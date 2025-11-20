Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Луна и Земля в космосе
Луна и Земля в космосе
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 19:32

Грунтовые воды уходят — Земля реагирует: новый удар по климату от человеческой руки

Откачка грунтовых вод сдвинула ось Земли на 86,5 см — GRL

Изменения, происходящие внутри Земли, обычно воспринимаются как нечто далёкое и неподвластное человеку. Однако недавнее исследование, проведённое международной группой специалистов при участии корейских учёных, заставило по-новому взглянуть на воздействие человеческой деятельности на планетарные процессы. Согласно их выводам, масштабная откачка грунтовых вод способна менять положение земной оси — пусть и не катастрофически, но достаточно заметно, чтобы учитывать это в моделях климатических и геофизических изменений.

Как массовая добыча воды связана с осью вращения Земли

Работа, опубликованная в издании Geophysical Research Letters, опирается на данные об объёме извлечённой воды за период с 1993 по 2010 год. За это время из недр было поднято около 2150 гигатонн жидкости. Основная её часть в конечном счёте попала в Мировой океан, увеличив его уровень примерно на шесть миллиметров.

Исследователи сравнили изменение распределения массы на планете с физическим принципом сохранения момента импульса. Как и волчок, Земля реагирует на любые смещения веса: перераспределение массы приводит к лёгким, но измеримым изменениям в положении оси. Расчёты показали, что рост уровня воды на несколько миллиметров может соответствовать смещению наклона оси почти на 86,5 сантиметра.

Традиционно подобные эффекты связывали с таянием ледников Гренландии и Антарктиды. Теперь же учёные рассматривают извлечение подземных вод как ещё один фактор, меняющий баланс планеты.

Что говорят российские специалисты

Российские учёные, в свою очередь, оценивают выводы коллег более осторожно. Главный аргумент скептиков — масштаб Земли. Радиус планеты составляет около 6400 километров, её кора относительно тонкая, а воду добывают в основном в верхних трёх сотнях метров. При таких размерах, считают эксперты, влияние подземных вод на наклон оси должно быть крайне незначительным.

Кроме того, водный цикл на Земле замкнут: то, что извлекается из недр, позднее возвращается в виде дождей, проточной воды и атмосферной влаги. В этом смысле глобальный баланс остаётся стабильным. Российские специалисты убеждены, что основными "регуляторами" положения оси являются процессы в ядре и мантии, которые куда более масштабны и фундаментальны.

Сравнение позиций

Подход Аргументы Ограничения
Международная группа исследователей Откачка грунтовых вод меняет распределение массы, влияя на ось Трудно учесть региональные различия и скрытые параметры
Российские эксперты Масштаб извлекаемой воды слишком мал, водный цикл замкнут Не учитывает локальные геодинамические особенности
Классическая модель Главный фактор — таяние ледников и процессы в мантии Может игнорировать антропогенные факторы

Как измеряют изменения земной оси: пошаговое объяснение

  1. Анализ спутниковых данных — фиксация движения полюсов и колебаний земной поверхности.

  2. Измерение уровня океана — данные спутниковых альтиметров и буйковых систем.

  3. Учёт изменений массы — гидрологические и гравитационные карты, данные GRACE.

  4. Моделирование перераспределения воды — сопоставление объёмов извлечённой жидкости и её перемещения.

  5. Расчёт момента импульса — применение физических моделей вращения твёрдого тела.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оценивать влияние только по объёму извлечённой воды.
    → Последствие: недооценка реального перераспределения массы.
    → Альтернатива: учитывать миграцию воды в океанах и атмосферу.
  • Ошибка: считать ось вращения фиксированной величиной.
    → Последствие: неверные прогнозы климатических циклов.
    → Альтернатива: анализировать полярное блуждание и его сезонность.
  • Ошибка: игнорировать антропогенные факторы в геофизике.
    → Последствие: упрощённые модели земных процессов.
    → Альтернатива: комплексный учёт водных, ледовых и тектонических влияний.

А что если перераспределение воды действительно влияет на климат?

В теории изменение наклона оси может менять освещённость регионов и влиять на сезонность. Однако современные смещения слишком малы, чтобы говорить о заметном климатическом эффекте. Но в долгосрочной перспективе — особенно с учётом ускоренной добычи воды — подобные процессы могут стать значимым параметром климатических моделей.

Плюсы и минусы гипотезы влияния добычи воды

Плюсы Минусы
Объясняет часть наблюдаемых смещений полюсов Эффект трудно изолировать от других факторов
Учитывает антропогенное воздействие Требуются дополнительные данные
Поддерживается спутниковыми наблюдениями Результаты зависят от моделей перераспределения воды

FAQ

Может ли человек реально изменить положение земной оси?
Да, но эффект минимален и проявляется лишь в точных измерениях спутников.

Опасно ли смещение оси для климата?
Современные изменения слишком малы, чтобы приводить к резким последствиям.

Почему раньше никто не учитывал влияние подземных вод?
Считалось, что их вклад ничтожен по сравнению с ледниками и тектоникой.

Мифы и правда

Миф: ось Земли может резко сместиться из-за человеческой деятельности.
Правда: смещения фиксируются, но они микроскопические.

Миф: если вода уходит под землю, она исчезает навсегда.
Правда: водный цикл возвращает её обратно в природу.

Миф: откачка воды происходит только в засушливых регионах.
Правда: это глобальная практика, влияющая на подземные запасы по всей планете.

Три интересных факта

  • "Полярное блуждание" Земли — наблюдаемый процесс, меняющий координаты оси ежегодно.
  • Гидрологические изменения могут смещать распределение массы сильнее, чем локальная тектоника.
  • Спутники GRACE измеряют изменение гравитационного поля с точностью до долей микрометра.

Исторический контекст

  1. 1980-е — первые данные о сезонном движении оси Земли.

  2. 2000-е — спутники GRACE начинают отслеживать глобальные изменения массы.

  3. 2020-е — появляются работы о влиянии человека на параметры вращения планеты.

Понимание роли подземных вод в изменении земной оси — важный шаг к созданию более точных моделей будущего климата. Даже если фактический вклад человека пока невелик, сам факт его измеримости подчёркивает: влияние цивилизации распространяется гораздо глубже, чем мы привыкли думать.

