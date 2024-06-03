Подписав закон о иностранных агентах, грузинские законодатели смогли защитить свою точку зрения, сделать выбор в пользу прогресса Грузии, несмотря на угрозы со стороны США и Европейского союза, сообщил заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств Артем Туров.
Ранее в понедельник спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон о иностранных агентах после отказа президента Саломе Зурабишвили сделать это. Теперь Министерство юстиции Грузии на протяжении двух месяцев должно создать онлайн-портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться и декларировать финансовые средства за 2023 год.
Туров считает, что грузинские власти совершили значимый шаг в укреплении суверенитета, чтобы внешнее влияние не имело на них влияния, чтобы страна могла развиваться так, как хочет местное население, а не как хотят некоторые политики из стран Запада. Россия видет реакцию на принятие этого закона — угрозы со стороны европейских и американских политиков, санкции и экономическое давление, но, возможно, стоит поздравить грузинских законодателей за то, что они защитили эту позицию и сделали выбор в пользу будущего развития своей страны.
Депутат подчеркнул, что грузинским законодателям следует выразить признательность, так как они действовали как прогрузинские политики, а не ориентированные на Запад.
"Известно, сколько работает негосударственных организаций в Грузии, это несколько десятков тысяч, которые, главным образом, получают финансирование из Запада, из различных западных фондов. И, конечно, они оказяывают значительное влияние на процесс принятия решений и формирование общественного мнения", — подчеркнул Туров.
Фото: www.flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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