Граната вместо слов: в Кабардино-Балкарии бытовой конфликт обернулся трагедией

В Кабардино-Балкарии трагически погибло двое мужчин в результате взрыва гранаты, сработавшей во время бытового конфликта. Инцидент произошёл вечером 8 ноября в городе Баксан, сообщает следственное управление СК России по региону.

Конфликт у частного дома

По данным следствия, около восьми часов вечера у ворот одного из частных домовладений на улице Тамбиева между двумя местными жителями 1965 и 1966 годов рождения произошла ссора, причиной которой стали долговые обязательства. В разгар конфликта один из мужчин привёл в действие ручную гранату, в результате чего произошёл мощный взрыв.

"Во время ссоры один из её участников привёл в действие ручную гранату, в результате чего оба мужчины скончались на месте происшествия", — сообщили в СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Осколки и ударная волна повредили прилегающую территорию, но других пострадавших, по предварительным данным, нет. На место происшествия оперативно прибыли следователи, криминалисты и сапёры.

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом". Следователи проводят необходимые экспертизы, опрашивают свидетелей и устанавливают источники, откуда погибший мог получить гранату.

В настоящее время расследование продолжается. Особое внимание уделено выяснению обстоятельств приобретения боеприпаса и возможных нарушений при его хранении.

Расследование под контролем

Руководство следственного управления поставило дело на контроль, учитывая общественный резонанс происшествия. Эксперты подчёркивают, что подобные случаи свидетельствуют о высокой опасности незаконного оборота оружия и боеприпасов, особенно в частном секторе.

Следователи намерены установить все звенья цепочки — от источника гранаты до деталей конфликта, который стал причиной трагедии.