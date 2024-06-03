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Гросси: Ситуация на ЗАЭС нестабильна
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

Гросси: Ситуация на ЗАЭС нестабильна

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной.

По заявлению Гросси, все семь столпов ядерной защиты, выстроенной МАГАТЭ, были либо полностью, либо частично разрушены.

Фото: commons. wikimedia.org/Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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