Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что принятие закона об иноагентах стало триумфом для страны, данными сообщает телеканал Imedi.



С утверждением законопроекта о прозрачности победила не только Грузия, но и ее независимость и безопасность, следовательно, данное решение оказалось поражением для тех, кто враждебно настроен по отношению к Грузии, можно с уверенностью сказать, считает Кобахидзе.



Принятие закона не должно рассматриваться как успех правительства или поражение противников данного акта, подчеркнул премьер. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый закон об иноагентах, после того как президент страны Саломе Зурабишвили отказался это делать, теперь документ вступил в силу.



Зурабишвили уточнил, что Министерство юстиции Грузии в ближайшие 60 дней разработает интернет-портал для организаций, представляющих интересы иностранных сил. После этого независимые организации и СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, будут обязаны пройти регистрацию и подать отчетность на 2023 год.

Парламент Грузии 28 мая, после продолжительного семичасового обсуждения, преодолел вето президента и утвердил закон об иноагентах в изначальном виде. За данное решение проголосовали 84 депутата, против — лишь четыре.

Первоначальная попытка внедрить данный закон была предпринята парламентом Грузии в марте 2023 года, однако при наличии массовых протестов его было отозвано после первого чтения.



В новой редакции закона теперь употребляется термин "организация, представляющая интересы иностранной силы" вместо "иностранного агента". В остальном содержание осталось неизменным. Процесс вокруг законопроекта и на этот раз не обошелся без протестов, полиция пресекала их и задерживала участников.



Западные страны предупредили Тбилиси о возможных санкциях: в соответствии с данными СМИ, Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность принятия мер против политиков, занимавшихся данной инициативой, и Европейская комиссия может потенциально отказаться подтверждать статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС.

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