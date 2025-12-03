Гостевые дома стали официальными: Крым запустил каталог, куда вошли уже сотни объектов

Рост числа легализованных гостевых домов в Крыму постепенно меняет туристическую инфраструктуру региона, об этом рассказала Ассоциация гостевых домов Крыма. На Туристическом портале республики появилась отдельная опция, позволяющая владельцам размещений в этой категории публиковать сведения о своем бизнесе после прохождения самооценки и регистрации в федеральном реестре.

Как проходит процесс регистрации

По данным министерства курортов и туризма Крыма, самооценка объектов, начавшаяся осенью, подходит к завершению. Из 660 мест размещения, которые подходят под критерии гостевых домов, более 500 уже внесены в реестр. Министр курортов и туризма Сергей Ганзий сообщил, что в декабре крымские объекты составили четверть всех зарегистрированных по стране:

"На начало декабря 523 крымских гостевых дома уже вошли в реестр, из 1971 по всей Российской Федерации".

Эксперты отмечают, что сложности, возникавшие на первом этапе, в основном преодолены. Сейчас подача документов через электронный портал занимает минимальное время. По словам главы Ассоциации Александры Портновой, процедура занимает около тридцати минут, если владелец заранее подготовил необходимые сведения.

Зачем нужна легализация гостевых домов

Крым участвует в федеральном эксперименте по выводу отрасли из тени и входит в число семнадцати регионов, которые внедряют единые правила для малых средств размещения. В конце августа республиканский парламент принял соответствующий закон, а с 1 сентября началась самооценка и регистрация объектов. Каждому гостевому дому, прошедшему процедуру, присваивается уникальный идентификационный номер — он дает право размещать рекламу в медиа и в сети.

Для тех, кто решит остаться вне правового поля, последствия будут ощутимыми. Ганзий напомнил, что с 2026 года нелегальные объекты не смогут продвигать себя публично. Помимо этого, предусмотрены штрафы за нарушение правил использования земельных участков. Эти меры направлены на формирование прозрачного рынка, где владельцы работают по единым требованиям, а туристы получают достоверную информацию о местах размещения.