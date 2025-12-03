Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алушта
Алушта
© commons.wikimedia.org by Neovitaha777 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:47

Гостевые дома стали официальными: Крым запустил каталог, куда вошли уже сотни объектов

На турпортале Крыма появилась опция "Гостевые дома"

Рост числа легализованных гостевых домов в Крыму постепенно меняет туристическую инфраструктуру региона, об этом рассказала Ассоциация гостевых домов Крыма. На Туристическом портале республики появилась отдельная опция, позволяющая владельцам размещений в этой категории публиковать сведения о своем бизнесе после прохождения самооценки и регистрации в федеральном реестре.

Как проходит процесс регистрации

По данным министерства курортов и туризма Крыма, самооценка объектов, начавшаяся осенью, подходит к завершению. Из 660 мест размещения, которые подходят под критерии гостевых домов, более 500 уже внесены в реестр. Министр курортов и туризма Сергей Ганзий сообщил, что в декабре крымские объекты составили четверть всех зарегистрированных по стране:

"На начало декабря 523 крымских гостевых дома уже вошли в реестр, из 1971 по всей Российской Федерации".

Эксперты отмечают, что сложности, возникавшие на первом этапе, в основном преодолены. Сейчас подача документов через электронный портал занимает минимальное время. По словам главы Ассоциации Александры Портновой, процедура занимает около тридцати минут, если владелец заранее подготовил необходимые сведения.

Зачем нужна легализация гостевых домов

Крым участвует в федеральном эксперименте по выводу отрасли из тени и входит в число семнадцати регионов, которые внедряют единые правила для малых средств размещения. В конце августа республиканский парламент принял соответствующий закон, а с 1 сентября началась самооценка и регистрация объектов. Каждому гостевому дому, прошедшему процедуру, присваивается уникальный идентификационный номер — он дает право размещать рекламу в медиа и в сети.

Для тех, кто решит остаться вне правового поля, последствия будут ощутимыми. Ганзий напомнил, что с 2026 года нелегальные объекты не смогут продвигать себя публично. Помимо этого, предусмотрены штрафы за нарушение правил использования земельных участков. Эти меры направлены на формирование прозрачного рынка, где владельцы работают по единым требованиям, а туристы получают достоверную информацию о местах размещения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристический налог формирует источник развития инфраструктуры — эксперт Вахрушев 01.12.2025 в 21:25
Крым стоит на пороге перемен: туристический налог способен полностью поменять экономику курортов

Возможное введение туристического налога для частного жилья может изменить правила игры на рынке аренды в Крыму — эксперты оценивают плюсы и скрытые трудности.

Читать полностью » Маркировка M+S подтверждает пригодность шины к зиме — госинспектор Ширинский 01.12.2025 в 21:19
Морозы подступают: водителей предупредили о нюансе, из-за которого машина зимой теряет устойчивость

Понижение температуры и сложные погодные условия в Крыму требуют ранней подготовки автомобилей — инспекторы ГИБДД предупреждают о рисках и напоминают об обязательных зимних правилах.

Читать полностью » Зона морозов смещается к югу и меняет погоду Кубани — синоптики 01.12.2025 в 20:39
Кубань встречает декабрь напряжённо: температура ныряет в минус — метеорологи намекают на сюрприз

На Кубани усиливается влияние зимы: антициклон расчистит небо, но принесёт понижение температур, а побережье сохранит мягкий климат дольше остальных районов.

Читать полностью » В Севастополе приостановили движение морского транспорта 01.12.2025 в 20:32
Паромы замолчали: в Севастополе приостановили морские рейсы, причины скрыты

В Севастополе внезапно остановили движение морского транспорта: рейд закрыт, а пассажиров переводят на компенсационные маршруты наземного транспорта.

Читать полностью » Курьеры вывезли у пенсионерок более 2,5 млн рублей — криминалисты 01.12.2025 в 13:53
В Крыму началась охота на курьеров-невидимок: как они успели вынести миллионы, оставаясь в тени

В Крыму задержали молодых курьеров, которые по указанию мошенников забирали деньги у пенсионерок, уверенных, что помогают родственникам после мнимого ДТП.

Читать полностью » Крым отменяет массовые новогодние мероприятия — глава Крыма Аксёнов 01.12.2025 в 11:59
Новый год в Крыму пройдет иначе: массовых мероприятий не будет, но туристов ждёт сюрприз

Крым отказывается от массовых новогодних событий, но готовит сотни камерных программ, гастрономические квесты и широкий выбор отдыха для зимних гостей.

Читать полностью » Новогодние бронирования лидируют в Ялте и Евпатории — глава Крыма Аксёнов 01.12.2025 в 11:49
Крым установил неожиданный рекорд: турпоток вырос так, что цифры удивили даже местные власти

Турпоток в Крым продолжает расти — регион фиксирует миллионы гостей и усиливает позиции как круглогодичное направление отдыха.

Читать полностью » В Сочи мать объявила ложный сбор на похороны своего здорового ребенка 30.11.2025 в 22:08
История, от которой стынет кровь: мать объявила сына мёртвым, чтобы собрать пожертвования

В Сочи женщина выдумала тяжелую болезнь и «смерть» сына, собирая деньги на лечение и похороны, но проверка показала — ребенок жив и здоров.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова
Садоводство
Лёд равномерно увлажняет почву и предотвращает перелив — специалисты по уходу за растениями
УрФО
В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов
Авто и мото
За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы
СЗФО
В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств
СКФО
В Дагестане ИИ начал работать в благотворительном приложении Tooba
Экономика
Путину сообщили о решении отказаться от строительства Северо-Сибирской ж/д
Красота и здоровье
Зимний холод ослабляет кожный барьер и усиливает чувствительность — дерматологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet