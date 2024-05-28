Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
Глава МАГАТЭ назвал встречу по ЗАЭС своевременной
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:44

Глава МАГАТЭ назвал встречу по ЗАЭС своевременной

Глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, описал встречу с руководителем госкорпорации "Росатом", Алексеем Лихачевым, на Запорожской атомной электростанции как своевременную.

Гросси сообщил о встрече с Лихачевым и другими высокопоставленными представителями России в Калининграде на своей странице в социальной сети. В ходе продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС.

Как было упомянуто ранее, в Калининграде во вторник прошли переговоры между Лихачевым и Гросси. Атомная электростанция ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр у города Энергодар. Это крупнейшая среди атомных станций в Европе по количеству блоков и установленной мощности, общее число энергоблоков составляет шесть с мощностью в 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция была передана в собственность Российской Федерации.

Ранее президент РФ, Владимир Путин, отметил, что на Западе нет утверждений о том, что украинцы атакуют Запорожскую атомную электростанцию, и обвинил Россию во всех проблемах. Он подчеркнул, что Киев стремится к ядерному оружию и при этом обвиняет Россию в обстреле ЗАЭС: на станции находятся российские войска, — заявил глава государства.

Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Риттер: Россия хочет сделать из Украины союзника

Риттер: Россия хочет сделать из Украины союзника

Российская Федерация не стремится к разрушению территории Украины, а желает создать надежного и функционального союзника в будущем, когда в Украине будут решены проблемы с коррупцией и неонацистами, заявил бывший спецагент ВС США Скотт Риттер в интервью на Youtube-канале Dialogue Works.

Читать полностью
Министр обороны Украины пожаловался на опаздывающую помощь Запада

Министр обороны Украины пожаловался на опаздывающую помощь Запада

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что лишь половина военной поддержки от Запада достигает Украины в установленные сроки. Он выразил надежду на скорое поступление первых истребителей F-16.

Читать полностью

Общество

Эксперт Градова: Черноморское побережье будет

Эксперт Градова: Черноморское побережье будет "забито битком" этим летом

Над Черным морем, недалеко от Сочи, обнаружили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Читать полностью
Зюзин: виртуальная

Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений

Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.

Читать полностью

Новости