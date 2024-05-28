Глава МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, описал встречу с руководителем госкорпорации "Росатом", Алексеем Лихачевым, на Запорожской атомной электростанции как своевременную.



Гросси сообщил о встрече с Лихачевым и другими высокопоставленными представителями России в Калининграде на своей странице в социальной сети. В ходе продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС.



Как было упомянуто ранее, в Калининграде во вторник прошли переговоры между Лихачевым и Гросси. Атомная электростанция ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр у города Энергодар. Это крупнейшая среди атомных станций в Европе по количеству блоков и установленной мощности, общее число энергоблоков составляет шесть с мощностью в 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция была передана в собственность Российской Федерации.



Ранее президент РФ, Владимир Путин, отметил, что на Западе нет утверждений о том, что украинцы атакуют Запорожскую атомную электростанцию, и обвинил Россию во всех проблемах. Он подчеркнул, что Киев стремится к ядерному оружию и при этом обвиняет Россию в обстреле ЗАЭС: на станции находятся российские войска, — заявил глава государства.

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