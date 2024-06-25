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Активист Абуладзе: Запад хотел сделать из Грузии второй фронт против РФ
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 18:00

Активист Абуладзе: Запад хотел сделать из Грузии второй фронт против РФ

Западные страны планировали открыть второй фронт в Грузии, чтобы ослабить Россию и втянуть грузинский народ в конфликт на Украине, заявил журналистам прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе.

"Нас хотели кинуть и заставить открыть второй фронт. К нам приезжали министры обороны из Англии, Польши, Литвы и Латвии, выступали на митингах, стремясь втянуть нас в войну, — рассказал Абуладзе.

По его словам, такую позицию поддерживают и США, но грузинское руководство отказалось от этого, осознавая, что в первую очередь пострадают граждане Грузии.

Ранееа ктивисты различных политических сил из США и Грузии, поддерживающие установление дипломатических отношений с Россией, прибыли в ЛНР для сбора фактов преступлений Киева против жителей Донбасса и фиксации последствий атак с использованием западного оружия, от которых пострадали мирные жители.

Фото: Flickr/Фрэнк Миллер (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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