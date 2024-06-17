Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение грузинской партии "Солидарность во имя мира" с просьбой об отмене визового режима с Россией и упрощении условий трудоустройства для граждан Грузии.
Песков сообщил журналистам, что обращение партии будет изучено соответствующими российскими органами. Он подчеркнул, что пока не ознакомился с текстом обращения, но, как только оно поступит, будет передано на анализ специалистам.
Ранее Мамука Пипия, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима с Россией, амнистии граждан Грузии, нарушивших визовые правила, а также об упрощении процедуры трудоустройства граждан Грузии в России. Это заявление было сделано на съезде партии, которая в настоящее время не представлена в грузинском парламенте.
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