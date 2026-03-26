В Чеченской Республике подвели итоги конкурса по выбору названия для железнодорожного вокзала в Грозном. По результатам завершающего социологического опроса местного населения победителем стал первый президент региона Ахмат-Хаджи Кадыров. О проведенной процедуре сообщил глава Общественной палаты республики Исмаил Денильханов. Инициатива в ближайшее время будет передана на федеральный уровень для окончательного утверждения правительством России.

Итоги общественного выбора

Жители Чечни сделали выбор в рамках масштабного социологического опроса, проходившего в республике. Большинство участников голосования высказались за то, чтобы присвоить главному железнодорожному вокзалу Грозного имя Ахмата-Хаджи Кадырова. Его кандидатура оказалась наиболее востребованной среди населения по сравнению с другими претендентами.

Статус Ахмата-Хаджи Кадырова как первого президента Чеченской Республики и Героя России стал определяющим фактором для многих граждан при голосовании. Общественные настроения подтвердили значимость исторического вклада этой фигуры в развитие региона. Процедура опроса прошла в соответствии с внутренними регламентами республики.

"Подобные инициативы отражают прямое участие граждан в формировании облика городской инфраструктуры и увековечивании памяти значимых для истории региона личностей. Общественные слушания и опросы позволяют понять реальный запрос общества на символическое наполнение общественных пространств. Когда вокзал получает имя, имеющее глубокий смысл для жителей, это меняет восприятие объекта в культурном коде территории. Механизмы прямой демократии на муниципальном уровне помогают выстраивать конструктивный диалог между властью и населением в таких важных вопросах" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Этапы отбора кандидатов

Конкурсная кампания по выбору названия началась еще в январе текущего года и проводилась в три последовательных этапа. Первоначально организаторы сформировали список потенциальных претендентов для обсуждения. В финальный шорт-лист вошли три кандидатуры, которые были отобраны в ходе первичных консультаций.

Каждый из этапов сопровождался активным вовлечением общественности, что позволило объективно оценить уровень поддержки по каждому из предложенных имен. Работа велась планомерно, с учетом всех пожеланий участников процесса. Финальный срез мнений окончательно определил лидера опроса.

Юридическое закрепление инициативы

Результаты проведенного конкурса на текущем этапе готовятся к передаче в Общественную палату Российской Федерации. Этот шаг является технической необходимостью для перехода к финальной стадии утверждения нового названия объекта. После анализа всех предоставленных данных федеральная инстанция направит документацию в правительство РФ.

Именно правительство России наделено полномочиями окончательного юридического оформления наименования транспортного узла. После прохождения всех бюрократических процедур название будет официально закреплено за железнодорожным вокзалом Грозного. Ожидается, что процесс оформления пройдет в стандартном для таких случаев порядке.