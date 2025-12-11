Грибок-призрак или проклятие известняка: что высушило десятки тел в крипте, где никто не проводил мумификацию

Тихий итальянский городок Венцоне в XVII веке оказался в центре одной из самых интригующих мистерий европейской археологии. Под старинной часовней рабочие обнаружили тела, которые со временем естественным образом превратились в мумии — без бальзамирования, спецсредств и каких-либо человеческих вмешательств. Секрет их сохранности остаётся неразгаданным и сегодня, а сама находка стала уникальным явлением, не имеющим аналогов в Европе. Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Что скрывали подземелья Венцоне

История загадочных мумий берет начало в 1647 году. Тогда рабочие расширяли часовню XIV века, стоящую рядом с городским собором. Пробив пол, строители наткнулись на гробницу — и внутри обнаружили высохшее человеческое тело. Судя по документам, оно относилось ко времени строительства самой часовни. Тело весило около пятнадцати килограммов, а кожа выглядела словно пергамент. У мёртвого была заметно искривлённая спина, из-за чего находку прозвали "Гоббо", то есть "горбун". Испугавшись необычного вида, рабочие решили не трогать тело и оставили его в крипте.

На этом всё не закончилось. В течение следующих десятилетий в той же крипте нашли ещё несколько десятков мумий. Их вес колебался в пределах десяти-двадцати килограммов, и все тела обладали одинаковой степенью сохранности. В XIX веке археологи перенесли часть мумий в музеи Вены, Падуи и Парижа, чтобы изучить их в условиях лабораторий. Другая часть осталась в часовне Святого Михаила в Венцоне, где и сегодня находится под стеклом, как часть локального культурного наследия.

"Мумии Венцоне стали уникальным примером естественной мумификации в Европе", — говорится в материалах Итальянского института изобразительных искусств.

Эта оценка подчёркивает исключительность феномена: без обработки солями, без высушивания, без специальных ритуалов тела сохранились так, как будто их мумифицировали профессионально.

Как землетрясение едва не уничтожило реликвии

В 1976 году регион Фриули-Венеция-Джулия пережил одно из самых разрушительных землетрясений XX века. Пострадали многие города, включая Венцоне. Часовня Святого Михаила была серьёзно повреждена, и двадцать одна мумия оказалась под угрозой уничтожения. Шесть из них не удалось спасти: их поглотили обрушившиеся конструкции.

Пятнадцать оставшихся экспонатов удалось эвакуировать и временно переместить в безопасное пространство. Лишь позже, когда часовню полностью восстановили, мумии вернули в крипту. Сегодня они хранятся в особых витринах и представляют собой важный исторический и культурный символ региона.

Археологи подчёркивают: подобные случаи естественной мумификации на территории Европы чрезвычайно редки. Обычно для сохранения тел нужны либо особые климатические условия, либо специальные методы обработки. Но в Венцоне люди не предпринимали действий для мумификации — этот процесс прошёл сам по себе, что делает открытие особенно ценным для науки.

Загадочный грибок, который мог стать ключом

Поздние исследования крипты показали, что на стенах и гробах присутствовал ранее неизвестный грибок. Учёные назвали его Hypha tombicina — по названию самой гробницы. Было выдвинуто предположение, что грибок мог высушивать воздух вокруг и забирать влагу из пространства, фактически обеспечивая условия для мумификации.

"Мы наблюдаем процесс, который, вероятно, был вызван сочетанием уникальных климатических и биологических факторов", — отмечается в научном отчёте Университета Падуи.

Однако в научном сообществе появились сомнения. Размеры колонии грибка оказались слишком малы, чтобы он мог высушить десятки тел. На этом фоне возникла другая теория — о роли известняка, из которого сделали пол склепа. Известняк обладает способностью регулировать влажность, быстро впитывая воду и создавая сухой микроклимат.

Третья и наиболее распространённая версия объединяет оба фактора: грибок действительно присутствовал и усиливал воздействие сухой среды, но главным условием стала структура грунта и архитектурное устройство крипты. Такое сочетание создало уникальные условия, благодаря которым тела могли высохнуть без гниения.

Что делает феномен Венцоне столь редким

Естественные мумии возникают лишь при сочетании ряда факторов: пониженной влажности, определённой температуры, стабильной вентиляции и отсутствия микроорганизмов, вызывающих разложение. В Венцоне эти условия сложились необычным образом и не встречаются почти нигде в Европе.

Кроме того, тела, найденные в крипте, не принадлежали одной эпохе или одной группе людей. Это означало, что феномен действовал на протяжении нескольких веков. Такое длительное сохранение условий само по себе необычно и вызывает у учёных дополнительные вопросы.

Материалы, найденные рядом с телами, не показывают признаков обработки. Всё указывает на то, что мумификация происходила естественным путём: ткань высыхала быстрее, чем успевали вступать в силу процессы разложения.

Сравнение: естественная и искусственная мумификация

Естественная мумификация происходит спонтанно — под воздействием климата, особенностей почвы или вентиляции. Она редко даёт одинаковый результат. Искусственная мумификация предполагает вмешательство человека: удаление органов, обработку солями, маслами, смолами. Естественные мумии часто легче по весу, а кожа выглядит как пергамент; искусственные — плотнее и сохраняют больше тканей. Естественные случаи встречаются крайне редко, тогда как искусственные практиковались многими культурами — от Египта до Южной Америки.

Такое сравнение подчёркивает редкость феномена Венцоне и объясняет, почему он вызывает интерес археологов до сих пор.

Плюсы и минусы существующих научных версий

По мере изучения мумий специалисты столкнулись с преимуществами и трудностями интерпретации.

Плюсы:

• грибок Hypha tombicina позволяет объяснить часть феномена;

• известняк в основании крипты создаёт стабильный сухой микроклимат;

• сочетание факторов логично объясняет массовость мумификации;

• возможность изучения тел позволяет исследовать историю региона.

Минусы:

• недостаточно данных о количестве грибка;

• климатические условия могли меняться;

• археологические записи ограничены;

• ряд версий пока невозможно экспериментально подтвердить.

Советы шаг за шагом: как изучаются подобные находки

Учёные проводят спектральный анализ тканей мумий, чтобы определить степень высыхания. Исследуется состав почвы и каменных пород, которые могли повлиять на микроклимат. Проводится биологический анализ микроорганизмов, включая грибок. Сопоставляются архивные документы о захоронениях и строительстве крипты. Используются 3D-модели для реконструкции условий, в которых находились тела.

Популярные вопросы о мумиях Венцоне