Рост тарифов по коммуналке: как жители Ростова готовятся к повышению платежей с октября

В Ростовской области с 1 октября 2026 года средний совокупный платёж за коммунальные услуги вырастет на 9,8% по сравнению с январскими начислениями. Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов сообщил об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Ростов" на частоте 89,8 FM. С начала года тарифы уже поднялись на 1,7% из-за изменения ставки НДС. Больше всего подорожает электроэнергия — на 11,3%. Отопление увеличится на 9,9%, а водоснабжение, водоотведение и вывоз твёрдых коммунальных отходов — на 9,8%.

Размер роста тарифов

Традиционно тарифы на коммуналку в Ростовской области поднимали летом, но в этот раз перенос на осень. С 1 октября 2026 года общий платёж за услуги ЖКХ в среднем по региону составит на 9,8% больше, чем в январе. Лукьянов подчеркнул, что январское повышение на 1,7% напрямую связано с корректировкой НДС.

Повышение затронет всех жителей области, независимо от места жительства. Средние цифры рассчитаны по региону в целом, но реальные суммы зависят от потребления. Региональная служба по тарифам утверждает такие индексы ежегодно.

Перенос на октябрь даёт время на подготовку. Жители смогут спланировать бюджет заранее. Лукьянов в эфире радио объяснил логику расчётов подробно.

"Тарифы на коммуналку в регионах растут из-за износа сетей и инфляции затрат. В Ростовской области это позволит обновить инфраструктуру водоснабжения и отопления. Жители платят больше, но получают стабильные услуги без аварий. Прозрачный расчёт тарифов — ключ к доверию, без него возникают споры." управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Какие услуги подорожают

Электроэнергия взлетит на 11,3% — это самый заметный скачок. Отопление последует с ростом 9,9%. Водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора прибавят по 9,8% в среднем.

Лукьянов уточнил эти цифры в радиоэфире. Каждая услуга корректируется отдельно по формулам. Затраты поставщиков легли в основу индексации.

Потребители увидят изменения в квитанциях с октября. Расход электричества сильно влияет на итоговую сумму. Газ тоже входит в расчёт, но его тариф единый.

Единые и разные тарифы

Тарифы на электроэнергию и газ одинаковы для всей Ростовской области — от Ростова до удалённых районов. Это упрощает расчёты для жителей. Нет разброса по муниципалитетам.

Зато вода, тепло и вывоз отходов варьируются. Всё зависит от инфраструктуры в конкретном городе или районе. Ресурсоснабжающие организации подают данные о расходах.

Лукьянов пояснил: тарифы привязаны к реальным затратам. Плохое состояние труб или большие объёмы услуг толкают цены вверх. В итоге платёж в Ростове может отличаться от соседнего посёлка.