Мелисса
Мелисса
© commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under CC BY 3.0
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 11:57

Мелисса у меня вытягивалась и пахла слабо — пока я не исправила одну вещь

Мелисса на подоконнике требует 5–6 часов прямого солнца — House Digest

Мелисса — из тех трав, которые легко "подсаживают" на домашний огород: аромат лимона наполняет кухню, листья идут и в чай, и в салат, и в напитки. Но в помещении у неё другие правила игры — здесь не хватает солнца, а лишняя вода опаснее, чем кратковременная сухость. Если учесть несколько нюансов, мелисса сможет расти на подоконнике круглый год и не потеряет ни вкус, ни запах. Об этом сообщает House Digest.

Что мелиссе нужно в квартире в первую очередь

Мелисса (Melissa officinalis) — близкая родственница мяты с мягкими слегка опушёнными листьями и ярким цитрусовым ароматом. Растению требуется минимум 5-6 часов прямого солнца в день, иначе кустик вытягивается, становится рыхлым и теряет насыщенность аромата.

Лучшее место — яркое окно на южной или западной стороне. Если листва начинает темнеть или выглядеть подпалённой, горшок стоит периодически поворачивать, чтобы солнце попадало равномерно и растение не "косило" в одну сторону.

Почва, дренаж и полив

Вторая критическая вещь — правильная влажность. Мелисса легче переживёт небольшой пересуш, чем постоянную сырость: при влажной почве возрастает риск загнивания корней. Для посадки подойдёт обычный универсальный грунт, но если он долго остаётся мокрым, его лучше облегчить — например, добавить крупный песок или подмешать смесь для кактусов, чтобы вода быстрее уходила.

Поливать нужно аккуратно и без привычки "по расписанию". Избыток воды способен быстро ухудшить состояние растения и даже спровоцировать стрелкование — когда мелисса вместо наращивания листьев начинает тратить силы на цветение, выбрасывая высокие стебли с бутонами. Само по себе цветение не "убивает" куст, но это сигнал, что условия ему не подходят, и, что неприятнее, вкус листьев может стать более горьким.

Как поддерживать пышность и аромат

Чтобы мелисса оставалась компактной и активно давала новые листья, важны две привычки: регулярный сбор и прищипка.

Обрезка и сбор листьев

Как только появляются бутоны, их лучше сразу удалять. Собирать зелень можно по мере необходимости, но так, чтобы за один раз не снимать больше примерно трети растения. Стебли стоит срезать чуть выше узла с листьями — это стимулирует ветвление и новый рост, а куст остаётся "живым" и густым.

Подкормки без фанатизма

Лёгкое жидкое удобрение может ускорить рост, но мелиссе зачастую хватает того, что уже есть в почве. Более того, перекорм трав нередко ухудшает аромат и вкус — а мелиссу обычно и держат именно ради них. Поэтому подкормки стоит воспринимать как редкую опцию, а не обязательный ритуал.

Выбор горшка и место в доме

Для мелиссы принципиально важны дренажные отверстия. Нельзя оставлять горшок в поддоне с водой: застой быстро приводит к проблемам с корнями. Хорошим вариантом называют полупористую керамику — она помогает держать влагу более стабильной и снижает риск "залить" растение.

Ещё один момент — стабильность условий. Мелиссу лучше держать подальше от холодных сквозняков, кондиционера и прямого жара от батарей: такие перепады вызывают стресс и могут приводить к потемнению листьев. При этом высокая влажность ей не нужна — опрыскивать куст или ставить увлажнитель необязательно.

В результате формула простая: яркое солнце, лёгкий грунт с хорошим отводом воды, спокойный полив и регулярная обрезка. При таком уходе мелисса остаётся ароматной и аккуратной на подоконнике весь год.

