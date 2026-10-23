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Грузинский суп харчо
Грузинский суп харчо
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Артём Соколов Опубликована сегодня в 14:14

Ложка за ложкой — и про борщ забыли: три грузинских супа готовятся из самых обычных продуктов

Грузинский суп редко бывает "просто первым блюдом" — в нём почти всегда есть характер, плотный аромат бульона и та самая домашняя основательность, после которой уже не тянет к перекусам. В холодный день, когда за окном серое небо, а на кухне пахнет луком, кинзой и горячим мясом, особенно ценишь рецепты, где не нужны редкие продукты и полдня у плиты. Именно такие супы чаще всего и спасают будничный обед: они сытные, понятные и при этом не выглядят скучно.

В подборке — три варианта, которые легко собрать из обычных продуктов из ближайшего магазина. Здесь и наваристые супы с мясом, и более лёгкие блюда с яичной заправкой, и густые овощные сочетания с пряной зеленью. Для домашней кухни это удачный формат: без лишней экзотики, но с ярким вкусом, который сразу выводит меню из режима "одно и то же по кругу".

С точки зрения технологии именно такие супы удобны ещё и тем, что позволяют гибко работать с основой: бульон можно сварить заранее, зелень добавить в конце, а кислую ноту регулировать буквально по каплям. В этом и состоит очарование грузинской кухни — она не требует показной сложности, но всегда держится на точных пропорциях и уважении к продукту.

"Харчо, чихиртма и соузи объединяет не только грузинский характер, но и грамотная работа с основой. Если бульон слабый или зелень переварена, суп теряет половину вкуса. В домашних условиях лучше не спешить: сначала добиться чистого, насыщенного отвара, а уже потом собирать блюдо по слоям аромата",

шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Корнилова

Харчо: плотный суп, который держится на бульоне и специях

Классический харчо любят за сочетание трёх вещей: мясной глубины, томатной кислинки и выразительных специй. В домашнем варианте он не требует ни редких продуктов, ни ресторанной сноровки, зато очень чувствителен к качеству бульона. Если говядина хорошо проварена, а лук не пережжён, суп получается ярким уже без сложных кулинарных фокусов.

Для приготовления берут 500 г говядины, 3-4 ст. л. риса, 1-2 луковицы, 1 ст. л. томатной пасты, 3-4 зубчика чеснока, пучок кинзы, хмели-сунели, соль и чёрный перец. Мясо нарезают кусочками, заливают водой и варят до мягкости, не забывая снимать пену. Лук отдельно обжаривают до золотистого цвета, затем вмешивают томатную пасту и прогревают ещё пару минут, чтобы у неё ушла сырость и появилась более округлая кислинка.

После этого зажарку отправляют в бульон, добавляют промытый рис и варят до готовности крупы. Финальный штрих — чеснок, хмели-сунели, перец и много рубленой кинзы. Супу полезно дать постоять под крышкой хотя бы несколько минут: за это время вкус становится собраннее, а аромат — глубже.

"В харчо критична не только сама говядина, но и момент, когда в кастрюлю отправляют чеснок и зелень. Если добавить их слишком рано, эфирные масла улетучатся, а кинза потеряет свежий профиль. Для домашней кухни это простой принцип: яркие специи любят короткий контакт с температурой"

шеф-повар, бренд-шеф и преподаватель кулинарного искусства с многолетним опытом Артём Соколов

Чихиртма: куриный суп с яйцом, где важна деликатность

Чихиртма заметно отличается от привычных куриных супов. Здесь нет картофеля и крупы, зато есть мягкий бульон, лук, яйцо и винный уксус, который даёт ту самую тонкую кислинку. По консистенции суп получается нежным, почти бархатным, а по вкусу — собранным и очень домашним.

Понадобятся 500-700 г курицы, 1-2 луковицы, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 1-2 ст. л. винного уксуса или по вкусу, пучок кинзы, соль и чёрный перец. Курицу сначала отваривают до готовности, затем вынимают из бульона и отделяют мясо от костей. Лук мелко рубят и пассеруют на небольшом количестве масла до мягкости, после чего добавляют муку и быстро перемешивают, чтобы не появились комочки.

Дальше в луковую основу постепенно вливают немного горячего бульона, тщательно размешивают и возвращают всё в кастрюлю. Затем добавляют куриное мясо и доводят суп до слабого кипения. Яйцо взбивают с уксусом, после чего для выравнивания температуры вливают в него несколько ложек горячего бульона, не прекращая мешать. Только потом яичную смесь тонкой струйкой вводят в суп, не давая ему бурно кипеть. В финале остаются соль, перец и щедрая порция свежей кинзы.

Соузи: густой суп для тех, кто любит основательность

Соузи — это уже история про плотный, почти обеденный суп, который хорошо насыщает и не требует сложной подачи. В нём сочетаются говядина, картофель, сладкий перец, томатная паста и свежая зелень, а узнаваемый аромат создаёт фиолетовый базилик. Именно он делает вкус более собранным и пряным, без тяжести и лишней жирности.

На кастрюлю берут 500 г говядины, 3-4 картофелины, 1-2 луковицы, 1 сладкий перец, 1 ст. л. томатной пасты, небольшой пучок фиолетового базилика, петрушку, соль и чёрный перец. Говядину режут на порционные кусочки, заливают водой и варят до мягкости. Затем добавляют мелко нарезанный лук, а через несколько минут — картофель крупными дольками. Такой порядок позволяет овощам не развалиться раньше времени.

Когда картофель начинает размягчаться, в кастрюлю отправляют сладкий перец и томатную пасту. Суп доваривают до готовности овощей, а в самом конце кладут рубленую петрушку и фиолетовый базилик. После минуты лёгкого кипения кастрюлю снимают с огня — и вот здесь лучше не торопиться, потому что соузи особенно хорош после короткой паузы, когда вкус успевает "собраться".

FAQ: ответы на популярные вопросы

Можно ли приготовить эти супы без особых специй?
Да, но вкус станет проще. Хмели-сунели, кинза и базилик здесь работают как характер блюда, а не как украшение.

Что делать, если нет винного уксуса для чихиртмы?
Можно взять обычный уксус, но добавлять его нужно очень осторожно. Кислинка должна быть лёгкой, а не резкой.

Какой суп самый сытный из трёх?
Самым плотным обычно выходит соузи: в нём есть и мясо, и картофель, и овощная основа.

Можно ли заменить кинзу петрушкой?
Можно, но это уже будет мягче и менее по-грузински по звучанию. Для харчо и чихиртмы кинза особенно важна.

Проверено экспертом: шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Лебедев

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Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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