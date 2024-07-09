Согласно информации, полученной от осведомленного источника в Евросоюзе, в организации растет обеспокоенность действиями грузинского правительства, которые, по мнению ЕС, свидетельствуют о регрессе страны на пути к европейской интеграции.

На июньском заседании Совета по иностранным делам представители стран-членов ЕС обсудили различные варианты реагирования на ситуацию в Грузии, предложенные верховным представителем Жозепом Боррелем.

Эти обсуждения были вызваны недавними шагами грузинского руководства, которые в Брюсселе расценивают как отступление от курса на сближение с Евросоюзом.

Особую критику со стороны ЕС вызвало принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", более известного как закон об иноагентах. Европейские политики утверждают, что данный законодательный акт противоречит фундаментальным принципам и ценностям ЕС.

В связи с этим Брюссель рассматривает возможность введения определенных мер в отношении Тбилиси и предупреждает о потенциальном отказе в членстве в Евросоюзе.

По итогам июньского саммита в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию пересмотреть свою политику, подчеркнув, что текущий курс может поставить под угрозу перспективы вступления страны в Европейский Союз и даже остановить процесс интеграции. Эти выводы были зафиксированы в официальных документах встречи на высшем уровне.

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