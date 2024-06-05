Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом зафиксированном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2).

Инцидент произошёл в Мексике, как указала женевская штаб-квартира ВОЗ, отметив при этом, что риск дальнейшего распространения болезни среди людей оценивается как низкий.

Мексиканские власти проинформировали ВОЗ о случае заражения вирусом птичьего гриппа A(H5N2), выявленном у жителя штата Мехико. В сообщении говорится, что это первый лабораторно подтверждённый случай заражения человека вирусом A(H5N2) в мире и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зарегистрированное в Мексике.

ВОЗ подчеркнула, что источник заражения в данном случае пока не установлен. Однако известно, что вирусы A(H5N2) были обнаружены у домашней птицы в Мексике.

Органы здравоохранения страны проводят расследование для определения вероятного источника инфекции. По имеющимся данным, ВОЗ оценивает текущий риск для населения как низкий.

Фото: commons.wikimedia.org/José Eugenio Gómez Rodríguez(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)