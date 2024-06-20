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В Грузии назвали критику сотрудничества с КНР двойным стандартом
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:09

В Грузии назвали критику сотрудничества с КНР двойным стандартом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что заявления западных партнеров, критикующие сотрудничество грузинского руководства с китайской компанией, являются проявлением двойных стандартов.

Ранее посол США в Тбилиси Робин Даниган отметила, что коммунистическая партия Китая владеет значительным пакетом акций компании, ответственной за строительство первого глубоководного порта Анаклия в Грузии, и финансирует российскую армию.

Кобахидзе выразил уважение к послу США и выразил надежду на её вклад в улучшение грузино-американских отношений.

Он подчеркнул, что отношение некоторых партнеров к сотрудничеству с Китаем является несправедливым, учитывая, что Китай является важным торговым партнером ЕС и США.

По его словам, критика в адрес Грузии за углубление экономических связей с Китаем при таких обстоятельствах представляет собой двойные стандарты, которые Грузия считает неприемлемыми.

Фото:flickr.com/Frank Miller(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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