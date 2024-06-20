Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что заявления западных партнеров, критикующие сотрудничество грузинского руководства с китайской компанией, являются проявлением двойных стандартов.
Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган отметила, что коммунистическая партия Китая владеет значительным пакетом акций компании, ответственной за строительство первого глубоководного порта Анаклия в Грузии, и финансирует российскую армию.
Кобахидзе выразил уважение к послу США и выразил надежду на её вклад в улучшение грузино-американских отношений.
Он подчеркнул, что отношение некоторых партнеров к сотрудничеству с Китаем является несправедливым, учитывая, что Китай является важным торговым партнером ЕС и США.
По его словам, критика в адрес Грузии за углубление экономических связей с Китаем при таких обстоятельствах представляет собой двойные стандарты, которые Грузия считает неприемлемыми.
Фото:flickr.com/Frank Miller(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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