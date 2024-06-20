Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия бывшего президента Михаила Саакашвили, "Единое национальное движение", стремится привести страну к ситуации, аналогичной той, что произошла на Украине.
В беседе с журналистами Кобахидзе выразил сожаление, что на Украине произошли события, к которым стремится "Нацдвижение". Он пообещал, что не допустит подобного сценария в Грузии.
Кобахидзе подчеркнул, что намерен убедить членов "Нацдвижения" в том, что "украинизация" Грузии не состоится ни при каких обстоятельствах, сообщает РИА Новости.
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