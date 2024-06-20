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Премьер Кобахидзе заявил, что в Грузии не произойдёт украинизации
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:15

Премьер Кобахидзе заявил, что в Грузии не произойдёт украинизации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия бывшего президента Михаила Саакашвили, "Единое национальное движение", стремится привести страну к ситуации, аналогичной той, что произошла на Украине.

В беседе с журналистами Кобахидзе выразил сожаление, что на Украине произошли события, к которым стремится "Нацдвижение". Он пообещал, что не допустит подобного сценария в Грузии.

Кобахидзе подчеркнул, что намерен убедить членов "Нацдвижения" в том, что "украинизация" Грузии не состоится ни при каких обстоятельствах, сообщает РИА Новости.

Фото:flickr.com/Frank Miller(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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