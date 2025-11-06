Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 19:51

Стивен Спилберг и Коламбус оживляют культовый хоррор — к чему готовиться зрителям

Warner Bros. Discovery сообщила о начале производства "Гремлинов-3" с Крисом Коламбусом и Стивеном Спилбергом

В киноиндустрии снова оживился один из самых узнаваемых монстров 80-х: студия Warner Bros. объявила о начале работы над третьей частью "Гремлинов". Новость стала заметным событием для фанатов хоррор-комедий и классического голливудского развлечения. После десятилетий ожидания проект получил официальный старт и обозначенные сроки выхода.

Как студия объявила о запуске производства

Во время отчёта Warner Bros. Discovery за третий квартал глава компании Дэвид Заслав сообщил, что "Гремлины-3" официально находятся в разработке. Он уточнил, что к проекту возвращается Стивен Спилберг — он вновь выступит исполнительным продюсером, как и в оригинальном фильме 1984 года. Заслав подчёркивает, что компания рассчитывает на сильный эффект ностальгии и высокую вовлечённость зрителей.

Кто работает над фильмом

Ключевое решение студии — пригласить к руководству проектом Криса Коламбуса, автора сценария первых "Гремлинов". Он не только продюсирует, но и займёт режиссёрское кресло. К работе подключатся Зак Липовски и Адам Б. Стейн, известные по фильму "Пункт назначения: Узы крови". Вместе с Коламбусом они создадут новую версию сценария, которая должна обновить вселенную, сохранив её атмосферу.

Дата выхода уже обозначена — 19 ноября 2027 года. Таким образом, новый фильм станет первым полнометражным проектом серии за 37 лет.

Откуда началась легенда о гремлинах

Первые "Гремлины" Джо Данте стали одним из самых заметных хитов 80-х. История о милом Могвае, превращающемся в источник хаоса после нарушения простых правил ухода, быстро стала частью поп-культуры. Фильм впечатлил зрителей сочетанием комедии и пугающих моментов и собрал 151 млн долларов в США при бюджете всего 11 млн. Игрушки, фигурки, видеокассеты — на протяжении многих лет персонажи оставались востребованными.

"Гремлины" тогда и сейчас

Параметр Оригинал (1984) Новая часть (2027)
Режиссёр Джо Данте Крис Коламбус
Продюсер Стивен Спилберг Стивен Спилберг
Тональность Хоррор-комедия Ожидается смесь классики и новых приёмов
Технологии Практические куклы Комбинация практических и цифровых эффектов
Интервал между релизами - 37 лет

Советы шаг за шагом: как подготовиться к возвращению франшизы фанату кино

  1. Пересмотреть оригинальные части и заметить детали, которые стали культовыми.

  2. Ознакомиться с современными интерпретациями хоррора и фэнтези, чтобы лучше понять, как обновляется жанр.

  3. Обратить внимание на мерч и коллекционные фигурки — перед выходом фильма они традиционно растут в цене.

  4. Следить за новостями студии Warner Bros. и официальными заявлениями команды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ждать трейлер, не отслеживая подтверждённые источники.
• Последствие: высокая вероятность столкнуться с фейковыми сливами.
• Альтернатива: подписаться на официальные каналы Warner Bros.

• Ошибка: воспринимать новый фильм как прямое продолжение без контекста.
• Последствие: недоумение от творческих решений создателей.
• Альтернатива: изучить интервью Коламбуса о подходе к наследию.

• Ошибка: сравнивать будущую работу с оригиналом только по визуалу.
• Последствие: искажённое ожидание.
• Альтернатива: учитывать изменения технологий и жанровых трендов.

А что если…

Что если "Гремлины-3" станут не просто продолжением, а перезапуском всей франшизы с расширенной вселенной? Учитывая интерес студий к сериалам, спин-оффам и анимации, новая лента может стать началом большого медиа-проекта. Возможны новые линейки игрушек, видеоигры, новеллизации.

Плюсы и минусы ожиданий поклонников

Плюсы Минусы
Возвращение Спилберга и Коламбуса Высокая планка оригинала
Современные спецэффекты и звук Риск чрезмерной компьютерной графики
Расширение вселенной Возможная смена тона фильма
Выход новой продукции и мерча Рост цен на коллекционные товары

FAQ

Как выбрать издание первых "Гремлинов" для пересмотра?
Лучше всего ориентироваться на Blu-ray версии — они предлагают улучшенное изображение и расширенные материалы о съёмках.

Сколько может стоить мерч перед выходом новой части?
Коллекционные фигурки и лимитированные версии обычно начинают дорожать за 6-12 месяцев до премьеры.

Что лучше: смотреть оригинал или начинать сразу с новой части?
Критики и поклонники сходятся во мнении, что оригинал задаёт тон вселенной и помогает увидеть развитие идей в новых проектах.

Мифы и правда

Миф: "Гремлины-3" уже снимали в 2000-х, но скрыли.
Правда: проект обсуждался, но ни один вариант не получил зелёный свет.

Миф: в новой части полностью заменят практические куклы CGI.
Правда: создатели заявляют о комбинированном подходе.

Миф: сценарий уже готов и утёк в сеть.
Правда: работа над ним продолжается, официальных версий нет.

Три интересных факта

  1. Образ гремлинов вдохновлён армейскими байками времён Второй мировой войны.

  2. В оригинале Могвай озвучивала актриса, позже работавшая над мультсериалами Disney.

  3. Многие практические куклы из первой части хранятся в частных коллекциях и на аукционах могут стоить десятки тысяч долларов.

Исторический контекст

• 1984: премьера первых "Гремлинов".
• 1990: выход сиквела, экспериментирующего с сатирой.
• 2000-2015: период разговоров о перезапуске, но без реальных шагов.
• 2022: анимационный сериал вернул интерес к франшизе.
• 2027: долгожданная третья часть выходит в прокат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фильм Коллин Гувер сегодня в 10:16
Фильм, который критики недооценили: экранизация "Сожалею о тебе" удивила своими сборами

Экранизация Коллин Гувер неожиданно стала хитом, обогнав прогнозы и привлекла аудиторию даже в период падения посещаемости. Что помогло фильму выстрелить?

Читать полностью » Милли Бобби Браун заявила, что не раскроет имя своей дочери сегодня в 9:00
Голоса фанатов громче, чем шаги ребёнка: зачем Милли Бобби Браун держит дочь подальше от чужих взглядов

Милли Бобби Браун объяснила, почему категорически отказывается раскрывать подробности о своей дочери, и рассказала, как её семья выстраивает границы приватности в мире постоянного внимания.

Читать полностью » Лили Рейнхарт объявила о перерыве в актёрской карьере сегодня в 7:36
Звезда "Ривердейла" исчезнет с красных дорожек: неожиданный шаг, который напугает фанатов

Лили Рейнхарт решила сделать паузу в карьере после съемок трех фильмов подряд, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Читать полностью » Сын принца Уильяма Луи может стать следующим герцогом Йоркским после Эндрю сегодня в 6:30
Королевская драма на горизонте: кто подхватит титул герцога Йоркского после Энрю

После отказа принца Эндрю от королевских званий будущее титула герцога Йоркского остаётся неопределённым, а наследники продолжают интриговать.

Читать полностью » Кристофер Уокен и Элла Баллентайн снялись в комедии сегодня в 5:24
Оскароносный Кристофер Уокен в роли директора, который не может похоронить никого: новый фильм о людях, которые решили жить вечно

Комедия "Back in Black" сочетает остроумие Кристофера Уокена и неожиданный сюжет о бессмертии, оставляя место для смеха и размышлений.

Читать полностью » Сидни Суини о скандале с рекламой American Eagle: реакция была неожиданной сегодня в 4:31
Она молчала неделями: как Сидни Суини пережила скандал с рекламой джинсов

Сидни Суини впервые прокомментировала критику рекламы джинсов American Eagle и рассказала, как справляется с негативом в сети.

Читать полностью » Page Six: Голливуд уже устал от Меган Маркл и принца Гарри сегодня в 3:16
Голливуд устал от Меган и Гарри: репутация герцогов Сассекских трещит по швам

Голливуд постепенно охладевает к Меган и Гарри: проекты буксуют, инсайдеры критикуют поведение пары, а индустрия всё реже доверяет их бренду.

Читать полностью » Daily Mail: полиция Лондона расследует гибель Бена Дункана, университетского друга принца Уильяма сегодня в 2:06
Светская жизнь оборвалась в одно мгновение: роковой вечер друга принца Уильяма на лондонской крыше

Трагедия на крыше лондонского отеля привлекла внимание к безопасности популярных панорамных баров. История друга принца Уильяма заставляет задуматься о скрытых рисках.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Гостевой дом в Лазаревском: доступные цены, но качество питания оставляет желать лучшего
Питомцы
Кота можно отучить копать в цветочных горшках с помощью игрушек
Садоводство
Правильный уход за пуансеттией для яркого цветения в зимний период
Еда
Йогуртовые и цитрусовые заправки делают салаты из капусты лёгкими и ароматными
Красота и здоровье
Эксперимент Университета Англия подтвердил: возвращение "детского лица" помогает вспомнить забытые эпизоды
Авто и мото
Рулевая рейка выходит из строя из-за неправильного ремонта и дешевых деталей
Еда
Цельнозерновой хлеб и хлебцы помогают сделать бутерброд более полезным
Культура и шоу-бизнес
Юридическая драма "Всё честно" с Ким Кардашьян получила 6% на Rotten Tomatoes
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet