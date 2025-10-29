Гриль выглядел как после пожара — но я очистила его за час без капли химии: просто магия

Если вы впервые решились на генеральную чистку своего гриля, не стоит пугаться нагара, пепла и жировых пятен. Независимо от того, достали ли вы новенький аппарат из коробки или приводите в порядок старого "боевого друга" после нескольких лет жарки, вернуть блеск и чистоту вполне реально. Главное — подойти к процессу последовательно.

Грязный гриль не только портит вкус блюд, но и может стать источником опасности: скопление жира в поддонах повышает риск возгорания, а остатки пищи внутри мешают мясу прожариваться равномерно. Чтобы этого избежать, стоит освоить простые шаги, которые помогут поддерживать оборудование в идеальном состоянии.

"Минимум раз в год гриль нужно мыть тщательно — особенно перед началом сезона барбекю", — отметила главный директор MaidPro по чистоте Мелисса Хомер.

Как часто нужно чистить гриль

Частота уборки зависит от того, насколько активно вы готовите на открытом воздухе. Если устраиваете пикники каждые выходные — глубокая чистка потребуется каждые 2-3 месяца. Если жарите мясо лишь летом, достаточно привести гриль в порядок один раз перед началом сезона и затем — по необходимости.

Что понадобится

Для полноценной чистки потребуется минимальный набор инструментов и средств:

• резиновые перчатки;

• щётка для гриля;

• мягкое моющее средство (лучше обычное средство для посуды);

• пластиковый шпатель;

• губка с мягкой и жёсткой сторонами;

• микрофибровые полотенца или бумажные;

• масло (авокадо или рапсовое);

• два ведра по 8 литров.

Как почистить газовый гриль

1. Проверяем безопасность

Перед началом чистки убедитесь, что шланги и соединения не пропускают газ. Для этого нанесите на них раствор воды с мылом: если появятся пузырьки — есть утечка. В таком случае нельзя пользоваться грилем до устранения проблемы.

Если же во время готовки вдруг вспыхнул огонь, нужно сразу закрыть крышку, чтобы перекрыть доступ кислорода, а затем отключить газ. Использовать пищевую соду в таких ситуациях бесполезно — металлические крышки не дадут ей подействовать. Только специальный огнетушитель для жировых возгораний справится с пламенем.

2. Мытьё корпуса

Разведите столовую ложку средства для посуды в ведре горячей воды и протрите внешние поверхности губкой. Затем смойте и вытрите насухо. Для грилей из нержавеющей стали подойдут только микрофибровые салфетки — бумажные могут оставить мелкие царапины.

3. Прожигаем остатки

Перед чисткой решёток прогрейте гриль на максимальной мощности 10-30 минут. Остатки еды обуглятся и легко удалятся.

4. Чистим решётки

После прожига выключите газ, дайте грилю немного остыть и приступайте к чистке. Смочите щётку в мыльном растворе и тщательно пройдитесь по решёткам с обеих сторон. После ополаскивания и высушивания покройте их тонким слоем масла, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Не забудьте снять и промыть flavorizer bars — металлические пластины в форме перевёрнутой буквы "V", расположенные под решётками. Они собирают жир и требуют регулярной чистки.

5. Уход за горелками

Аккуратно прочистите горелки щёткой вдоль, не поперёк — так вы не забьёте отверстия. Затем снимите отражающие пластины и поддон для жира, очистите их и высушите.

Если какие-то детали покрылись толстым слоем нагара или ржавчины, проще заменить их: запасные части для большинства моделей стоят недорого.

Как очистить угольный гриль

1. Внешняя чистка

Как и в случае с газовым, разведите мыло в горячей воде, протрите корпус губкой, затем смойте и насухо вытрите микрофиброй.

2. Решётки

Снимите решётки и обработайте их щёткой, смоченной в растворе. После ополаскивания смажьте их маслом — это создаст защитную плёнку от влаги.

3. Удаление золы

Снимите зольник и решётку для углей. Если поддона нет, подставьте под нижние отверстия ведро. Используя пластиковый шпатель, выскребите остатки пепла и мусора со стенок и дна.

Так вы избавитесь от мелких частиц, которые могут затруднить подачу воздуха и мешать равномерному горению углей.

4. Внутренняя чистка крышки

Вымойте внутреннюю часть крышки и чаши щёткой, смоченной в мыльной воде, направляя грязь к нижнему отверстию. После промывки оставьте крышку открытой, пока все детали не высохнут полностью.

Чтобы продлить срок службы гриля, обязательно используйте защитный чехол. Он предотвратит образование так называемой "зольной пасты" — смеси воды и золы, которая превращается в твёрдый налёт, напоминающий цемент.

Как сохранить гриль чистым дольше

• После каждой готовки протирайте решётки влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

• Газовые грили очищайте от жира и остатков еды после каждых нескольких использований, уделяя внимание поддону и flavorizer bars.

• В угольных моделях регулярно удаляйте золу, чтобы не скапливалась влага и не появлялся неприятный запах.

• Никогда не мойте горячие элементы — это может повредить покрытие.

• Используйте только мягкие щётки и губки: металлические скребки оставляют царапины и ускоряют коррозию.

Плюсы и минусы разных типов грилей

Тип гриля Преимущества Недостатки Газовый Быстро нагревается, легко чистить, удобен для города Требует проверки шлангов и клапанов, дороже в обслуживании Угольный Даёт насыщенный аромат дыма, прост в устройстве Дольше разогревается, больше грязи и золы Электрический Подходит для балконов и помещений Менее выраженный вкус, зависит от сети

Частые вопросы

Как часто нужно чистить гриль?

Минимум раз в сезон, а при частом использовании — каждые 2-3 месяца.

Можно ли использовать бытовую химию?

Да, но только мягкие средства без абразивов и отбеливателей, чтобы не повредить покрытие.

Что делать, если детали заржавели?

Мелкую ржавчину можно снять щёткой и маслом, а сильно поражённые элементы лучше заменить — это безопаснее и быстрее.

Мифы и правда

Миф: гриль очищается сам во время нагрева.

Правда: прожиг помогает лишь частично, но без механической чистки жир и зола всё равно накапливаются.

Миф: масло на решётках только для вкуса.

Правда: оно создаёт защитный слой, предотвращающий ржавчину.

Миф: можно мыть крышку водой из шланга.

Правда: лишняя влага может попасть в горелки и привести к коррозии или короткому замыканию в электрических моделях.

Интересные факты