Западные страны планировали открыть второй фронт в Грузии, чтобы ослабить Россию и втянуть грузинский народ в конфликт на Украине, заявил журналистам прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.
"Нас хотели кинуть и заставить открыть второй фронт. К нам приезжали министры обороны из Англии, Польши, Литвы и Латвии, выступали на митингах, стремясь втянуть нас в войну, — рассказал Абуладзе.
По его словам, такую позицию поддерживают и США, но грузинское руководство отказалось от этого, осознавая, что в первую очередь пострадают граждане Грузии.
Ранееа ктивисты различных политических сил из США и Грузии, поддерживающие установление дипломатических отношений с Россией, прибыли в ЛНР для сбора фактов преступлений Киева против жителей Донбасса и фиксации последствий атак с использованием западного оружия, от которых пострадали мирные жители.
Фото: Flickr/Фрэнк Миллер (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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