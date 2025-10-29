Северная жемчужина Беларуси: прогулка по улицам, где жил Марк Шагал
Витебск — один из самых живописных городов Беларуси, расположенный на севере страны, недалеко от российской границы. Основанный ещё в X веке, он вырос на берегах рек Западной Двины и Витьбы, от которой и получил своё имя.
Город сохранил очарование старинной Европы: узкие улочки, купола соборов, старинные особняки и спокойный ритм жизни. При этом Витебск — живой, современный, с насыщенной культурной программой, фестивалями и уютными кафе, где пахнет картофельными драниками и свежим хлебом.
Если вы хотите увидеть Беларусь без суеты, почувствовать атмосферу творчества и прогуляться по местам, где родился Марк Шагал, — Витебск идеально подойдёт для путешествия на выходные.
Улица Ленина — старинное сердце города
Главная пешеходная улица Витебска начинается от ратуши и ведёт вдоль уютных домов XIX века. Летом здесь играет уличная музыка, работают кафе и сувенирные лавки.
Архитектура улицы разнообразна: от классических особняков до модернистских фасадов. На домах висят таблички с краткой историей зданий — можно устроить себе мини-квест по истории города.
Витебчане любят проводить вечера именно здесь: за чашкой кофе на террасе, глядя, как закат отражается в окнах старинных домов.
Ратуша — символ Витебска
Белоснежная ратуша с часовой башней — одна из визитных карточек города. Здание XVIII века расположено в центре исторической части, на площади Свободы.
Внутри сейчас размещается Краеведческий музей, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории Витебска и его окрестностей. С верхней площадки башни открывается панорамный вид на город и реку Витьбу — особенно красивый в закатные часы.
Улица Суворова — прогулка сквозь эпохи
Ещё одна историческая улица, где можно почувствовать дух старого Витебска. Здесь сохранились здания XVIII-XIX веков, в которых сейчас располагаются магазины, галереи и кофейни.
Местные художники часто выставляют свои картины прямо на улице, превращая прогулку в своеобразную галерею под открытым небом.
Памятник великану
Необычная и любимая достопримечательность горожан — памятник витебскому великану. Скульптура изображает добродушного гиганта, сидящего на мостовой с кружкой кваса.
По легенде, великан олицетворяет характер жителей Витебска: простых, сильных и гостеприимных. Туристы с удовольствием фотографируются с ним и загадывают желания, касаясь его ботинка.
Свято-Успенский кафедральный собор
Главный православный храм города возвышается над рекой Западной Двиной. Белоснежный собор с золотыми куполами был построен в XVIII веке, разрушен во времена СССР и восстановлен в 1990-х.
Смотровая площадка рядом с собором — одно из лучших мест для фотографий. Отсюда открывается вид на мосты, реку и старый город.
Внутри собора царит тишина и величие, а под сводами часто проходят концерты духовной музыки.
Дом-музей Марка Шагала
Витебск невозможно представить без имени Марка Шагала - художника мирового уровня, чьи картины наполнены светом и сновидениями родного города.
Дом-музей расположен на Покровской улице, где будущий мастер провёл детство. Здесь сохранились подлинные предметы быта семьи Шагалов, фотографии, письма и ранние работы художника.
Атмосфера музея теплая и личная, будто вы пришли в гости к человеку, для которого искусство и родина были единым целым.
Арт-центр Марка Шагала
Современное культурное пространство, где проходят выставки, лекции и встречи художников. Здесь можно увидеть работы белорусских и зарубежных мастеров, вдохновлённых стилем Шагала.
В арт-центре часто проводят мастер-классы и вечера поэзии. Это место объединяет современность и традиции витебской школы авангарда.
Белорусский театр "Лялька"
Настоящая жемчужина Витебска — театр кукол "Лялька", один из лучших в Беларуси. Репертуар рассчитан не только на детей, но и на взрослых. Спектакли поставлены с юмором и философией, а куклы создаются вручную художниками театра.
