Мужчина из Висконсина оказался в больнице после случайного проглатывания щетины от инструмента для чистки гриля. Врачи обнаружили щетину в его кишечнике и провели операцию, на восстановление от которой ушло семь недель.

Эксперты подчеркнули, что такие случаи не редкость, поскольку металлические щетинки трудно заметить на пище. Проглоченная щетина может вызвать серьезные повреждения, вплоть до жизненно опасного воспаления брюшины.

Рекомендуется использовать для чистки гриля щетки без металлической щетины или специальные салфетки, а также тщательно проверять решетку после чистки.

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