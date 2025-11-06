Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Jaspinder Singh
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:10

Сбросила живот, просто повторяя это упражнение с подругами — теперь не скучаю на тренировках

Тренировки с друзьями повышают мотивацию и ускоряют снижение веса — эксперты

Совместные тренировки — это не просто способ сбросить вес, а настоящее удовольствие. Когда рядом друзья, даже самые утомительные упражнения превращаются в игру. Главное — начать. Уже через пару недель тело станет подтянутым, а настроение улучшится. Главное — не считать минуты до конца занятия, а получать удовольствие от движения.

Почему тренироваться вместе эффективнее

Занятия с единомышленниками дают не только поддержку, но и мотивацию. Исследования показывают: когда рядом тренируется кто-то из друзей, вероятность не пропустить тренировку возрастает в несколько раз. Смех, поддержка и дух соревнования помогают преодолеть усталость и добавить энергии.

Разминка: включаем тело и настроение

Начните тренировку с простой разминки. Встаньте вместе в круг и маршируйте на месте одну минуту. Это поднимет настроение и подготовит мышцы к нагрузке. Можно добавить лёгкие повороты корпуса и вращения плечами — такие движения хорошо разогревают суставы.

Советы шаг за шагом

1. "Футворк Франкенштейна"

Эта техника работает на ягодицы и ноги. Встаньте на фитнес-резинку, расставив ноги на ширину бёдер. Возьмитесь за концы ленты, руки опущены. Переносите вес на правую ногу и поднимайте левую в сторону, пока лента не натянется. Затем повторите в другую сторону. Сделайте 12 повторов, отдохните 10 секунд и повторите снова.
Совет: держите спину прямо — так нагрузка распределяется правильно.

2. Прыжки с хлопком

Простое кардио, которое помогает быстро разогнать пульс. Делайте прыжки, мягко приземляясь на колени. Для усложнения хлопайте ладонями над головой.

3. "Поверни ручку двери"

Выполняется стоя, руки на уровне плеч. Согните колени, как будто садитесь на стул, одновременно поворачивая ладони вверх. Поднимайтесь и меняйте ногу. Это упражнение задействует ягодицы, ноги и руки.
Совет: сфокусируйте взгляд на одной точке перед собой, чтобы сохранить равновесие.

4. Баланс на трицепсы

Возьмите гантель и держите её обеими руками за головой. Поднимите одну ногу назад, выпрямляя руки. Делайте 12 повторов на каждую ногу.
Совет: держите локти ближе к ушам — так вы лучше проработаете трицепсы.

5. Упражнение с эспандером "Поддержка"

Сядьте, согните колени и зафиксируйте ленту под стопами. Отклонитесь назад под углом 45°, вытянув руки и ноги. Поочерёдно тяните одну руку назад, напрягая пресс.
Совет: не поднимайте плечи к ушам, чтобы избежать напряжения в шее.

6. "Махи руками" с резинкой

Поставьте одну ногу вперёд, вторую назад. Центр резинки — под задней ногой. Поднимите руки на уровень плеч, согните локти под углом 90°. Сведите руки перед грудью и разведите обратно.
Совет: при каждом сведении лопаток чувствуйте, как работает верх спины.

7. "Подъём"

Сядьте, одна нога согнута, вторая вытянута. Руки позади корпуса, пальцы вперёд. Поднимите таз от пола, удерживая тело на руках и ноге. Повторите 12 раз, затем смените ногу.
Совет: не сутультесь, чтобы не перегружать спину.

8. "Реверанс с приветствием"

Возьмите гантель в левую руку, сделайте шаг назад и в сторону, одновременно поднимая руку до уровня плеч. Повторите 12 раз и смените сторону.
Совет: не разворачивайте бёдра — именно так активнее работают ягодицы.

9. "Касание щиколотки"

Лягте на живот, руки вдоль тела. Поднимите грудь, одновременно сгибая одну ногу и касаясь рукой пятки. Делайте попеременно. Это укрепляет спину и бёдра.
Совет: держите стопу согнутой, чтобы лучше задействовать мышцы.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: выполнять движения резко.
    Последствие: травма суставов.
    Альтернатива: плавные переходы и контроль дыхания.

  • Ошибка: работать без разминки.
    Последствие: тянущие боли в мышцах.
    Альтернатива: хотя бы 5 минут лёгких движений перед началом.

  • Ошибка: тренироваться без поддержки.
    Последствие: потеря мотивации.
    Альтернатива: спортивный клуб, онлайн-группа или друзья.

А что если не получается тренироваться вместе?

Если вы живёте в разных городах, используйте видеосвязь. Онлайн-тренировки в Zoom или Telegram делают процесс не менее весёлым. Главное — синхронность и общая цель.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • поддержка и мотивация;

  • стабильность тренировок;

  • весело и энергично.

Минусы:

  • сложно совпасть по времени;

  • различия в уровне подготовки.

FAQ

Как выбрать оборудование для таких тренировок?
Подойдут эспандеры, лёгкие гантели, коврик и удобная обувь.

Сколько длится тренировка?
Комплекс из восьми упражнений займёт около 20-25 минут.

Что лучше: тренировки с друзьями или с инструктором?
Если вы новичок, тренер поможет освоить технику. Но с друзьями — проще поддерживать регулярность.

Мифы и правда

  • Миф: для похудения нужны долгие тренировки.
    Правда: короткие, но интенсивные комплексы дают лучший результат.
  • Миф: групповые занятия неэффективны.
    Правда: они повышают мотивацию и улучшают настроение.
  • Миф: если тренироваться без боли, результата не будет.
    Правда: боль — сигнал перегрузки, а не эффективности.

3 интересных факта

  1. Люди, занимающиеся вместе, сжигают на 20% больше калорий.

  2. Смех во время тренировки помогает нормализовать дыхание.

  3. Движение в ритме музыки улучшает координацию.

Исторический контекст

Совместные тренировки появились ещё в античной Греции — в гимнасиях занимались группами. В XX веке групповой фитнес стал частью массовой культуры благодаря аэробике, а сегодня — онлайн-программам и фитнес-челленджам.