Здание театра само по себе заслуживает внимания — уютное, с резным фасадом и витражами.
Ботанический сад ВГУ им. Машерова
Любителям природы стоит заглянуть в ботанический сад Витебского университета. На его территории собраны сотни видов растений, есть альпийская горка, зимняя оранжерея и маленькое озеро.
Летом здесь устраивают выставки цветов, а осенью — экологические фестивали. Отличное место для спокойной прогулки вдали от центра.
Зоопарк
Небольшой, но ухоженный зоопарк Витебска расположен рядом с ботаническим садом. Здесь обитают тигры, ламы, олени и редкие птицы.
Для детей есть контактная площадка, где можно покормить коз и кроликов. А взрослым понравится уютная атмосфера и ухоженные вольеры.
Губернаторский дворец
Роскошное здание в стиле классицизма на берегу Западной Двины. Раньше здесь жил губернатор Витебской губернии, а теперь дворец используется для выставок и приёмов.
Величественный фасад, колонны и мраморные лестницы создают атмосферу XIX века. Отсюда удобно начинать прогулку по набережной.
Площадь Победы
Одна из крупнейших площадей Беларуси и главное место для праздничных мероприятий в Витебске. Здесь установлен мемориал "Три штыка", посвящённый героям Великой Отечественной войны.
Летом на площади проходят концерты и фестивали, а зимой устанавливают главную ёлку города.
Летний амфитеатр
Всемирно известная сцена, где ежегодно проводится "Славянский базар" - крупнейший музыкальный фестиваль Беларуси.
Летний амфитеатр вмещает более 6 тысяч зрителей, а акустика здесь настолько хороша, что концерты проходят даже без усилителей.
Если приезжаете летом — обязательно загляните: даже вне фестиваля здесь устраивают концерты, кинопоказы и театральные вечера.
Духовский Круглик
Средневековая башня, восстановленная на месте древнего замка. Сегодня здесь работает музей, посвящённый истории Витебска.
С верхнего яруса открывается панорама старого города и реки. Это одно из лучших мест для фотографий, особенно в вечерние часы.
Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа
Старинное здание театра находится в центре Витебска и поражает архитектурой.
Репертуар сочетает классику, современные пьесы и белорусскую драматургию. Спектакли здесь играют на русском и белорусском языках, а зрители отмечают высокий уровень актёрской школы.
Пушкинский мост
Романтичное место, соединяющее два берега Витьбы. Мост назван в честь Александра Пушкина, который останавливался в Витебске по дороге в Кишинёв.
Отсюда открывается вид на Свято-Успенский собор и набережные. Вечером мост освещается гирляндами, и прогулка по нему становится особенно приятной.
Музей истории витебского трамвая
Маленький, но увлекательный музей, рассказывающий о том, как в Витебске появился первый трамвай — ещё в 1898 году. Это был первый электрический трамвай в Беларуси.
В экспозиции — фотографии, макеты вагонов, билеты и форма кондукторов. Для детей есть интерактивные экспонаты, где можно попробовать "управлять" трамваем.
Что привезти из Витебска
- Белорусский лен. Качество тканей и скатертей ценится во всём мире.
- Сладости и шоколад "Коммунарка". Классика белорусского вкуса.
- Медовуха и настойки на травах. Отличный сувенир для взрослых.
- Керамика и деревянные изделия ручной работы — их продают на улицах Ленина и Суворова.
- Календари и постеры с работами Марка Шагала - память о городе художника.
Короткий маршрут для выходного дня
|Время
|Место
|Что посмотреть
|Утро
|Улица Ленина, Ратуша
|Прогулка и панорама города
|День
|Дом-музей Шагала, Арт-центр
|Искусство и атмосфера Витебска
|Вечер
|Пушкинский мост, собор, набережная
|Закат и вечерние огни города
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru