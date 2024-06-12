Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии.
Он заявил в интервью "Известиям", что, по его мнению, саммит по Украине направлен на поддержку антироссийского настроения на Западе.
Дипломат отметил, что это совершенно нелепые игры, они видны невооруженным глазом. Уже сейчас понятно, что это будет пустая трата времени, некое такое действо, "значение которого равно нулю".
Ранее Грушко рассказал, что все действия НАТО, совершаемые в настоящее время, направлены на подготовку к возможному столкновению с Россией.
Фото:commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman(Creative Commons CC0 License)
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