Глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, описал встречу с руководителем госкорпорации "Росатом", Алексеем Лихачевым, на Запорожской атомной электростанции как своевременную.
Гросси сообщил о встрече с Лихачевым и другими высокопоставленными представителями России в Калининграде на своей странице в социальной сети. В ходе продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС.
Как было упомянуто ранее, в Калининграде во вторник прошли переговоры между Лихачевым и Гросси. Атомная электростанция ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр у города Энергодар. Это крупнейшая среди атомных станций в Европе по количеству блоков и установленной мощности, общее число энергоблоков составляет шесть с мощностью в 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция была передана в собственность Российской Федерации.
Ранее президент РФ, Владимир Путин, отметил, что на Западе нет утверждений о том, что украинцы атакуют Запорожскую атомную электростанцию, и обвинил Россию во всех проблемах. Он подчеркнул, что Киев стремится к ядерному оружию и при этом обвиняет Россию в обстреле ЗАЭС: на станции находятся российские войска, — заявил глава государства.
Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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