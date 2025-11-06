Стивен Спилберг и Коламбус оживляют культовый хоррор — к чему готовиться зрителям

В киноиндустрии снова оживился один из самых узнаваемых монстров 80-х: студия Warner Bros. объявила о начале работы над третьей частью "Гремлинов". Новость стала заметным событием для фанатов хоррор-комедий и классического голливудского развлечения. После десятилетий ожидания проект получил официальный старт и обозначенные сроки выхода.

Как студия объявила о запуске производства

Во время отчёта Warner Bros. Discovery за третий квартал глава компании Дэвид Заслав сообщил, что "Гремлины-3" официально находятся в разработке. Он уточнил, что к проекту возвращается Стивен Спилберг — он вновь выступит исполнительным продюсером, как и в оригинальном фильме 1984 года. Заслав подчёркивает, что компания рассчитывает на сильный эффект ностальгии и высокую вовлечённость зрителей.

Кто работает над фильмом

Ключевое решение студии — пригласить к руководству проектом Криса Коламбуса, автора сценария первых "Гремлинов". Он не только продюсирует, но и займёт режиссёрское кресло. К работе подключатся Зак Липовски и Адам Б. Стейн, известные по фильму "Пункт назначения: Узы крови". Вместе с Коламбусом они создадут новую версию сценария, которая должна обновить вселенную, сохранив её атмосферу.

Дата выхода уже обозначена — 19 ноября 2027 года. Таким образом, новый фильм станет первым полнометражным проектом серии за 37 лет.

Откуда началась легенда о гремлинах

Первые "Гремлины" Джо Данте стали одним из самых заметных хитов 80-х. История о милом Могвае, превращающемся в источник хаоса после нарушения простых правил ухода, быстро стала частью поп-культуры. Фильм впечатлил зрителей сочетанием комедии и пугающих моментов и собрал 151 млн долларов в США при бюджете всего 11 млн. Игрушки, фигурки, видеокассеты — на протяжении многих лет персонажи оставались востребованными.

"Гремлины" тогда и сейчас

Параметр Оригинал (1984) Новая часть (2027) Режиссёр Джо Данте Крис Коламбус Продюсер Стивен Спилберг Стивен Спилберг Тональность Хоррор-комедия Ожидается смесь классики и новых приёмов Технологии Практические куклы Комбинация практических и цифровых эффектов Интервал между релизами - 37 лет

Плюсы и минусы ожиданий поклонников

Плюсы Минусы Возвращение Спилберга и Коламбуса Высокая планка оригинала Современные спецэффекты и звук Риск чрезмерной компьютерной графики Расширение вселенной Возможная смена тона фильма Выход новой продукции и мерча Рост цен на коллекционные товары

Исторический контекст

• 1984: премьера первых "Гремлинов".

• 1990: выход сиквела, экспериментирующего с сатирой.

• 2000-2015: период разговоров о перезапуске, но без реальных шагов.

• 2022: анимационный сериал вернул интерес к франшизе.

• 2027: долгожданная третья часть выходит в прокат.