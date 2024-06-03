Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной.
По заявлению Гросси, все семь столпов ядерной защиты, выстроенной МАГАТЭ, были либо полностью, либо частично разрушены.
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