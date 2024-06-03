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Эксперт Гвритишвили: принимая закон об иноагентах, Грузия оценила возможные угрозы
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 20:23

Эксперт Гвритишвили: принимая закон об иноагентах, Грузия оценила возможные угрозы

Принимая закон об иноагентах, правительство Грузии рассчитало возможные угрозы, рассказал в беседе с NewsInfo. Ru политолог, журналист Игорь Гвритишвили.

Тем не менее власти сочли, что угроза в случае непринятия этого закона выше, ведь Тбилиси хорошо осведомлен, кто финансировал неправительственных организации, оппозиционные партии и СМИ, и на какие цели шли иностранные деньги, пояснил Гвритишвили.

"А шли эти средства в основном на организацию неправительственных выступлений, демонстраций студентов, в первую очередь, молодёжи и так далее. То есть всё это было просчитано. Потому правительство посчитало, что риск будет меньше, если они примут этот закон и начнут мониторить финансовые вливания в НПО", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что США пригрозили запретить въезд в Штаты тем, кто примет закон об иноагентах, и членам их семей. На это председатель партии "Грузинская мечта" ответил, что "о своих детях побеспокоится сам", напомнил эксперт.

"Так что у них всё это просчитано, и решимость здесь, конечно, полная, чтобы этот закон эффективно работал, так как он уже принят", — констатировал Гвритишвили.

По словам журналиста, в последний раз США оказывали Грузии серьёзную экономическую помощь в 2009 году. После этого, подчеркнул он, финансовая поддержка закончилась и Вашингтон поставлял Тбилиси только устаревшую военную технику, предназначенную к списанию.

Гвритишвили добавил, что Евросоюз тоже шантажирует Грузию санкциями, угрожая отсрочить переговоры по вступлению страны в ЕС.

"Вот такая угроза есть. Но мы подождём выборов в Европарламент. Дело в том, что они могут изменить обстановку. Евросоюзу сейчас не до Грузии, у них выборы в июне", — подытожил собеседник NewsInfo. Ru.

Ранее спикер грузинского парламента подписал одобренный депутатами закон об иноагентах после преодоления вето президента страны Саломе Зурабишвили. Согласно ему, министерство юстиции и национальное агентство публичного реестра Грузии должны в течение 60 дней составить перечень финансируемых из-за рубежа организаций.

Фото: Служба связи дворца Орбелиани/Георгий Абдаладзе (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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