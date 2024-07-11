Решения Европейского союза и Соединенных Штатов по поводу переноса военных учений и приостановке финансирования сферы обороны Грузии не соответствуют ожиданиям Тбилиси о новом этапе отношений, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Ранее после принятия в Грузии закона об иностранных агентах, который вызвал критику со стороны ЕС и США, посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский объявил о том, что Брюссель решил заморозить процесс европейской интеграции Грузии и приостановить выделение 30 миллионов евро для укрепления обороноспособности страны. США 5 июля отменили запланированные в Грузии на неопределенное время военные учения "Достойный партнер".
На правительственном совещании премьер выразил свое мнение относительно решения США и Европейского союза о приостановке финансирования в сфере обороны.
Он назвал это решение разочарованием, поскольку оно не соответствует ожиданиям Грузии о налаживании новых отношений.
Премьер также подчеркнул, что в свете политических событий последних четырех лет необходимо переосмыслить отношения между странами.
Он выразил готовность грузинской стороны предпринять необходимые шаги для восстановления отношений с США.
Премьер выразил мнение, что подобные решения не способствуют улучшению отношений между странами.
Однако он надеется, что в дальнейшем будут приняты разумные, обдуманные и справедливые шаги, которые помогут наладить отношения между США и Грузией.
Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России было объявлено, что в Вашингтоне, возможно, через президента Грузии Саломе Зурабишвили готовится "цветная революция" в стране. По плану США, для смены власти предусматривается участие "сакральной жертвы" среди участников протестов, что позволит направить "гнев народа" на силовиков.
Фото: commons. wikimedia.org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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