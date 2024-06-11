Сбор грибов для многих - самое приятное времяпровождение. Как правильно собраться в лес, рассказал Дмитрий Алешкин, инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы.

- Первое - полностью заряженный мобильный телефон с установленным приложением "Карта региона". Причем, карта, которая работает офлайн.

При этом эксперт указал, что это полноценное приложение, которое способно работать без мобильной связи через GPS-сигнал.

- Второе: обязательно дополнительное зарядное устройство к телефону. Телефон - это более 50% вашей выживаемости в случае непредвиденной ситуации.

Также Алешин подчеркнул необходимость наличия с собой хоть какого-то провианта. Обязательны вода (не менее 1,5 литра) и легкий перекус.

- Вода, еда, телефон, обязательно зажигалка, а лучше две, зажигалка, спички, чтобы можно было развести костер, согреться, если вы будете ночевать в лесу. Это минимальный набор. Это то, что вы с собой берете.

Немаловажно, по его словам, предупредить близких о своих намерениях, примерной локации и времени, которое вы намерены потратить на сбор грибов. Это необходимо для того, чтобы поиски начались сразу после того, как человек не вышел на связь.

- И правило, если вы куда-то идёте, не ходите один. Если идете за грибами, возьмите друга. Правило напарника всегда.

Еще одна опасность, как говорит эксперт - лесная фауна.

- От укуса клеща вы сразу не умрете. Вы спокойно выедите домой, доедете до поликлиники, сдадите его на анализ, и в случае необходимости вам сделают потом все клещевые уколы. С гадюкой вероятность опасности больше, но опять же это касательно детей и пожилых детей, у которых ослабленная иммунная система. Для взрослого человека укус гадюки не смертелен. Это очень больно, это длится несколько дней, но это несмертельно.

Также врач рассказал, что после возвращения домой не стоит расслабляться: необходимо тщательно осмотреть тело, особенно складочные зоны. В качестве аптечки стоит взять с собой бинт, зеленку или йод. Рекомендуются также и антигистаминные средства - они помогут при внезапной реакции на укус насекомого.

Фото: commons.wikimedia.org/George Chernilevsky