можно почувствовать дух старого Витебска. Здесь сохранились здания XVIII-XIX веков, в которых сейчас располагаются магазины, галереи и кофейни.

Местные художники часто выставляют свои картины прямо на улице, превращая прогулку в своеобразную галерею под открытым небом.

Памятник великану

Необычная и любимая достопримечательность горожан — памятник витебскому великану. Скульптура изображает добродушного гиганта, сидящего на мостовой с кружкой кваса.

По легенде, великан олицетворяет характер жителей Витебска: простых, сильных и гостеприимных. Туристы с удовольствием фотографируются с ним и загадывают желания, касаясь его ботинка.

Свято-Успенский кафедральный собор

Главный православный храм города возвышается над рекой Западной Двиной. Белоснежный собор с золотыми куполами был построен в XVIII веке, разрушен во времена СССР и восстановлен в 1990-х.

Смотровая площадка рядом с собором — одно из лучших мест для фотографий. Отсюда открывается вид на мосты, реку и старый город.

Внутри собора царит тишина и величие, а под сводами часто проходят концерты духовной музыки.

Дом-музей Марка Шагала

Витебск невозможно представить без имени Марка Шагала - художника мирового уровня, чьи картины наполнены светом и сновидениями родного города.

Дом-музей расположен на Покровской улице, где будущий мастер провёл детство. Здесь сохранились подлинные предметы быта семьи Шагалов, фотографии, письма и ранние работы художника.

Атмосфера музея теплая и личная, будто вы пришли в гости к человеку, для которого искусство и родина были единым целым.

Арт-центр Марка Шагала

Современное культурное пространство, где проходят выставки, лекции и встречи художников. Здесь можно увидеть работы белорусских и зарубежных мастеров, вдохновлённых стилем Шагала.

В арт-центре часто проводят мастер-классы и вечера поэзии. Это место объединяет современность и традиции витебской школы авангарда.

Белорусский театр "Лялька"

Настоящая жемчужина Витебска — театр кукол "Лялька", один из лучших в Беларуси. Репертуар рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Спектакли поставлены с юмором и философией, а куклы создаются вручную художниками театра.

Здание театра само по себе заслуживает внимания — уютное, с резным фасадом и витражами.

Ботанический сад ВГУ им. Машерова

Любителям природы стоит заглянуть в ботанический сад Витебского университета. На его территории собраны сотни видов растений, есть альпийская горка, зимняя оранжерея и маленькое озеро.

Летом здесь устраивают выставки цветов, а осенью — экологические фестивали. Отличное место для спокойной прогулки вдали от центра.

Зоопарк

Небольшой, но ухоженный зоопарк Витебска расположен рядом с ботаническим садом. Здесь обитают тигры, ламы, олени и редкие птицы.

Для детей есть контактная площадка, где можно покормить коз и кроликов. А взрослым понравится уютная атмосфера и ухоженные вольеры.

Губернаторский дворец

Роскошное здание в стиле классицизма на берегу Западной Двины. Раньше здесь жил губернатор Витебской губернии, а теперь дворец используется для выставок и приёмов.

Величественный фасад, колонны и мраморные лестницы создают атмосферу XIX века. Отсюда удобно начинать прогулку по набережной.

Площадь Победы

Одна из крупнейших площадей Беларуси и главное место для праздничных мероприятий в Витебске. Здесь установлен мемориал "Три штыка", посвящённый героям Великой Отечественной войны.

Летом на площади проходят концерты и фестивали, а зимой устанавливают главную ёлку города.

Летний амфитеатр

Всемирно известная сцена, где ежегодно проводится "Славянский базар" - крупнейший музыкальный фестиваль Беларуси.

Летний амфитеатр вмещает более 6 тысяч зрителей, а акустика здесь настолько хороша, что концерты проходят даже без усилителей.

Если приезжаете летом — обязательно загляните: даже вне фестиваля здесь устраивают концерты, кинопоказы и театральные вечера.

Духовский Круглик

Средневековая башня, восстановленная на месте древнего замка. Сегодня здесь работает музей, посвящённый истории Витебска.

С верхнего яруса открывается панорама старого города и реки. Это одно из лучших мест для фотографий, особенно в вечерние часы.

Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа

Старинное здание театра находится в центре Витебска и поражает архитектурой.

Репертуар сочетает классику, современные пьесы и белорусскую драматургию. Спектакли здесь играют на русском и белорусском языках, а зрители отмечают высокий уровень актёрской школы.

Пушкинский мост

Романтичное место, соединяющее два берега Витьбы. Мост назван в честь Александра Пушкина, который останавливался в Витебске по дороге в Кишинёв.

Отсюда открывается вид на Свято-Успенский собор и набережные. Вечером мост освещается гирляндами, и прогулка по нему становится особенно приятной.

Музей истории витебского трамвая

Маленький, но увлекательный музей, рассказывающий о том, как в Витебске появился первый трамвай — ещё в 1898 году. Это был первый электрический трамвай в Беларуси.

В экспозиции — фотографии, макеты вагонов, билеты и форма кондукторов. Для детей есть интерактивные экспонаты, где можно попробовать "управлять" трамваем.

Что привезти из Витебска

Белорусский лен. Качество тканей и скатертей ценится во всём мире.

Качество тканей и скатертей ценится во всём мире. Сладости и шоколад "Коммунарка". Классика белорусского вкуса.

Классика белорусского вкуса. Медовуха и настойки на травах. Отличный сувенир для взрослых.

Отличный сувенир для взрослых. Керамика и деревянные изделия ручной работы — их продают на улицах Ленина и Суворова.

ручной работы — их продают на улицах Ленина и Суворова. Календари и постеры с работами Марка Шагала - память о городе художника.

Короткий маршрут для выходного дня