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Базилик
Базилик
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Елена Малинина Опубликована сегодня в 16:49

Свой сад — свои специи: гид по выращиванию пряных трав для идеальных блюд

Пакет с семенами, влажная земля на пальцах, на подоконнике уже тянется рассада — и вот обычная дачная кухня вдруг начинает пахнуть как хорошая лавка специй. Пряные травы легко меняют вкус еды, а заодно экономят деньги: пучок с грядки всегда под рукой, не надо бежать в магазин за баночкой, которая потом пылится месяцами. Если летом на участке есть солнце и немного терпения, можно собрать свой набор для пасты, мяса, супов и домашних заготовок. Главное — не путать культуры, которым нужен тёплый старт, и те, что спокойно зимуют в грунте. И ещё одно правило простое: чем точнее выбран посев и сушка, тем ярче получится приправа.

"Для пряных трав важно не только выбрать подходящий сорт, но и заранее понять, где растение будет чувствовать себя спокойно. Одни культуры любят тепло и не терпят холодных ночей, другие уверенно зимуют в грунте. Ошибка в сроках посева сразу бьёт по всходам и по аромату. Поэтому к каждой траве нужен свой подход, а не общий рецепт на все случаи"

агроном Иван Трухин

Пряные смеси для кухни

Смесь "Прованские травы" ценят за мягкий, узнаваемый аромат. Она хороша для пасты, пиццы, домашних лепёшек, бобовых, овощей, курицы, говядины и свинины. Лосось с такой приправой тоже раскрывается иначе, а креветки на сковороде получают нужный пряный фон.

В эту смесь обычно входят базилик, майоран, розмарин, чабер, орегано, тимьян и мята. Все они относятся к семейству Яснотковые и при желании спокойно растут на огороде. Правда, в нашем климате часть из них приходится выращивать как однолетники или держать в горшках на подоконнике зимой.

Чтобы собрать свой набор, не нужна кулинарная магия. Нужны свет, тёплая грядка и понимание, что у каждой культуры свой характер. На этом месте полезно заглянуть и в материал про ошибки дачников при уходе за огородом, потому что с пряностями они тоже случаются.

Однолетние травы

Базилик в нашем климате не прощает холода. Его выращивают через рассаду или сеют сразу в открытый грунт в конце мая, когда возвратные заморозки уже не пугают всходы. Семена при намокании покрываются слизью, так что почву лучше пролить щедро и не тянуть с уходом за посевами.

Чабер садовый знают не все, а зря. Он всходит дружно даже при прямом посеве, но первые ростки легко перепутать с сорняками, поэтому новичкам удобнее стартовать через рассаду. У чабера терпкий аромат и заметная острота, а ещё он привлекает полезных насекомых в сад.

Майоран теплее, чем душица, и пахнет мягче. В грунте он у нас не зимует, поэтому его выращивают как однолетник или держат в горшке. Семена мелкие, сеять их нужно поверхностно, а для всходов держать грунт при +25-28 °С: тогда ростки появляются через 10-15 дней.

Розмарин тоже не любит русскую зиму. В южных районах он может пережить краткие морозы под снегом, но в большинстве регионов его держат в горшках и на лето выносят на участок. Семена быстро теряют всхожесть, а взрослые кусты тяжело переносят пересадку, поэтому многие дачники идут путём черенкования.

Проверено экспертом: агроном Иван Трухин

Многолетние пряности

Душица спокойно растёт на солнечных лугах, каменистых почвах и южных склонах. Её легко узнать по яркому запаху и лиловым цветкам. Есть и сортовая душица — Фея, Лебедушка, Хуторянка, Медовый аромат, а кусты у разных сортов вырастают от 30 до 60 см.

Тимьян, он же чабрец, бывает почвопокровным или низким полукустарником. Для приправы лучше брать тимьян обыкновенный: он лучше переносит зиму и подходит для смеси "Прованские травы". Семена у него не заделывают, а сеют поверхностно, после короткой стратификации в холодильнике.

Мята по ароматам не уступает базилику. Есть перечная, лимонная, яблочная, шоколадная и лакричная, и каждая ведёт себя в саду по-своему. Её часто держат ради чая и напитков, но как приправа мята тоже работает, в том числе к курице и в сложных смесях.

Для душицы, тимьяна и мяты удобно выделить отдельную солнечную грядку. Эти травы не требуют тепличных танцев, зато любят нормальный свет и сухой воздух. Если рядом есть зона отдыха, такой уголок ещё и пахнет почти весь сезон.

Как сушить и смешивать

Большинство пряных трав сушат естественно. Их подвешивают пучками или раскладывают тонким слоем на столе, полке или листе бумаги. Чабер, майоран, розмарин, тимьян и душицу можно сушить целиком, а потом уже отделять листья от жёстких веточек.

Базилик ведёт себя иначе. Его крупные листья содержат много влаги, поэтому в комнате они могут заплесневеть. Листья лучше срезать днём, когда они сухие, сразу разложить тонким слоем и ворошить несколько дней, чтобы сырость не задержалась.

Удобно делать и замороженные смеси. Для этого натирают коренья, режут лук-порей, измельчают чеснок и зелень, потом смешивают всё с перцем, паприкой и, если нужно, куркумой. Массу делят на небольшие шарики и убирают в морозилку.

Сухая смесь получается не менее удобной. Корнеплоды можно подсушить в дегидраторе, а зелень петрушки, укропа и любистока — просто рассыпать тонким слоем. Любисток, кстати, сильный по запаху, так что на участке обычно хватает одного-двух кустов.

"Пряные травы хороши тем, что их можно подстроить под свою кухню и под свой участок. Базилик, мята и розмарин чаще требуют контроля, а тимьян, душица и чабер обычно ведут себя спокойнее. Если дать им свет, не переливать и не затягивать с уборкой зелени, аромат у заготовок получается заметно ярче. Тут всё решает аккуратность на каждом этапе"

агроном Наталья Полетаева

Ответы на популярные вопросы

Когда сеять базилик в открытый грунт?
В конце мая, когда возвратные заморозки уже не угрожают всходам. До этого времени базилик лучше держать под укрытием или в рассаде.

Почему чабер лучше сеять через рассаду?
Его всходы легко спутать с сорняками. Через рассаду удобнее сохранить растения и не потерять рядки.

Можно ли сушить базилик вместе с другими травами?
Лучше нет. У него слишком влажные листья, и рядом с более "сухими" травами он часто портится.

Какие травы проще всего выращивать новичку?
Обычно начинают с тимьяна, душицы и чабера. Эти культуры легче переносят ошибки и не требуют сложного ухода.

Проверено экспертом: агроном Наталья Полетаева

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Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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